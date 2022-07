Russland will wieder Gas nach Deutschland liefern: Das ist geplant

Von: Tobias Utz

Eine drohender Lieferstopp von russischem Erdgas lässt die Gaspreise steigen. (Illustration) © agrarmotive / Imago Images

Lieferungen sollen nach Medienberichten dem Stand vor dem 11. Juli entsprechen.

Moskau – Nach Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 will Russland die Gaslieferungen an den Westen Europas wieder hochfahren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Laut dem Bericht, der sich auf zwei Insider-Quellen beruft, soll wieder so viel Gas durch die Leitungen fließen, wie vor dem 11. Juli. Zum Vergleich: Zu diesem Zeitpunkt waren die Kapazitäten bereits auf 40 Prozent gedrosselt. Die Gaslieferungen sollen ab Donnerstag (21. Juli) wieder aufgenommen werden, wie Reuters berichtet.

„Sie [Gazprom; Anm. d. Red] werden zu dem vor dem 11. Juli gesehenen Niveau zurückkehren“, sagte einer der Insider der Nachrichtenagentur. Die EU-Kommission hatte sich bereits auf mehrere Szenarien vorbereitet. Dazu zähle unter anderem die Option, dass die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline doch nicht wieder aufgenommen würden, erklärte ein Sprecher in Brüssel. Zuvor hatte Haushaltskommissar Johannes Hahn auf einer Singapur-Reise erklärt, dass man von letztgenannter Entwicklung ausgehe: „Wir arbeiten mit der Annahme, dass sie nicht wieder in Betrieb geht“, sagte er laut einem Bericht des Wall Street Journals.

Gaskrise: Russland will wieder über Nord Stream 1 liefern

Angesprochen auf seine Aussagen erklärte der Kommissionssprecher, der Gasnotfallplan der Behörde für den Winter 2022 basiere auf der Möglichkeit, dass Russlands Gas-Lieferungen komplett ausblieben. „Wir stellen unsere Pläne zu Vorbereitungen auf den Winter auf die Grundlage des schlimmstmöglichen Szenarios.“

Am Mittwoch (20. Juli) will die EU-Kommission die Planungen vorstellen. Teil davon soll einer Ankündigung zufolge sein, wie die EU-Staaten die Gasnachfrage reduzieren und gleichzeitig die Gefahr eines winterlichen Gasmangels senken können. Der Nachrichtenagentur Reuters liegt ein Entwurf des Plans vor: Darin ist unter anderem von finanziellen Anreizen für Unternehmen die Rede, die dazu führen sollen, den Gasverbrauch allgemein zu senken. (tu mit dpa/AFP)