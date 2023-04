Deutscher Militärattaché am Pranger: Russisches Staats-TV beschuldigt Brigadegeneral der Zechprellerei

Von: Marcus Giebel

Restaurant-Besuch mit Nachspiel: Diese Aufnahmen sollen die beiden Diplomaten aus Deutschland und Schweden mit ihren Partnerinnen zeigen. © Screenshot NTW

Aufregung in Putins Staats-TV: Ein deutscher Militärattaché soll in Russland mit einem Diplomaten aus Schweden in einem Restaurant die Zeche geprellt haben.

Moskau – Ein Restaurant-Besuch eines deutschen Brigadegenerals schlägt in Russland hohe Wellen. Im Mittelpunkt des Berichts des Staatssenders NTW steht jedoch nicht Holger de Groot, Leiter des Militärattachéstabes in der Deutschen Botschaft in Moskau, sondern der schwedische Diplomat Erjan Ström. Ihnen wird zumindest laut dem Beitrag vorgeworfen, in einem Restaurant auf der Insel Olchon am Baikalsee die Zeche geprellt zu haben. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

Zu sehen sind die Szenen in einem auf Youtube veröffentlichten Video. An einem der Tische sitzen zwei Männer und zwei Frauen – demnach de Groot und Ström mit ihren Partnerinnen – in sesselähnlichen Stühlen. Auch wird gezeigt, wie sie aus einem blauen Van steigen und mit ihren Handys Aufnahmen machen – offenbar vor dem Eingang des Lokals. In einer anderen Szene fährt der Van davon.

Beweismaterial im TV: Dieser Beleg soll die Rechnung der Diplomaten zeigen. © Screenshot NTW

Russisches TV prangert deutschen Militärattaché an: Restaurant-Rechnung nicht bezahlt?

Laut NTW hätten sich die beiden Diplomaten lautstark zu Wort gemeldet, als der Kellner ihnen die Rechnung über achttausend Rubel brachte. Umgerechnet sind das gut 89 Euro. Demnach verspeisten die „wohlgenährten Ausländer“ Omul – einen rund um den Baikalsee bei Touristen beliebten Fisch –, Forellensalat und Garnelen in Pfeffersauce. Hinzu kamen Getränke, über die nicht näher berichtet wird.

Zwar seien die Gäste sogar vom Restaurantbesitzer persönlich aufgefordert worden, die Rechnung zu bezahlen, doch das Gespräch sei „im Sande verlaufen“. Von den gut 8000 Rubel seien nur 2000 bezahlt worden. Als schließlich die Polizei zu Hilfe gerufen worden sei, hätten sich die Diplomaten mit ihrem Kleinbus aus dem Staub gemacht. Offenbar verwiesen sie auf ihre diplomatische Immunität.

Hat Brigadegeneral in russischem Restaurant die Zeche geprellt? „Respektlose Haltung“ vorgeworfen

Zu Wort kommt in dem Beitrag auch der politische Analyst Wladimir Schapowalow, der feststellt: „Natürlich würde sich ein russischer Botschafter niemals so verhalten. Und er könnte es auch gar nicht. Denn alle unsere Diplomaten sind Profis.“ In Richtung de Groot und Ström schimpfte er: „Hier sehen wir erstens Unprofessionalität und zweitens eine respektlose Haltung gegenüber dem Land, in dem der Botschafter seine Tätigkeit ausübt.“

Es wird auch betont, dass Schweden wahrscheinlich keine Ahnung von den „Eskapaden“ des Landsmannes habe. Dieser würde jedoch davon träumen, essen zu können, ohne dafür zu bezahlen. Demnach habe Ström sogar im Namen der Moskauer Vereinigung der Militärattachés Briefe an Elite-Restaurants in der Hauptstadt geschickt, in denen er um ständige Rabatte gebeten habe.

Weiter wird der Skandinavier als „unersättlicher Diplomat“ betitelt. Der Beitrag endet mit der zweideutigen Feststellung, dass früher oder später jeder bezahlen müsse. (mg)