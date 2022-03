Öl aus Russland: Shell verkündet Boykott - USA suchen nach Alternativen

Ukraine-Krieg

Ukraine-Konflikt: Shell leitet Sanktionen gegen Russland ein und stoppt den Kauf von russischem Öl und Erdgas. Deutschland setzt jedoch weiter auf russische Rohstoffe.

Die USA wollen aufgrund des Kriegs in der Ukraine den Import von russischem Öl stoppen.

Einen Import-Stopp von Öl aus Russland lehnt Deutschland jedoch ab.

Alle Informationen zum Streit über Rohstoffe aus Russland und Sanktionen gegen Wladimir Putin und den Kreml im News-Ticker.

+++ 12.55 Uhr: Der Ölkonzern Shell setzt nun ein deutliches Zeichen gegen Russland. Shell will künftig kein Erdöl und Gas mehr aus Russland kaufen. Man wolle mit sofortiger Wirkung aufhören, russisches Erdöl auf dem Spotmarkt, also kurzfristig, zu kaufen und bestehende Verträge nicht erneuern, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zudem sollen alle Tankstellen in Russland geschlossen werden. Auch andere Geschäftsaktivitäten werde der Konzern aufgeben. Der Prozess soll direkt eingeleitet werden.

Wie es weiter heißt, will Shell in Abstimmung mit involvierten Regierungen „so schnell wie möglich“ russisches Erdöl aus den eigenen Lieferketten entfernen, allerdings werde dies einige Wochen dauern und Engpässe in einigen Raffinerien auslösen. Das Geschäft mit russischem Pipeline-Gas sowie Flüssiggas soll zurückgefahren werden, man sei dabei jedoch auf die Zusammenarbeit mit Regierungen und Energieversorgern angewiesen, so Shell. „Diese gesellschaftlichen Herausforderungen zeigen das Dilemma, Druck auf die russische Regierung wegen ihrer Gräueltaten in der Ukraine auszuüben und gleichzeitig eine stabile, sichere Energieversorgung in Europa zu gewährleisten“, sagte Shell-Chef Ben van Beurden einer Mitteilung zufolge.

Streit um Öl aus Russland: Deutschland will nicht verzichten – USA suchen Alternative

Update vom Dienstag, 08.03.2022, 12.00 Uhr: Die deutsche Chemie-Industrie warnt nun vor den Kosten eines möglichen Öl-Embargos gegen Russland. Zwar stamme lediglich ein Drittel der Ölimporte in Deutschland aus Russland. Man gehe aber dennoch davon aus, „dass ein Einfuhrembargo durch steigende Kosten in vielen Lebensbereichen zu spürbaren gesamtgesellschaftlichen Belastungen führen würde“, so der Verband der Chemischen Industrie (VCI). Der Verband verwies damit auf die Kosten für Heizen sowie für Autofahrer und die Logistikbranche.

Erstmeldung vom Dienstag, 08.03.2022, 09.00 Uhr: Frankfurt – Der russische Präsident Wladimir Putin setzt seinen blutigen Krieg in der Ukraine fort. Zeitgleich wächst der Druck seitens des Westens auf den Aggressor. Eines der größten Druckmittel ist dabei: Rohöl. Der Rohstoff zählt gemeinsam mit Erdgas zu Russlands wichtigen Einnahmequellen.

Ukraine-Krieg: Deutschland will an russischem Öl festhalten – USA plant Import-Stopp

Der US-Außenminister Anthony Blinken brachte angesichts des Ukraine-Konflikts zuletzt einen Importstopp für russisches Erdöl ins Spiel. Auch die EU plant, ihre Abhängigkeit von Russland als Energielieferanten reduzieren. Die deutsche Bundesregierung will an russischen Energielieferungen derzeit jedoch noch festhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Montag: „Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden.“ Zugleich teilte er jedoch mit, dass die Bundesregierung „mit Hochdruck“ daran arbeite, Alternativen zur russischen Energie zu entwickeln. Dies gehe jedoch nicht „von heute auf morgen“.

Wie viel Gas und Öl importiert die EU von Russland? Rund 40 Prozent des in die EU importierten Gases kommt aus Russland. Zudem gilt Russland mit 30 Prozent des jährlichen Verbrauchs von 500 Tonnen als der größte Öllieferant in Europa.

Ukraine-Krieg: USA sucht Alternativen zu russischem Öl – Gespräche mit Venezuela

Die USA steuern aktuell hingegen auf einen Importstopp von russischem Öl zu – und führen deshalb nun Gespräche mit Venezuela. Venezuela ist das Land mit den größten Ölreserven der Welt und könnte damit eine gute Alternative für die USA in puncto Energieimport sein. Zwischen Venezuela und den USA gibt es jedoch politische Spannungen. So haben die USA auch gegen das südamerikanische Land Sanktionen verhängt und den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt. 2020 setzte die US-Regierung auf Maduro sogar eine Art Kopfgeld aus. Zudem gilt Venezuela neben Kuba und Nicaragua als enger Verbündeter Russlands.

Ukraine-Krieg: Russland droht mit steigenden Ölpreisen – „katastrophale Folgen auf Weltmarkt“

Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Nowak sagte, dass Russland die Äußerungen westlicher Politiker, die sich von russischem Gas und Öl lösen wollen, verfolge. Die EU-Politiker würden durch ihre Handlungen die Energiepreise inzwischen überhitzen, so Nowak. „Es ist völlig offensichtlich, dass der Verzicht auf russisches Öl zu katastrophalen Folgen auf dem Weltmarkt führt“, betonte Nowak.

Der Minister sagte Preise von rund 300 US-Dollar je Barrel Öl voraus. „Die europäischen Politiker sollten ihre Bürger und Verbraucher ehrlich davor warnen, dass die Preise dann fürs Tanken, für Strom und für das Heizen in die Höhe schießen.“ Die Rohstoffmacht sei vorbereitet und werde andere Absatzmärkte als Europa und die USA finden, sagte Nowak.

In Deutschland stiegen die Preise für Sprit nun erstmals über die Schwelle von zwei Euro. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kostete Superbenzin der Sorte E10 2,008 Euro je Liter, bei Diesel waren es 2,032 Euro, wie der ADAC am Dienstag in München mitteilte. (nb/dpa)

