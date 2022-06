Russland plündert ukrainisches Atomkraftwerk Tschernobyl

Von: Ares Abasi

Das Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. © IMAGO/Michael Brochstein

Im Ukraine-Krieg besetzt Russland zu Beginn das Atomkraftwerk Tschernobyl. Nun stellt sich heraus: Die Russen plündern die Labore.

Tschernobyl – Die Liste dessen, was die russischen Besatzungstruppen in den Laboren des Atomkraftwerks Tschernobyl gestohlen, in die Luft gejagt oder mit Kugeln durchlöchert haben, wird noch immer weiter fortgesetzt. 698 Computer, 344 Fahrzeuge, 1.500 Strahlungsdosimeter und unersetzliche Software stehen bislang auf der Liste, so die Washington Post. Nahezu jedes Stück Feuerwehrausrüstung nahmen sie mit.

Die Mitarbeiter der Tschernobyl-Anlage ziehen eine Bilanz der russischen Einsätze, in denen neun ihrer Kollegen getötet und fünf entführt wurden. „Ich kann nicht sagen, dass sie der Menschheit Schaden zugefügt haben, aber sicherlich der Ukraine großen wirtschaftlichen Schaden“, sagte Mykola Bespaly, Direktor des Zentralen Analytischen Labors der Anlage, in einem mit russischen Graffiti verunstalteten Hörsaal.

Ukraine: Kernkraftwerk Tschernobyl wird von Russland geplündert

Das riesige Kernkraftwerk in Tschernobyl produziert keinen Strom mehr, aber vor der Invasion überwachten fast 6000 Arbeiter noch immer die bleibenden Auswirkungen der katastrophalen Kernschmelze vor mehr als drei Jahrzehnten und verarbeiteten abgebrannte Kernbrennstoffe aus anderen Anlagen in der Ukraine und Europa.

Tschernobyl liegt nur wenige Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt und war einer der ersten Orte, die von russischen Truppen besetzt wurden. Jewhen Kramarenko, der Leiter der „Sperrzone“ - ein Gebiet von 1000 Quadratkilometern, in dem die Strahlungswerte weiterhin hoch sind und der Zugang für die Öffentlichkeit eingeschränkt ist - sagte, dass sich am ersten Tag des Einmarsches ein russischer General als neuer Leiter der Anlage vorstellte und Mitarbeiter von Rosatom, der staatlichen russischen Atombehörde, einführte.

Ukraine-Krieg: Russland wollte „dauerhaft“ in Tschernobyl bleiben

„Ich glaube, als sie kamen“, sagte Kramarenko, „planten sie, dauerhaft dort zu bleiben und die Kontrolle für lange Zeit zu übernehmen.“ In den Tagen vor der Invasion wurden alle Mitarbeiter bis auf ein paar hundert evakuiert. Diejenigen, die blieben, arbeiteten in Hunderten von Stunden unter russischer Aufsicht und konnten sich oft tagelang nicht ausruhen, während sie versuchten, die Station sicher und die Systeme am Laufen zu halten.

„In der Zwischenzeit wurden die Geräte und Informationen des Senders systematisch gestohlen oder zerstört“, so Kramarenko. Jetzt, wo er wieder das Kommando hat, hat er einige der gestohlenen Geräte überprüft, die mit GPS-Trackern ausgestattet waren. Einige übermitteln noch immer Standortdaten. „Wir sehen, dass sich ein Teil davon auf weißrussischem Gebiet, entlang der Grenze, befindet. Ein anderer Teil bewegt sich auf dem weißrussischen Territorium - Gomel, Minsk und andere Orte“, sagte er.

Russland plündert Tschernobyl – nun fehlt wichtige Software

Alles in allem schätzt er die Kosten für den Ersatz der verlorenen Daten auf über 135 Millionen Dollar. Die Software wurde jedoch speziell für die Station entwickelt und ist unersetzlich. Bespaly sagte, dass einige der wichtigsten Arbeiten seines Labors - die Überwachung der Strahlungswerte in der gesamten Sperrzone auf Anzeichen von Spitzen - ohne sie fast unmöglich sind.

„Jetzt ist es nicht mehr möglich, verlässliche Informationen darüber zu liefern, ob die Geräte funktionieren oder nicht, weil es keine Software gibt“, sagte er. „Die Russen können sie nicht nutzen, weil die Software einzigartig ist und speziell für unsere Geräte entwickelt wurde.“ (Ares Abasi)