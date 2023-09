Russland setzt auf im Ukraine-Krieg auf altbewährte Sowjetpanzer

Von: Christian Stör

Im Ukraine-Krieg verliert Russland immer mehr Panzer. Nun plant das Land, die Produktion des T-80 aus den 90ern wieder aufzunehmen.

Jekaterinburg - Panzer bleiben im Ukraine-Krieg von zentraler Bedeutung. Doch mehr als anderthalb Jahre nach dem Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine schwindet der Bestand in Russland stetig. Während Kiew auf westliche Unterstützung zählen kann, ist Moskau weitgehend auf sich selbst angewiesen. Das wirkt sich auch auf dem Schlachtfeld aus. Seit Beginn des Ukraine-Konflikts hat Russland laut der Investigativgruppe Oryx mehr als 2000 Panzer verloren.

Aktuell setzt die russische Armee an der Front offenbar hauptsächlich auf Panzer aus der Sowjetära. Das Militär entsendet immer wieder veraltete T-54, T-55 und T-62 an die Front in die Ukraine. Damit allein wird Russland auf lange Sicht kaum überleben können. Zuletzt hat das Militär die Produktion von T-90-Panzern intensiviert. Nun plant Russland offenbar, nach langer Pause wieder Panzer vom Typ T-80 zu produzieren.

Russland muss im Ukraine-Krieg den Verlust zahlreicher T-80-Panzer verkraften. Auch bei der Schlacht um das Dorf Sulyhiwka in der Region Charkiw wurde ein T-80 zerstört. (Aufnahme vom 15. Mai 2023) © Lev Radin/Imago

Russland plant Wiederaufnahme der Produktion von T-80-Panzern

Der Rüstungshersteller Uralvagonzavod hat einen entsprechenden Auftrag erhalten, so Firmenchef Alexander Potapow in einem am Sonntag (10. September) ausgestrahlten Interview mit dem Militärsender Swjesda. „Die Aufgabe steht, zumindest hat das Militär sie uns gegeben“, erklärte Potapow. Der T-80 habe sich während der „militärischen Spezialoperation“, wie der Ukraine-Krieg in Russland bezeichnet wird, besonders bewährt, so der Bericht des Senders.

T-80-Panzer Besatzung 3 (Fahrer, Richtschütze, Kommandant) Länge 7,01 Meter Breite 3,60 Meter Höhe 2,20 Meter Masse 46 Tonnen Bewaffnung 125-Millimeter-Glattrohrkanone vom Typ 2A46M Geschwindigkeit 70 km/h (Straße), 45 km/h (Gelände)

Der Plan ist ambitioniert. Denn Uralvagonzavod betritt damit fast Neuland. Laut einem Artikel des Nachrichtenmagazins Forbes wurde seit 1991 in der Fabrik im sibirischen Omsk kein neuer T-80-Rumpf mehr hergestellt. Es ist daher fraglich, ob es genügend Zulieferer gibt, die die für den Bau eines T-80 erforderlichen Komponenten liefern können. Schließlich werden dafür zehntausende Teile benötigt.

Details zur möglichen Wiederaufnahme der T-80-Produktion in Russland sind nicht bekannt

Der T-80 wurde ab 1976 in der Sowjetunion produziert, allerdings in deutlich kleineren Mengen als der bereits zuvor entwickelte, aber parallel produzierte T-72. Insgesamt sollen etwa 10.000 Panzer vom Typ T-80 vom Band gelaufen sein, bevor die Serienproduktion zugunsten des moderneren T-90 weitgehend eingestellt wurde. Details zur möglichen Wiederaufnahme der Produktion sind nicht bekannt. Laut Potapow finden Gespräche mit dem Industrieministerium über den Aufbau neuer Produktionsstätten statt. (cs/dpa)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christian Stör sorgfältig überprüft.

