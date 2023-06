Russland-Experte: „Situation brandgefährlich – Putin müsste Prigoschin so schnell wie möglich eliminieren“

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Die Situation in Russland gerät nach der „bewaffneten Rebellion“ der Wagner-Söldner aus den Fugen. Kreml-Experte Gerhard Mangott bezeichnet Putins Lage „eklatant gefährlich“.

Moskau/München – Russland ist am Morgen des 24. Juni 2023 in einer neuen Welt aufgewacht. Das Land, das seit beinahe 18 Monaten die Ukraine überfällt, sieht sich nun selbst in Gefahr. Allen voran Wladimir Putin.

Am Freitagabend (23. Juni) warf Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin Moskau – explizit seinem großen Widersacher, Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, einen Angriff auf seine Söldner-Einheiten vor. Durch Artillerie, Hubschrauber und Raketen sei eine große Anzahl seiner Kämpfer getötet worden. Prigoschin drohte mit Gegenmaßnahmen und machte diese wahr. Am Samstagmorgen marschierte er in die Stadt Rostow am Don ein. Sein Weg endet nicht dort.

Wagner-Überfall: Putin sieht „tödlichen Gefahr für Russland“

Nach Erkenntnissen des britischen Verteidigungsministeriums bewegt sich die Wagner-Gruppe aktuell weiter nach Norden. Sie seien höchstwahrscheinlich nach Moskau unterwegs, hieß es. Überraschend kommt das nicht. Prigoschin hatte Schoigus Kopf gefordert, andernfalls würde er in die Hauptstadt marschieren.

Der alarmierte Präsident Wladimir Putin sprach in einer Fernsehansprache an sein Volk von einer „tödlichen Gefahr für Russland“ und drohte den „Verrätern“ mit heftigen Strafen.

Der Kreml-Kenner und Universitätsprofessor für Politikwissenschaft in Innsbruck, Gerhard Mangott sieht Putin wanken. „Prigoschin wollte sich gegen die zivile und militärische Führung des Landes wenden. Aber er hat nun ganz klar Putins Autorität untergraben, weil er das Kriegsmotiv Putins für den Überfall auf die Ukraine als unwahr bezeichnet hat. Er hat Putin jetzt in Bedrängnis gebracht und die Lage eskaliert“, sagt der Experte zu fr.de von IPPEN.MEDIA. So sei es mehr als nur eine Rebellion gegen das Militär, „das ist eine gegen den Staat“, sagt Mangott, der ausdrücklich von einer „bewaffneten Rebellion“ nicht aber von einem Bürgerkrieg sprechen würde.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Chaos in Russland: Prigoschin so beliebt wie nie zuvor

Russlands Diktator habe sich in der TV-Ansprache gegeben, wie man ihn kennt, als habe er alles im Griff, betont der Experte. Doch Mangott glaubt, Putin habe nur noch eine Chance, die Wagner-Söldner zu stoppen und den Frieden im eigenen Land zu wahren: „Putin muss Prigoschin als Verräter darstellen und so schnell wie möglich eliminieren. Ohne ihn ist Wagner kopflos. Schafft er es nicht, ihn auszuschalten, wird es für ihn selbst gefährlich.“

Putin müsse fürchten, dass sich Teile der Bevölkerung und der russischen Armee mit Wagner solidarisieren. Prigoschins selbstbewusstes Auftreten seit dem Jahreswechsel, gemischt mit den ausbleibenden Erfolgen der russischen Armee im Ukraine-Krieg und der fehlenden strategischen Antwort auf die laufende Gegenoffensive aus Kiew hätten dazu beigetragen.

Der Wagner-Boss ist derweil beliebter denn je in der Bevölkerung. Gerade unter den rechten Nationalisten. Mittlerweile rangiert er in Umfragen gleichauf mit Außenminister Sergej Lawrow. „Ihm vertrauen viele Menschen, er macht sich zum Fürsprecher der einfachen Soldaten“, weiß Mangott.

Russland-Experte sieht „entscheidenden Führungsfehler“ bei Putin

Es sei Putins „entscheidender Führungsfehler“ gewesen, Prigoschin nicht eher einzufangen und ihm im Zoff mit Schoigu roten Linien aufzuzeigen, findet Mangott: „Er ist an der Situation selbst schuld. Das zeigt einmal mehr, wie weit er der Realität entrückt ist. Auch wenn das ein massiver Rückschlag für den Krieg in der Ukraine wäre, aber Putin muss Prigoschins Tod jetzt in Kauf nehmen.“ Ansonsten komme es zu einer „brandfährlichen Situation“ an dessen Ende „die gesamte Machtvertikale, die er sich selbst aufgebaut hat, in sich zusammenfallen könnte“.

Die Lage in Russland ist dynamisch. Am späten Samstagvormittag gab es erste Berichte von Kämpfen zwischen den Söldnern und der russischen Armee.