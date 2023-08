Experte beobachtet russische Vorbereitungen: „Putin bereitet sich auf größeren Krieg vor“

Parlament verabschiedet neue Gesetze

Von Nail Akkoyun

Russland zieht weitere Kräfte für den Ukraine-Krieg zusammen und nutzt dabei auch ein neues Gesetz. Ein Experte warnt den Westen vor einem langen Konflikt.

Moskau – Seit geraumer Zeit stellt der Kreml mit mehreren Gesetzen die Weichen für eine verschärfte Mobilisierung. Unter anderem weitet Russland ab dem kommenden Jahr die Wehrpflicht aus, sodass Männer künftig bis zum 30. statt wie bisher nur bis zum 27. Lebensjahr einberufen werden können. Die Zahl der verfügbaren Kämpfer für Putins Armee steigt damit an.

Doch während im Westen teilweise spekuliert wird, dass sich Moskau den Krieg im Nachbarland nicht mehr allzu lange leisten kann, geht ein Experte vom Gegenteil aus. Wladimir Putin glaube weiterhin daran, dass die Kämpfe in der Ukraine Früchte tragen werden – daher auch die jüngsten Maßnahmen des Kremls.

„Putin setzt darauf, dass die potenziell mobilisierbare russische Truppenstärke drei- bis viermal so groß ist wie die der Ukraine“, schrieb Alexander Gabuew, Direktor des „Carnegie Russia Eurasia Center“, in einem Gastbeitrag für die Financial Times. Der russische Präsident sei „weit davon entfernt, seinen katastrophalen Krieg in der Ukraine hinter sich lassen zu wollen und bereitet sich auf einen größeren Krieg vor“.

+ Der russische Präsident Wladimir Putin beobachtet die Feierlichkeiten zum Tag der Marine auf dem Senatsplatz am 30. Juli 2023 in St. Petersburg. © Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Imago

Trotz westlicher Sanktionen: Russland kann sich langen Krieg in der Ukraine leisten

Obwohl sich Berichte über die schlechte Ausrüstung der russischen Soldaten häufen, glaubt der Experte nicht daran, dass dem Militär die Waffen ausgehen könnten. Der Kreml pumpe hohe Summen in die Rüstungsindustrie, wichtige Komponenten – wie etwa Mikrochips für Lenkwaffen – kämen vor allem aus China. Was das Finanzielle angehe, werde für die russische Wirtschaft aufgrund der „rund um die Uhr arbeitenden Militärfabriken“ in diesem Jahr sogar ein Wachstum prognostiziert.

Dass sich Russland den Krieg trotz westlicher Sanktionen weiterhin leisten kann, könnte „zu einer wachsenden Frustration des Westens und einem Rückgang der materiellen Unterstützung für Kiew führen“, befürchtet Gabuew. Aus russischer Sicht könnte die Stationierung der Wagner-Söldner in Belarus hier noch von großer Bedeutung sein. Das Säbelrasseln im polnischen Nachbarland besorgt Warschau seit einigen Wochen – und löst bereits erste Konsequenzen aus.

Russischer Politiker riecht „den Geruch des großen Krieges“

Im September 2022 – sechs Monate nach Kriegsausbruch – hatte der Kreml aufgrund der schlecht laufenden Invasion 300.000 russische Reservisten einberufen. Putin begründete diese Maßnahme damals mit der angeblichen Bedrohung der eigenen Grenzen. Das Parlament hat nun mit dem neuen Gesetz beschlossen, dass Wehrpflichtige nicht mehr in Kämpfen außerhalb Russlands eingesetzt werden dürfen. Dennoch hegt die Regierung in Moskau Ansprüche auf vier ukrainische Regionen als Teil russischen Territoriums – und könnte einen Ukraine-Einsatz der neuen Wehrpflichten damit rechtfertigen.

In der vergangenen Woche verabschiedete das russische Parlament in Eile ein neues Mobilisierungsgesetz, worüber der Politiker Andrej Kartapolow sagte, dass es „Änderungen für einen großen Krieg und eine allgemeine Mobilisierung“ bringe. Kartapolow, der auch den Verteidigungsausschuss in der Duma leitet, sagte zudem, dass „der Geruch des großen Krieges“ bereits zu riechen sei. (nak)

