Freiwillig oder gezwungen? Gesuchter Bürgermeister taucht plötzlich an Kriegsfront auf

Von: Yağmur Ekim Çay

Auch das russische Militär wirbt Soldaten in Gefängnissen an. © Russian Look / IMAGO

Rustjam Abuschajew steht seit März auf der Fahndungsliste des Kremls. Jetzt kämpft er im Krieg. Doch Menschenrechtsorganisation hegen Zweifel an der Freiwilligkeit.

Moskau – Lange stand er wegen angeblicher Betrügereien auf Russlands Fahndungsliste, jetzt ist er wieder aufgetaucht: Rustjam Abuschajew, der Bürgermeister einer Stadt in der russischen Region Primorje. Über Telegram erklärte er, dass er sich an der Kriegsfront befindet. Dies berichtete am Montag das russische Exilmedium Meduza.

Auf seinem Telegram-Kanal postete der Ex-Bürgermeister der Stadt „Bolschoi Kamen“ ein Video, das ihn in Tarnkleidung und mit einer Waffe zeigt. „Ich habe die Entscheidung, hierherzukommen, schon vor langer Zeit getroffen, aber ich fühlte das Bedürfnis, nachdem ich an Veranstaltungen für die Familien von Wehrpflichtigen teilgenommen hatte“, sagte Abuschajew. Wehrdienstverweigerer haben in Russland mittlerweile auch einen schweren Stand.

Einsatz im Ukraine-Krieg: Verfahren gegen Angeklagte werden für Kriegsdienst ausgesetzt

Derzeit befinde sich der Bürgermeister in einer „speziellen militärischen Operationszone“. Er gab jedoch nicht genau an, wo er sich aufhält oder in welcher Funktion er in die Kampfzone ging. Nach Angaben von Olga Romanova, der Leiterin der Nichtregierungsorganisation „Russia Behind Bars“ (Russland hinter Gittern), rekrutieren die russischen Behörden nicht nur Gefangene für den Krieg in der Ukraine, sondern auch Verdächtige in Strafverfahren, die in Untersuchungshaftanstalten festgehalten werden. Laut Romanova wurden die Prozesse der Angeklagten im Austausch für ihre Teilnahme am Krieg ausgesetzt, berichtet Meduza.

Es ist jedoch nicht klar, ob dies auch bei Bürgermeister Abuschajew der Fall ist. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti hatte Russland das Verfahren gegen Abuschajew im vergangenen Monat eingeleitet. Auch seitens der russischen Regierung gibt es bis jetzt keine Angaben zum Bürgermeister und seine Beteiligung am Krieg. (yec)