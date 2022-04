Gas aus Russland: Putin will Rubel – Vier EU-Länder sollen bereits gezahlt haben

Von: Sonja Thomaser, Vincent Büssow

Im Zuge des Ukraine-Kriegs spitzt sich der Streit ums Gas zwischen Russland und dem Westen zu. Die Sorge wächst, dass Putin auch Deutschland den Hahn abdreht.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs versucht Deutschland Unabhängigkeit von Gas und Öl aus Russland zu erreichen.

Russlands Präsident Wladimir Putin stoppt Gas-Exporte nach Polen und Bulgarien. Der EU und dem Westen droht er mit weiteren Lieferstopps.

+++ 12.00 Uhr: Laut einer dem russischen Unternehmen Gazprom nahestehenden Person haben vier europäische Gaskäufer bereits für Lieferungen in Rubel bezahlt, wie es Präsident Wladimir Putin gefordert hatte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Selbst wenn die anderen Käufer die Bedingungen des Kremls ablehnen, seien weitere Unterbrechungen nach dem Stopp der Gasflüsse nach Polen und Bulgarien am Mittwoch erst in der zweiten Maihälfte wahrscheinlich, wenn die nächsten Zahlungen fällig sind, sagte die Person unter der Bedingung der Anonymität. Zehn europäische Unternehmen haben bereits die Konten bei der Gazprombank eröffnet, die erforderlich sind, um die Zahlungsanforderungen Russlands zu erfüllen, sagte die Person laut Bloomberg-Bericht.

Russland droht EU mit weiteren Lieferstopps

Erstmeldung vom Donnerstag, 28. April, 09.00 Uhr: Moskau – Der Energiestreit zwischen Russland und dem Westen hat mit dem Gas-Stopp in Polen und Bulgarien einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Mittwoch (27. April) stellte Wladimir Putin die Lieferungen von Gas in die osteuropäischen Länder ein. Auch der Druck auf Deutschland, sich möglichst schnell von Energie aus Russland unabhängig zu machen, wächst.

Moskau begründete den Exportstopp von Gas damit, dass sich Polen und Bulgarien nicht an die Zahlungsforderungen Russlands gehalten hätten. Putin hatte von westlichen Ländern Gas-Zahlungen in Rubel gefordert. Viele Beobachter interpretieren die Maßnahme allerdings als Warnschuss an Deutschland. So hatte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen Tag vor dem Gas-Stopp mit seiner Amtskollegin aus Polen getroffen, um über alternative Importmöglichkeiten für Öl zu sprechen. Habeck hatte daraufhin angekündigt, dass er mit einer Unabhängigkeit Deutschlands von Öl aus Russland in wenigen Tagen rechne. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs habe Deutschland die Ölimporte aus Russland von 35 auf zwölf Prozent reduziert.

„Signal an Deutschland“ im Ukraine-Krieg: Russland stoppt Gas-Importe an Polen und Bulgarien

Während sich die Diskussion in Deutschland vor allem um das Gas drehe, seien die Ölexporte für Russland wesentlich wichtiger, sagte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff im Deutschlandfunk. „Ich glaube, man wollte mit dieser Verkündigung gegen Polen in der Tat ein Signal auch an Deutschland und andere EU-Mitgliedsstaaten senden“, schlussfolgerte er. Gleichzeitig steigt die Sorge darüber, dass Putin auch Deutschland den Gas-Hahn zudrehen könnte. Der Präsident von Russland drohte dem Westen mehrfach mit diesem Schritt, wobei er auf die Forderung nach Zahlungen in Rubel verwies. Im Zuge des Lieferstopps an Polen und Bulgarien machte sein Sprecher Dmitri Peskow deutlich, dass Lieferungen an Staaten, die das neue Zahlungssystem nicht übernehmen, eingestellt werden.

Land Gas-Exporte (in mrd. Kubikmeter) Russland 199.928 USA 149.538 Qatar 143.700 Norwegen 112.951 Australien 102.562 Kanada 70.932 Deutschland 50.092 Niederlande 39.459

Quelle: OPEC Annual Statistical Bulletin 2020

Einzelne Abgeordnete und Senatoren in Russland hatten bereits gefordert, die Energielieferungen in den Westen komplett einzustellen, um die „unfreundlichen Staaten“ nicht mehr zu „beheizen“. Peskow meinte nun, dass Russland von der EU lieber konstruktive Vorschläge hören würde, wie die künftigen Beziehungen mit politisch-diplomatischen Methoden gestaltet werden könnten. „Gegenwärtig sehen wir vom Chef der EU-Diplomatie Äußerungen dazu, dass alles auf dem Schlachtfeld entschieden werden soll“, sagte Peskow mit Blick auf die Ukraine. (vbu mit dpa/AFP)