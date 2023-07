Putins Armee weit vom „Zusammenbruch“ entfernt? US-Experte attestiert Nato Denkfehler

Von: Tadhg Nagel

Große Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive blieben bisher aus. Ein Ex-US-Soldat dämpft die Hoffnung auf einen schnellen Sieg. Er zieht eine Lehre.

Kiew - Trotz großer Anstrengungen: Die Ukraine hat bei ihrer Anfang Juni begonnenen Gegenoffensive noch keine großen Rückeroberungen erzielt. Die Soldaten von Wolodymyr Selenskyj hoffen derweil weiter auf einen Sieg im Ukraine-Krieg. Von offizieller Seite hieß es zuletzt, man teste erst einmal die Verteidigungsfähigkeit der Russen aus. Eine großangelegte Offensive werde folgen, sobald man eine entsprechende Taktik habe. Gleichzeitig wird die Hoffnung auf große Fortschritte vielerorts gedämpft.

Erik Kramer von der Ukraine Defense Support Group (UDSG) wies beim US-amerikanischen Portal Newsweek darauf hin, dass die belagerten Russen bisher „so gut wie alles“ zurückgeschlagen haben. Der ehemalige US-Soldat, der zahlreiche Kriegseinsätze - unter anderem in Afghanistan, dem Irak und Kosovo - hinter sich hat, hält einen Sieg über Russland für ein schwieriges Unterfangen. „Ich habe schon im letzten Herbst, als von der großen Gegenoffensive im Frühjahr die Rede war, gesagt, dass die Gewinne bestenfalls begrenzt sein werden“, so Kramer. Leider sei es genau so gekommen.

Zäher Krieg: Ukrainer machten es ein bisschen besser - Russland aber auch

So wie es gerade aussehe, sei die ukrainische Gegenoffensive Stückwerk. Die Taktik, zunächst Schwachstellen auszukundschaften, um sie dann auszunutzen, werde gewiss hier und da einen Durchbruch ermöglichen. Das bedeute jedoch nicht, dass die russischen Streitkräfte in großem Stil besiegt werden können - wie es 2022 nördlich von Kiew, in Charkiw und bei Cherson der Fall gewesen ist.

Die Ukrainer machten es zunehmend „ein bisschen besser mit der Art und Weise, wie sie die Dinge angehen“, erklärte der US-Veteran. Die russische Seite lerne aber ebenfalls dazu. Inzwischen seien standhafte Verteidigungslinien aufgebaut worden. Auf Telegram-Videos sei zu sehen, wie die ukrainischen Soldaten in Schützengräben eindringen „und plötzlich kommt Artillerie zum Einsatz. Sprengfallen, Handgranaten; manchmal ist der Graben, den sie angreifen, verlassen und es ist eine Falle“.

Was ist die Ukraine Defense Support Group? Die Ukraine Defense Support Group (UDSG) ist ein Unternehmen, das vor Ort Kampftraining für die ukrainischen Soldaten anbietet. Die UDSG wurden von zwei ehemaligen US-Spezialkräften gegründet, die als Freiwillige in der Ukraine tätig waren. Ausbilder der Gruppe konnten nach eigenen Angaben Erfahrungen in US-amerikanischen, kanadischen, britischen, neuseeländischen und estnischen Spezialoperationen sammeln. Selbsterklärter Auftrag der ukrainischen GmbH ist es, die ukrainischen Kriegsanstrengungen durch „erstklassige Ausbildung und Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte sowie durch Hilfe für diejenigen zu unterstützen, die diese Anstrengungen unterstützen, d. h. Medien, medizinisches Personal, NRO und die Bevölkerung der Ukraine“. Ihre Mitarbeiter setzen sich aus „westlichen und ukrainischen Geschäftsleuten, westlichen Militärveteranen und medizinischem Personal zusammen, die an die Freiheit der Ukraine glauben“.

Ukraine-Krieg: Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bleibt die russische Armee stark

Dasselbe gelte für urbane Gebiete. „Die Ukrainer gehen in ein Gebäude und die Russen pulverisieren es einfach. Es ist ihnen egal, ob es steht, es ist nicht so, dass sie versuchen, die Gebäude zu verteidigen. Von Raum zu Raum zu gehen, wie es ihnen beigebracht wurde, ist heute einfach nicht mehr effektiv, es ist nicht machbar“, sagte Kramer. Einen „drohenden Zusammenbruch der russischen Armee“ könne er daher nicht erkennen. Selbst wenn die Gegenoffensive Erfolg haben werde, müsse man mit den Russen nach wie vor als feste Größe auf dem Schlachtfeld rechnen.

Für einen kompletten Zusammenbruch sei Wladimir Putins Militär schlicht zu vielschichtig. Dafür müsste die Ukraine laut dem ehemaligen Soldaten „die Führung auf fast jeder Ebene zusammenbrechen lassen oder zur Umkehr bewegen“. Der Kampfgeist von Wladimir Putins Männern sei, trotz schlechter Versorgung und Materialmangel, ungebrochen. Und das, obwohl die Welt durch den starken Verteidigungswillen der Ukrainer im Frühjahr 2022, gepaart mit der augenscheinlichen Unfähigkeit Russlands einen modernen Krieg zu führen, geglaubt hatte, dass die russische Armee ein Papiertiger sei.

Nato-Irrtum im Ukraine-Krieg mit Russland? „Zahlen spielen eine Rolle“

„Die Sache mit Kriegen und dem Nebel des Krieges ist, dass man nie weiß, was passieren kann“, sagte Kramer. Es habe immer wieder punktuelle Überraschungen auf dem Schlachtfeld gegeben, das könne auch wieder passieren. Eine ganz konkrete Lehre könne man jedoch aus den Kampfhandlungen der vergangenen 18 Monate ziehen. Die NATO-Staaten, allen voran die europäischen, seien nicht gut auf die Rückkehr eines größeren mechanisierten Konflikts auf den Kontinent vorbereitet. Fortschrittliche Waffen würden der Ukraine zwar helfen, aber der traditionelle Einsatz von Massenartillerie dominiere noch immer das Schlachtfeld.

Es seien noch immer die blanken Zahlen, die über den Sieg entscheiden könnten, so Kramer. Im Grunde seien Soldaten, Artillerie und längst überkommen geglaubte Kampftaktiken noch immer so bedeutsam wie im Ersten Weltkrieg. Die NATO, und besonders die USA, hätten lange geglaubt, mithilfe von Technologie jede Menge von Soldaten besiegen zu können. „Aber es hat sich immer wieder gezeigt, vor allem in diesem Krieg, dass das einfach nicht der Fall ist“, betonte Kramer. „Wenn man genug Leute auf etwas wirft, wird es irgendwann zusammenbrechen. Zahlen spielen eine Rolle. Technologie und Masse sind ein komplizierteres Verhältnis, als es nach außen hin den Anschein hat“. (Tadhg Nagel)