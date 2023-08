Kim macht Druck: Russlands Verbündeter fordert mehr nordkoreanische Waffen

Teilen

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un und Moskauer Machthaber Wladimir Putin. (Archivbild) © KCNA via www.imago-images.de

Während seiner Besuche in Produktionsstätten hat Nordkoreas Diktator Kim Jong-un eine Erhöhung der Produktion verlangt. Er will schnell mehr Waffen.

Pjongjang – Kim Jong-un gießt jetzt Öl ins Feuer der Beziehungen zum Nachbarland Südkorea und womöglich auch in den Ukraine-Krieg. Bereits im Januar hatte die Schwester des Diktators, Kim Yo Jong, vor allem die USA scharf dafür kritisiert, dass sie mit der Lieferung von M1 Abrams-Panzern an die Ukraine eine rote Linie überschritten hätten.

Nordkorea stellt sich schon seit geraumer Zeit eng an die Seite von Russland und Wladimir Putin gestellt. Im Juli demonstrierte Nordkoreas Machthaber dann öffentlichkeitswirksam seine Stärke. Er verspricht sich wirtschaftlichen Profit von dem Bündnis und eine dominierende Position in Korea. Jetzt will er zugleich die Waffenproduktion seiner Militärindustrie beschleunigen, wie die britische Zeitung The Guardian berichtete.

Zur Feier des Waffenstillstands lässt Kim Raketen auffahren

Den 70. Jahrestag des Ende des Korea-Krieges im Juli nutzte Kim Jong-un nicht nur, um sich öffentlich Schulter an Schulter mit Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu und dem chinesischen Politbüro-Mitglied Li Hongzhong zu zeigen, sondern auch um seine neuesten ballistischen Intercontinental-Raketen vom Typ Hwasong-17 and Hwasong-18 aufzufahren.

Kim nutzt offensichtlich die Nähe zu Russland und China, um auch seine Position gegenüber dem von den USA unterstützten Südkorea zu festigen. Seine jetzigen Äußerungen bestätigen seinen bisherigen Konfrontationskurs und sind ein erneutes Spielen mit den Muskeln.

Kim will aufrüsten: von Handfeuerwaffen bis zu Drohnen

Mit einem drei Tage dauernden Besuch von militärischen Produktionsstätten reagierte Kim offensichtlich auf die Planungen für weitere gemeinsame Manöver der USA mit Südkorea – darin sieht der Diktator eine Bedrohung und schaltet auf Verteidigungsmodus. Er betrachte diese Manöver als Generalprobe einer Invasion und sehe sich zum Handeln gezwungen. Kim stellt dabei eine nach eigenen Worten, „überwältigende“ Antwort in Aussicht. Erst im Mai hatten 2.500 US-amerikanische und südkoreanische Soldaten gemeinsam in der Nähe der innenkoreanischen Grenze geübt, ihre Feuerkraft gegenüber einem Aggressor zu bündeln.

Als Antwort setzt Kim zunächst auf die Modernisierung von Handfeuerwaffen als das Rückgrat der Vorbereitung auf einen modernen Krieg. Daneben besuchte Kim Fabriken für Antriebe unbemannter Flugkörper, Munitionsfabriken und Produktionsstätten für mobile Raketenbasen. Während dieser Besuche forderte er wohl nicht nur eine Steigerung der Produktionskapazität, sondern auch eine Verbesserung der Zuverlässigkeit.

Nordkoreas Stolz: Die Hwasong-Interkontinentalrakete

Unter anderem machen dabei die ballistischen Hwasong Interkontinentalraketen das Rückgrat der schweren Bewaffnung Nordkoreas aus. Sie sind benannt nach dem Planten Mars (Koreanisch Hwasong, also „Feuerstern“). Das neueste Modell ist die Hwasong 18, die ihren Jungfernflug im April 2023 hatte.

Die Hwasong-18 ist die erste nordkoreanische Rakete mit Feststoffantrieb; das macht sie schneller einsatzfähig als mit Flüssigtreibstoff betriebene Raketen. Die Hwasong-18 soll eine Reichweite von 15.000 km haben und kann damit etwa jedes Ziel in den USA erreichen. (Karsten Hinzmann)