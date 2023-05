Russland weist Deutschen wegen angeblicher „LGBT-Propaganda“ aus – 150.000 Rubel Strafe

Durch ein neues russisches Gesetz ist nun jegliche positive Darstellung etwa von lesbischer und schwuler Liebe strafbar. Das trifft nun einen Deutschen. © Sergei Ilnitsky/dpa

Durch ein russisches Gesetz soll „LGBT-Propaganda“ verhindert werden. Ein Deutscher ist deshalb nun ausgewiesen worden – inklusive Geldstrafe.

Moskau – Die russischen Behörden haben einen Deutschen wegen angeblicher Homosexuellen-Propaganda bestraft und mit seiner Abschiebung begonnen. Der Mann sei zunächst von der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands nach Moskau verbracht worden, berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Dienstag. Von dort soll er am Nachmittag über die Türkei nach Deutschland fliegen. Darüber hinaus habe der 40-Jährige eine Geldstrafe von 150.000 Rubel (knapp 1700 Euro) zahlen müssen, hieß es.

Russland verschärft Gesetze gegen „LGBT-Propaganda“

Das Gerichtsurteil war bereits Anfang April ergangen und wurde nun vollstreckt. Medienberichten zufolge hatte der Mann versucht, sich im Internet mit einem Russen für den Aufbau einer sexuellen Beziehung bekannt zu machen.

Russland hat erst im vergangenen Herbst sein ohnehin rigoroses Gesetz über „LGBT-Propaganda“ verschärft. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender. Bis dahin machte sich derjenige strafbar, wer Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit angeblich vor Minderjährigen „bewarb“. Schon das wurde international heftig kritisiert.

Seither drohen für jegliche positive Darstellung dieser Themen hohe Geldstrafen. Das Gesetz zielt auf Medien-, Literatur- und Filminhalte, Werbung und persönliche Beiträge in sozialen Netzwerken. Die vagen Formulierungen lassen aber eine große Bandbreite an Interpretationen für mögliche Verurteilungen auch im privaten Bereich zu.

Dating-App Tinder zieht sich aus Russland zurück

Unterdessen wird es die Dating-App Tinder nicht mehr in Russland geben. „Unsere Marken unternehmen Schritte, um den Zugang zu ihren Diensten in Russland zu beschränken, und werden ihren Rückzug vom russischen Markt bis zum 30. Juni 2023 abgeschlossen haben“, erklärte der Mutterkonzern Match Group am Montag (Ortszeit) in einem jährlichen Bericht.

Zur Begründung erklärte das Unternehmen, es sehe sich dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet. Zur im US-Bundesstaat Texas ansässigen Match Group gehören nicht nur Tinder, sondern auch Dating-Apps wie Hinge, Meetic und OkCupid. (dpa)