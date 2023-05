Moldau kappt wichtige Verbindung zu Russland

Von: Max Schäfer

Igor Grosu, Präsident des Parlaments, will Moldau aus der russisch dominierten GUS führen. (Archivfoto) © Rodion Proca/Imago

Moldau entzieht sich immer mehr dem Einfluss Russlands. Die prowestliche Linie ist jedoch umstritten – wie eine Regionalwahl zeigt.

Chisinau – Moldau distanziert sich immer weiter von Russland. Die Republik hat nun den nächsten Schritt gemacht, sich aus Moskaus Einflussbereich zu lösen. Moldau will sich aus der Interparlamentarischen Versammlung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) zurückziehen. Das erklärte Igor Grosu, Sprecher des moldauischen Parlaments. Die GUS ist ein Zusammenschluss ehemaliger Sowjetrepubliken mit dem Ziel, einen Wirtschafts- und Sicherheitsraum zu schaffen.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich Moldaus Neuorientierung nach Westen beschleunigt. Die Erklärung, die Interparlamentarische Versammlung der GUS zu verlassen, ist ein nächster Schritt. Die Spannungen zu Russland dürften damit zunehmen. Der Kreml hat andere Pläne mit der ehemaligen Sowjetrepublik und will das Land im eigenen Einflussbereich halten.

Moldau macht ersten Schritt aus von Russland dominierter GUS

Moldau soll demnach ein Vasallenstaat Russlands werden, der sich Moskaus Willen unterordnet. Das geht aus einem Strategiepapier hervor, das im März 2023 von einem Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR veröffentlicht wurde. Schon jetzt hat Russland Soldaten in der Separatistenregion Transnistrien stationiert.

Die prowestliche Haltung der Regierung in Chisinau ist jedoch auch in Moldau selbst umstritten. Der prorussische Ex-Präsident Igor Dodon bezeichnete den angekündigten Ausstieg aus der Interparlamentarischen Versammlung der GUS als „unklugen Schritt, um sich im Westen beliebt zu machen“. Ein Bruch mit der GUS würde noch mehr Probleme für die Bürger mit sich bringen, sagte Dodon laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS.

Dodon macht schon länger Stimmung gegen die Politik der Regierung – gemeinsam mit der Oppositionspartei Sor. Diese ist laut Recherchen von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB gesteuert. Sor versucht seit Monaten, die hohen Gas- und Strompreise für sich zu nutzen und mobilisiert zu Protesten in Moldau.

Von Russland beeinflusste Partei gewinnt Regionalwahl in Moldau

Mit dem prorussischen Kurs konnte Sor nun einen Erfolg feiern. Bei der Stichwahl um das Amt der Gouverneurin der autonomen moldauischen Region Gaugasien am Sonntag (14. Mai) setzte sich Sor-Kandidatin Evghenia Gutul mit 52,4 Prozent der Stimmen durch. Das berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Die Region gilt jedoch traditionell als prorussisch.

Der Wahlkampf selbst war jedoch ein Politikum. Am 17. April 2023 hatte Moldau einer russischen Delegation die Einreise verweigert. Die Gruppe aus russischen Politikern wollte an einer Wahlkampfveranstaltung teilnehmen. „Die Unterstützung eines Kandidaten bei Kommunalwahlen in Moldau ist kein gültiger Grund, und die Behörden fordern die russischen Bürokraten auf, sich nicht in die inneren Angelegenheiten unseres Landes einzumischen“, erklärte der Grenzschutzdienst laut Nachrichtenagentur Reuters. (ms)