„Suche nach einem Nachfolger für Putin läuft“: Geheimdienstler berichtet über Unzufriedenheit im Kreml

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands Machthaber Wladimir Putin. (Archivfoto) © SNA/Imago

Kreml-Chef Putin wird wohl inzwischen sogar im eigenen Umfeld immer unbeliebter. Dem ukrainischen Geheimdienst zufolge läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger.

München – Der Ukraine-Krieg wird für den russischen Machthaber Wladimir Putin zu einem immer größeren Verhängnis. Seine Truppen erleiden massive Verluste und können, wenn überhaupt, nur schrittweise vorrücken. Hinzu kommt der politische Druck und die Isolation Russlands. Offenbar wendet sich jetzt sogar sein engster Kreis von ihm ab - und sucht schon nach einem Nachfolger für den Kreml.

Ukraine-Krieg: Suche nach Putin-Nachfolger läuft offenbar

Diese Einschätzung teilte Andriy Yusov, ein Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes GUR, in einer Sendung im ukrainischen Fernsehen. „Die Suche nach einem Nachfolger für Putin läuft und es ist nicht mehr Putin selbst, der das tut“, sagte Yusov laut dem entsprechenden Ausschnitt aus der Sendung, der vom Berater des ukrainischen Innenministeriums Anton Geraschenko auf Twitter veröffentlicht wurde.

Dabei bezog er sich auf die jüngsten Entwicklungen um den russischen Machthaber. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte am Freitag (17. März) einen Haftbefehl gegen den Kreml-Chef erlassen. „Den Menschen mehr als ein Jahr lang erzählen, dass die sogenannte militärische Spezialoperation nach Plan verläuft und dann ein Haftbefehl vom Haager Tribunal erhalten“, unterstrich Yusov. Selbst für die bekannten Kreml-Propagandisten Wladimir Solowjow und Olga Skabajewa sei es schwierig, dies in Bezug zu setzen.

Ukraine-Krieg: Putin eine „geopolitische Katastrophe“? Unzufriedenheit wächst

„Also ja, die Schlinge um Putin wird enger“, fasste der ukrainische Geheimdienstler zusammen. Zudem werde der russische Machthaber „mehr und mehr toxischer“, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Innerhalb des Kremls gebe es daher eine wachsende „Unzufriedenheit“ über Putin. Yusov zufolge wird dem restlichen Kreml-Kader bewusst, welche „geopolitische Katastrophe“ das Putin-Regime sei.

Ohne Zweifel ist der internationale Haftbefehl ein weiterer Schlag gegen Putin, der ohnehin schon mit mehreren Problemen zu kämpfen hat. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine genießt im russischen Volk wohl immer weniger Unterstützung. Schließlich treffen die westlichen Sanktionen auch die russischen Bürger. Es gibt auch anderweitige Kritik: Militärische Hardliner wie der Ex-Milizkommandeur Igor Girkin werfen dem Kreml vor, nicht genug zu tun. Zuletzt hatte Girkin eine Rede von Putin zerlegt. (bb)