Wegen Ukraine-Krieg? Russland zieht wohl Luftabwehrsysteme von Kurilen ab

Von: Baha Kirlidokme

Auf den Kurilen, nahe Japan, sind russische Luftabwehrsysteme verschwunden. Das Militär will sie wohl wegen ukrainischer Luftangriffe verlegen.

Moskau – Neue Satellitenbilder zeigen, dass russische Luftabwehrsysteme auf den Kurilen verschwunden sind. Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News. Womöglich hat sie das Militär abgezogen, um sie im Ukraine-Krieg zu verwenden. Die Systeme sollten ursprünglich einen hypothetischen Angriff Japans abwehren. Russland kontrolliert die Kurilen, aber Japan beansprucht die Inselkette für sich. Deshalb stationierte Russland im Jahr 2020 mehrere Luftabwehrsysteme auf den südlichen Inseln.

Die japanische Nachrichtenagentur beruft sich auf eine Analyse des Politikwissenschaftlers Yu Koizumi von der Universität Tokio. Koizumi hat offenbar Satellitenaufnahmen der amerikanischen Weltraumfirma Maxar ausgewertet.

Russland und Japan bis heute offiziell im Krieg

Die Kurilen sind eine 1200 Kilometer lange Inselkette. Das Archipel trennt das Ochotskische Meer vom Pazifik und verbindet die russische Halbinsel Kamtschatka im Norden mit der japanischen Insel Hokkaido im Süden. Die Kurilen werden seit dem Zerfall der Sowjetunion von Russland verwaltet, jedoch ebenfalls von Japan beansprucht. Bis heute befinden sich Russland und Japan formell noch im Krieg miteinander.

Ein Mann läuft bei einer Ausstellung in Moskau an einem S-300 Luftabwehrsystem vorbei. © afp

Nun wird spekuliert, dass Russland die Abwehrsysteme vom Osten in den Westen des Landes verlegen könnte, um sich vor ukrainischen Luftangriffen zu schützen. Das Luftabwehrsystem vom Typ S-300 wird seit der Sowjetunion verwendet.

Ukrainische Luftangriffe zeigen offenbar Wirkung

Die Ukraine hat ihre Luftangriffe auf Russland in den vergangenen Wochen intensiviert. Am Mittwoch hatten sechs russische Regionen sowie die Krim Angriffe auf Militärflughäfen und andere Infrastruktur gemeldet. Es handelte sich um die bisher größte ukrainische Attacke auf russisches Gebiet. Es liegt nahe, dass das russische Militär die verschwundenen Luftabwehrsysteme nun nutzen will, um diese Angriffe abzuwehren.

Ebenfalls verschwunden sind alte Sowjet-Panzer und Haubitzen, die auf der Pazifikinsel Sachalin stationiert waren. Das Gerät soll laut Kyodo News zuvor in umgrenzenden Fabriken repariert und instand gesetzt worden sein. Je länger der Krieg fortschreitet, desto öfter wird altes sowjetisches Kriegsgerät von der Front gemeldet.