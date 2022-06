Russland reduziert Gaslieferung an Deutschland erneut

Von: Tobias Utz

Russland reduziert die Gaslieferungen von Gazprom über Nord Stream. Ein Unternehmen aus Deutschland soll schuld sein.

Update vom Mittwoch, 15. Juni, 15.45 Uhr: Gazprom reduziert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland abermals. Ab Donnerstagfrüh (16. Juni) werden täglich nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter durch die Leitung gepumpt, wie es am Mittwochnachmittag in einer Ankündigung hieß. Erneut begründete das russische Staatsunternehmen diesen Schritt mit Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens. Deshalb müsse eine weitere Gasverdichtungsanlage abgestellt werden, so Gazprom.

Gazprom hat die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 reduziert. © Imago Images

Bereits am Dienstag hatte Gazprom die Reduktion der maximalen Liefermenge auf zunächst bis zu 100 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag verkündet. Das entspricht rund 60 Prozent des bisher geplanten Tagesvolumens von 167 Millionen Kubikmeter Gas (s. Erstmeldung).

Erstmeldung vom Dienstag, 14. Juni, 13.30 Uhr: Moskau – Russland drosselt die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland um gut 40 Prozent. Es könne nur noch eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmetern Gas am Tag anstelle der üblichen 167 Millionen Kubikmeter sichergestellt werden, teilte der Energiekonzern Gazprom am Dienstag im Messengerdienst Telegram mit.

Als Grund gab das Unternehmen unter anderem an, dass derzeit Kompressoren des deutschen Siemens-Konzerns am Startpunkt der Pipeline fehlten.

Das Logo von Gazprom. © Igor Russak / dpa

Die russischen Erdgaslieferungen nach Europa sind seit Inkrafttreten der europäischen Sanktionen gegen Moskau wegen der militärischen Intervention in der Ukraine deutlich gesunken. Gazprom unterbrach zudem die Belieferung mehrerer europäischer Kunden, weil diese sich weigerten, für das Gas in Rubel zu bezahlen.

Ukraine-Krieg: Russland reduziert Gaslieferung an Deutschland drastisch

Die 2011 in Betrieb genommene Nord-Stream-Leitung ist die Gas-Pipeline mit der höchsten Kapazität zwischen Russland und Deutschland. Sie verläuft vom russischen Wyborg nordwestlich von St. Petersburg bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Pipeline wurden 2021 nach Angaben der Betreibergesellschaft 59,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland nach Europa exportiert. (tu/AFP)