Putin stoppt Gas-Lieferung: CSU-Generalsekretär fordert Enteignungen

Von: Sonja Thomaser, Vincent Büssow

Im Zuge des Ukraine-Kriegs spitzt sich der Streit ums Gas zwischen Russland und dem Westen zu. Die EU schafft nun Klarheit im Umgang mit russischem Gas.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs versucht Deutschland, Unabhängigkeit von Gas und Öl aus Russland zu erreichen.

Russlands Präsident Wladimir Putin stoppt Gas-Exporte nach Polen und Bulgarien. Der EU und dem Westen droht er mit weiteren Lieferstopps.

Lesen Sie alles zur Abhängigkeit der EU von russischen Gas im News-Ticker.

Update vom Freitag, 29. April, 06.52 Uhr: CSU-Generalsekretär Stephan Mayer fordert vor dem Hintergrund eines drohenden russischen Gasembargos von der Bundesregierung, auch Enteignungen von Gasfirmen in Betracht zu ziehen. „Für Enteignungen gibt es hohe Hürden. Aber unsere oberste Priorität muss in der Tat die Versorgungssicherheit sein“, sagte Mayer der Welt (Freitagsausgabe). Zunächst müssten jedoch „Firmen, die Verträge nicht erfüllen, in treuhänderische Verwaltung überführt“ werden.

Er warnte gegen ein europäisches Embargo auf russisches Gas. „Natürlich sind Sanktionen gegen Russland wichtig und richtig“, sagte er. „Aber wir dürfen nicht sehenden Auges unsere Wirtschaft in eine kaum zu meisternde Bredouille bringen.“ Um die Unabhängigkeit von fossiler Energie voranzutreiben, sprach sich Mayer dafür aus, mehr Standorte für Windräder zu prüfen. „Ich bin der Auffassung, dass man in unmittelbarer Nähe zu oder in vorhandenen Industriestandorten in Übereinstimmung mit der Bevölkerung zusätzliche Windräder bauen sollte. Das ist in anderen Ländern Europas üblich, in Deutschland nicht.“

Stephan Mayer, CSU-Generalsekretär, spricht auf einer Pressekonferenz. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Putin stoppt Gas-Lieferung: Energie-Zölle als Antwort auf Russlands Eskalation

+++ 21.30 Uhr: Experten der Brüsseler Denkfabrik Bruegel raten statt eines kompletten Lieferstopps zu einem Importzoll auf russische Energie, um Druck auf Moskau auszuüben. „Die Argumente für einen Zoll sind stärker denn je“, sagte der Wissenschaftler Simone Tagliapietra der Deutschen Presse-Agentur. „Russlands Entscheidung, Gaslieferungen an Polen und Bulgarien abzustellen, stellt eine ernsthafte Eskalation dar, auf die Europa geschlossen und entschieden reagieren sollte.“ Er und andere Experten von Bruegel veröffentlichten am Donnerstag einen Brief in der Wissenschaftszeitschrift Science, in dem sie erklären, wie Zölle als Druckmittel auf Russland funktionieren könnten.

Putin stoppt Gas-Lieferung - EU: Rubel-Umtausch bei Gas-Zahlungen ist Sache Russlands

+++ 18.40 Uhr: Die Europäische Kommission hat Regelungen zu der von Russland geforderten Rubel-Zahlung für Gas-Lieferungen klargestellt. Unternehmen, die, wie von Moskau gefordert, in Russland ein Bankkonto eröffneten und Lieferungen weiterhin in Euro zahlten, verletzten nicht die EU-Sanktionen gegen Russland, teilten Beamte der EU-Kommission am Donnerstag mit. „Was die Russen danach mit dem Geld machen, ist ihnen überlassen“, sagte ein Beamter.

Allerdings sieht die EU-Kommission es nicht als akzeptabel an, dass der Kauf von Seiten Russlands erst als vollständig angesehen werde, wenn das Geld in Rubel umgerechnet wurde. „Eine Verletzung der Sanktionen wäre es, wenn ein Unternehmen es akzeptiert, ein zweites Konto zu eröffnen, um den Forderungen nachzukommen“, sagte ein EU-Beamter. Während des Geldumtauschs in Rubel auf das zweite Konto sei das Geld in der Hand der russischen Zentralbank, die von der EU sanktioniert wird.

Gas-Lieferung aus Russland:EU-Unternehmen nicht in die Pflicht genommen im Rubel-Tausch

Die Regelung sieht also vor, dass die EU-Unternehmen formell nicht für den Rubel-Tausch in die Pflicht genommen werden können - hindert Russland allerdings im Nachgang nicht daran, das Geld trotzdem umzutauschen. Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas, der Energiekonzern Uniper, prüft nach Angaben eines Sprechers die Möglichkeit einer Bezahlung von russischem Erdgas in Euro auf ein Konto in Russland. Uniper glaube, dass es eine Lösung geben könne für die Frage, wie die Gelder dann in Rubel umgewandelt werden könnten: «Da gibt es aber noch keine endgültige Lösung.»

Putin stoppt Gas-Lieferung: Deutschland ist laut Bundeskanzler Scholz vorbereitet

+++17:15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zum Gas-Lieferstopp aus Russland: Man müsse sich darauf vorbereiten, auch wenn es noch nicht klar sei, ob auch Deutschland kein Gas mehr von Russland bekommt, berichtet die Dpa. „Ob und welche Entscheidung die russische Regierung in dieser Hinsicht treffen wird, kann man nur spekulieren, macht aber wenig Sinn“, sagte der Bundeskanzler, der sich derzeit im japanischen Tokio aufhält. Die Bundesregierung habe schon mit den Vorbereitungen für den Fall eines Lieferstopps begonnen, bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen sei. Die Bundesregierung ist noch stark von russischen Gaslieferungen abhängig, will aber so schnell wie möglich auf andere Bezugsquellen umstellen.

Russland liefert kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien, Deutschland könnte das auch bald betreffen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, die Bundesregierung sei darauf vorbereitet. © Kay Nietfeld/dpa

Gas-Lieferung: Russland verdoppelt trotz Ukraine-Krieg seine Einnahmen

+++ 16:00 Uhr: Trotz der Gespräche über ein Energieembargo gegen Russland, sind seit Beginn des Ukraine-Krieges fossile Brennstoffe im Wert von 63 Milliarden Euro aus Russland exportiert worden, 71 Prozent davon in die EU. Das berichtet die finnische Forschungs-Organisation Center for Research on Energy and Clean Air. Russland hat seine Gewinne sogar verdoppelt, heißt es. Deutschland steht beim Gas-Import mit 9,6 Milliarden Euro an der Spitze. Russische Öl-Lieferungen in die EU hingegen nahmen um 20 Prozent ab, bei Kohle sind es 40 Prozent. Beim Flüssiggas machte Russland Gewinn: 20 Prozent mehr Gas wurde in die EU geliefert.

Gas-Lieferung aus Russland gestoppt: Diskussion über Versorgung in Deutschland

+++ 15:30 Uhr: Die Einstellung der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien hat bislang keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (Dpa). Dies habe die Bundesnetzagentur in ihrem täglichen Bericht zur Gasversorgungslage in Deutschland betont. Die Gaszuflüsse nach Deutschland lägen auf einem üblichen Niveau. Nach dem Gas-Lieferstopp aus Russland sei auch die Versorgungslage in Polen und Bulgarien stabil, beide Länder nutzten derzeit andere Versorgungsquellen. „Beide Länder rufen auch keine Frühwarnstufe (im Rahmen des Notfallplans Gas) aus, was ebenso aktuell für eine sichere Versorgungslage spricht.“

Die Füllstände der deutschen Gasspeicher seien weiter gestiegen. Der Gesamtfüllstand läge bei 33,6 Prozent und damit deutlich höher als im Frühjahr 2015, 2018 sowie 2021. Der Großhandelspreis für im Mai zu lieferndes Erdgas sei leicht gesunken. Laut Bundesnetzagentur lag er am Donnerstagmorgen am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF mit 102,75 je Megawattstunde mehr als vier Prozent unter dem Vortagespreis.

Russland stoppt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien: Laut der Bundesnetzagentur sei die Gasversorgung in Deutschland vorerst nicht betroffen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Putin stoppt Gaslieferung – Deutscher Konzern hält trotzdem an Russland-Projekten fest

+++ 14:30 Uhr: Der deutsche Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea will trotz des Ukraine-Konflikts an seinen bestehenden Projekten in Russland festhalten. Neue Projekte würde es aber nicht mehr geben, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Ein Rückzug vom russischen Markt wäre laut Mario Mehren, Vorstandsvorsitzender von Wintershall Dea, aktuell aber unverantwortlich: Dann würden „Vermögenswerte in Milliardenhöhe an den russischen Staat“ gehen. Mehren betonte aber auch, dass eine „Ära zu Ende“ gehe, eine Rückkehr zu der gewohnten Geschäftsbeziehung mit Russland sei nicht mehr möglich.

Wintershall Dea verzeichnete im ersten Quartal etwa eine Milliarde Euro Verlust. Insbesondere die Abschreibung der Finanzierung der Gaspipeline Nord Stream 2 sorgte für rote Zahlen bei dem Gas- und Ölkonzern. „Deutschland ist absolut abhängig von Energieimporten“, betont Mehren und warnt vor einem Energieembargo gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges.

Gas aus Russland: Putin will Rubel – Vier EU-Länder sollen bereits gezahlt haben

+++ 12.00 Uhr: Laut einer dem russischen Unternehmen Gazprom nahestehenden Person haben vier europäische Gaskäufer bereits für Lieferungen in Rubel bezahlt, wie es Präsident Wladimir Putin gefordert hatte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Selbst wenn die anderen Käufer die Bedingungen des Kremls ablehnen, seien weitere Unterbrechungen nach dem Stopp der Gasflüsse nach Polen und Bulgarien am Mittwoch erst in der zweiten Maihälfte wahrscheinlich, wenn die nächsten Zahlungen fällig sind, sagte die Person unter der Bedingung der Anonymität. Zehn europäische Unternehmen haben bereits die Konten bei der Gazprombank eröffnet, die erforderlich sind, um die Zahlungsanforderungen Russlands zu erfüllen, sagte die Person laut Bloomberg-Bericht.

Russland droht EU mit weiteren Lieferstopps

Erstmeldung vom Donnerstag, 28. April, 09.00 Uhr: Moskau – Der Energiestreit zwischen Russland und dem Westen hat mit dem Gas-Stopp in Polen und Bulgarien einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Mittwoch (27. April) stellte Wladimir Putin die Lieferungen von Gas in die osteuropäischen Länder ein. Auch der Druck auf Deutschland, sich möglichst schnell von Energie aus Russland unabhängig zu machen, wächst.

Moskau begründete den Exportstopp von Gas damit, dass sich Polen und Bulgarien nicht an die Zahlungsforderungen Russlands gehalten hätten. Putin hatte von westlichen Ländern Gas-Zahlungen in Rubel gefordert. Viele Beobachter interpretieren die Maßnahme allerdings als Warnschuss an Deutschland. So hatte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen Tag vor dem Gas-Stopp mit seiner Amtskollegin aus Polen getroffen, um über alternative Importmöglichkeiten für Öl zu sprechen. Habeck hatte daraufhin angekündigt, dass er mit einer Unabhängigkeit Deutschlands von Öl aus Russland in wenigen Tagen rechne. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs habe Deutschland die Ölimporte aus Russland von 35 auf zwölf Prozent reduziert.

Land Gas-Exporte (in mrd. Kubikmeter) Russland 199.928 USA 149.538 Qatar 143.700 Norwegen 112.951 Australien 102.562 Kanada 70.932 Deutschland 50.092 Niederlande 39.459

„Signal an Deutschland“ im Ukraine-Krieg: Russland stoppt Gas-Importe an Polen und Bulgarien

Während sich die Diskussion in Deutschland vor allem um das Gas drehe, seien die Ölexporte für Russland wesentlich wichtiger, sagte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff im Deutschlandfunk. „Ich glaube, man wollte mit dieser Verkündigung gegen Polen in der Tat ein Signal auch an Deutschland und andere EU-Mitgliedsstaaten senden“, schlussfolgerte er. Gleichzeitig steigt die Sorge darüber, dass Putin auch Deutschland den Gas-Hahn zudrehen könnte. Der Präsident von Russland drohte dem Westen mehrfach mit diesem Schritt, wobei er auf die Forderung nach Zahlungen in Rubel verwies. Im Zuge des Lieferstopps an Polen und Bulgarien machte sein Sprecher Dmitri Peskow deutlich, dass Lieferungen an Staaten, die das neue Zahlungssystem nicht übernehmen, eingestellt werden.

Quelle: OPEC Annual Statistical Bulletin 2020

Einzelne Abgeordnete und Senatoren in Russland hatten bereits gefordert, die Energielieferungen in den Westen komplett einzustellen, um die „unfreundlichen Staaten“ nicht mehr zu „beheizen“. Peskow meinte nun, dass Russland von der EU lieber konstruktive Vorschläge hören würde, wie die künftigen Beziehungen mit politisch-diplomatischen Methoden gestaltet werden könnten. „Gegenwärtig sehen wir vom Chef der EU-Diplomatie Äußerungen dazu, dass alles auf dem Schlachtfeld entschieden werden soll“, sagte Peskow mit Blick auf die Ukraine. (vbu/ter mit dpa/AFP)