Neuer Todesfall in Russland: Schöpfer der ersten sowjetischen Wasserstoffbombe tot aufgefunden

Von: Momir Takac

In Russland häufen sich seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht-natürliche Todesfälle bei bekannten Persönlichkeiten. (Symbolfoto) © Kirill Kudryavtsev/AFP

Erneut stirbt ein bekannter Russe eines nicht natürlichen Todes. Der Physiker Grigory Klinischow wird tot in seiner Wohnung aufgefunden – mit einem Abschiedsbrief.

Moskau – In Russland ist ein bekannter Wissenschaftler tot aufgefunden worden. Die Leiche von Grigory Klinischow sei am 17. Juni von seiner 67 Jahre alten Tochter in seiner Wohnung im Zentrum von Moskau entdeckt worden, schreibt die russische Wirtschaftszeitung Kommersant.

Klinischow war Physiker und hatte die erste zweistufige Wasserstoffbombe RDS-37 der Sowjetunion mitentwickelt. Er starb im Alter von 92 Jahren. Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge, die sich auf den Rettungsdienst bezieht, kam der Wissenschaftler durch Suizid ums Leben.

Grigory Klinischow tot: Physiker entwickelte erste sowjetische Wasserstoffbombe mit

In der Wohnung befand sich demnach auch ein Abschiedsbrief. Darin gestand er, dass er mit seinen gesundheitlichen Problemen und dem Tod seiner Frau nicht klargekommen sei. Er bat um Verzeihung und verabschiedete sich von seinen Angehörigen. Auch wenn alle Indizien auf einen Selbstmord hindeuteten, leiteten Ermittler eine Untersuchung ein.

Klinischow wurde 1930 geboren und arbeitete in den 1950er Jahren unter dem bekannten sowjetischen Kernphysiker und späteren Dissidenten Andrej Sacharow, der als „Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe“ gilt. Klinischow entwickelte die zweistufige Wasserstoffbombe RDS-37 mit, die im November 1955 auf einem Gelände nahe Semipalatinsk in Kasachstan getestet wurde. Mediazone zufolge beschädigte die Druckwelle Gebäude in 59 Siedlungen und verletzte Dutzende Menschen. Ein kleines Mädchen soll sogar gestorben sein.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs starben zahlreiche russische Persönlichkeiten

Klinischow reiht sich in eine lange Liste bekannter russischer Persönlichkeiten ein, die seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs teils unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen. Zuletzt soll eine Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin aus dem Fenster gestürzt sein. Davor gab es eine rätselhafte Todesserie unter Russlands Top-Militärs. Weitere Fälle:

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Hilfe bietet auch der Krisendienst Frankfurt unter 069-611375. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.bsf-frankfurt.de.