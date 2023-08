Ukraine-Krieg: Hunderte Tote und mehrere zerstörte Panzer – Russland steht vor neuen Verlusten

Aktuelle Zahlen zu Verlusten

Russland attackiert die Großstadt Tschernihiw. Indes muss die russische Armee erneut schwere Verluste hinnehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Hohe russische Verluste : Die Ukraine will mehr als 400 russische Soldaten binnen 24 Stunden getötet haben

: Die Ukraine will mehr als 400 russische Soldaten binnen 24 Stunden getötet haben Drohnenangriff auf Kursk : In Russland kommt es erneut zu Attacken

: In Russland kommt es erneut zu Attacken Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 20. August, 22.50 Uhr: Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj erklärt, warum das ukrainische Militär bislang keine stärkere Gegenoffensive im Ukraine-Krieg gestartet hat. „Wenn ihnen gepanzerte Fahrzeuge und Panzer fehlen, dann werden sie einfach nur Menschen verlieren“, zitierte ihn die Agentur Unian aus der Pressekonferenz. Man werde zwei wenige Kilometer vorrücken, aber „tausende von Menschen“ verlieren. „Dann sterben sie einfach und wir können unser Ziel nicht erreichen“, so Selenskyj. Daher wolle man mit einer stärkeren Offensive warten, bis man die passende Ausrüstung habe. Der ukrainische Präsident machte auch die russischen Verteidigungsanlagen, die sie seit 2015 errichtet hätten, für den langsamen ukrainischen Fortschritt verantwortlich.

Update vom 20. August, 19.40 Uhr: Aus Dänemark wird die Ukraine 19 Kampfjets vom US-amerikanischen Typ F-16 erhalten. Das sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup in Dänemark. Die ersten sechs Flugzeuge sollen bereits um den Jahreswechsel geliefert werden, wie Frederiksen sagte. Der Plan sei, acht im kommenden Jahr zu liefern und fünf weitere im Jahr darauf.

Zuvor hatte sich der Ukrainer bereits in den Niederlanden bei einem Treffen mit Regierungschef Mark Rutte die Zusage für weitere F-16-Kampfjets gesichert. Er hatte dort von einem Durchbruch gesprochen. „Ich bin sehr dankbar“, entgegnete Selenskyj auf die Zusage Frederiksens. 19 Flugzeuge vom Typ F-16 seien eine sehr effektive Unterstützung. Die Sozialdemokratin würdigte Selenskyj als „einen der größten Helden unserer Zeit“.

Ukraine-News: Niederlande bestätigt Plan zur F-16-Lieferung an die Ukraine

Update vom 20. August, 14.40 Uhr: Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat der Ukraine am Sonntag offiziell die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. „Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind“, sagte Rutte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt im niederländischen Eindhoven. Selenskyj kündigte im Kurznachrichtendienst Telegram an, im Zuge der Einigung mit Rutte werde die Ukraine nach Abschluss des Trainings von Piloten 42 Stück F-16 erhalten. „Und das ist nur der Anfang“, so Selenskyj weiter.

Update vom 20. August, 12.00 Uhr: Die Schläge der Ukraine tief auf russischem Gebiet sind nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten strategisch wichtig bei der Abwehr von Moskaus Angriffskrieg. Das geht aus dem täglichen Bericht zum Kriegsverlauf des Verteidigungsministeriums in London vom Sonntag hervor. Russlands Präsident Wladimir Putin habe seine Truppen beinahe mit Sicherheit unter der Annahme in die Ukraine einmarschieren lassen, dass dies nur geringe Auswirkungen auf die Menschen in Russland habe, so die Mitteilung. Nun werde Moskau regelmäßig von Drohnen getroffen.

„Die Führung von Russlands Luft- und Weltraumkräften ist höchstwahrscheinlich unter großem Druck, die Luftverteidigung über dem westlichen Russland zu verbessern“, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Palette der Bedrohungen auf russischem Gebiet sei breiter geworden. Neben Drohnen gebe es auch Berichte über Luftabwehrraketen sowjetischer Bauart, die als Raketen für Ziele auf dem Boden eingesetzt werden.

Ukraine-News: Russische Verluste steigen weiter

Update vom 20. August, 10.10 Uhr: Die Ukraine hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Binnen 24 Stunden seien mehr als 400 weitere russische Soldaten gefallen. Außerdem habe man sechs russische Panzer zerstört. Die Angaben stammen direkt von den ukrainischen Streitkräften und lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 257.470 (+460 zum Vortag)

257.470 (+460 zum Vortag) Flugzeuge : 315

: 315 Hubschrauber : 316

: 316 Panzer : 4346 (+6)

: 4346 (+6) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8435 (+11)

: 8435 (+11) Artilleriesysteme : 5245 (+33)

: 5245 (+33) Flugabwehrsysteme : 489 (+3)

: 489 (+3) Mehrfachraketenwerfer : 717 (+3)

: 717 (+3) Fahrzeuge und Tanklaster : 7680 (+15)

: 7680 (+15) Schiffe : 18

: 18 Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4304 (+22)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 20. August 2023

News zum Ukraine-Krieg: Drohne sollte angeblich Moskau angreifen

Update vom 20. August, 9.00 Uhr: Die russische Luftabwehr hat am Sonntagmorgen offenbar eine ukrainische Drohne abgeschossen, die auf dem Weg nach Moskau gewesen sein soll. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte auf Telegram, die Drohne sei in südlicher Richtung auf die russische Hauptstadt geflogen. Die Region Moskau war in diesem Jahr bereits Ziel einer Reihe von Drohnenangriffen, erst am Freitag (18. August) kam es zu einem Angriff im Geschäftsviertel „Moskwa City“.

News zum Ukraine-Krieg: Drohnenangriff in russischer Stadt Kursk

Update vom 20. August, 7.30 Uhr: Die westrussische Stadt Kursk ist laut dem Gouverneur der Region, Roman Starowoit, von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Die Drohne sei vorläufigen Informationen zufolge auf das Dach eines Bahnhofsgebäudes gestürzt, berichtete der Gouverneur am frühen Sonntagmorgen bei Telegram. Das Dach habe Feuer gefangen. Bei dem Vorfall seien fünf Menschen durch Glassplitter leicht verletzt worden. Einsatzkräfte seien vor Ort. Weitere Details gab es zunächst nicht. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Kursk ist die Hauptstadt der gleichnamigen Grenzregion zur Ukraine. Die Stadt liegt gut 500 Kilometer südlich von Moskau.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj verspricht „Antwort“ auf Tschernihiw-Angriff

Update vom 20. August, 6.25 Uhr: Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw offiziellen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Weitere 144 Menschen seien durch den Beschuss im belebten Stadtzentrum verletzt worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache in der Nacht zum Sonntag. Auch unter den Verletzten seien 15 Kinder. Der ukrainische Staatschef kündigte zudem Vergeltung an: „Unsere Soldaten werden Russland eine Antwort auf diese Terrorattacke geben“, sagte er.

News zum Ukraine-Krieg: Training an F-16-Jets hat bereits begonnen

Update vom 19. August, 21.30 Uhr: Die geplante Lieferung westlicher F-16-Kampfflugzeuge dürfte noch Monate dauern – doch das Training ukrainischer Piloten hat Angaben aus Kiew zufolge bereits begonnen. „Die Ausbildung hat schon angefangen“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow dem Fernsehsender „24 Kanal“. Auch Ingenieure und Techniker des von Russland angegriffenen Landes erhalten demnach Schulungen. Wo genau diese stattfinden, sagte Resnikow nicht.

Ukrainischer Angriff auf Militärflugplatz in Russland

Update vom 19. August, 19.05 Uhr: Ein Militärflugplatz im Nordwesten Russlands ist Angaben aus Moskau zufolge von einer ukrainischen Drohne angegriffen worden. Die Luftabwehr habe versucht, den unbemannten Flugkörper über dem Gelände im Gebiet Nowgorod abzuschießen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Anschließend sei auf dem Flugplatz ein Brand ausgebrochen, wodurch eine Maschine beschädigt worden sei. Verletzt wurde demnach niemand. Unabhängig waren die Angaben zum Ausmaß der Schäden zunächst nicht zu überprüfen. Aus Kiew gab es keine offizielle Reaktion.

Update vom 19. August, 16.55 Uhr: Auf der Suche nach modernen Kampfjets zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg richtet die Ukraine ihre Blicke nun auch nach Schweden. Bei einem Treffen mit dem schwedischen Premierminister Ulf Kristersson in Stockholm forderte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj Gripen-Kampfjets von dem Regierungschef. „Die Gripens sind der Stolz des schwedischen Staates und ich bin mir sicher, dass der Premierminister diesen Stolz mit uns teilen wird“, sagte Selenskyj laut der Agentur Ukrinform. Er kündigte zudem an, ukrainische Piloten seien bereits an Testflügen beteiligt. Man werde nun sehen, welche Schritte man für die Zukunft unternehmen könne.

Russland beschießt Tschernihiw mit Raketen: Mehrere Tote, 117 Verletzte

Update vom 19. August, 16.45 Uhr: Die Zahl der Toten nach dem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Tschernihiw ist auf sieben gestiegen. Unter den Toten befindet sich auch ein 6-jähriges Mädchen. Weitere 117 Menschen wurden verletzt. Dies berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf offizielle Quellen.

Update vom 19. August, 12.59 Uhr: Nach einem Raketenbeschuss aus Russland wurden in der nordukrainischen Metropole Tschernihiw, laut offiziellen Berichten, mehrere Personen getötet und verwundet. Eine Rakete traf direkt das Stadtzentrum, in dem sich eine Hochschule und ein Theater befinden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mit. „Es ist ein ganz gewöhnlicher Samstag, den Russland in einen Tag des Schmerzes und des Verlusts verwandelt hat. Es gibt Tote und Verletzte.“ Selenskyj postete ein kurzes Video, das Trümmer auf dem Gehweg zeigt.

Der Gouverneur der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, gab bekannt, dass die Stadt nach ersten Untersuchungen von einer ballistischen Rakete getroffen wurde. Er forderte die Einwohner auf, vorerst in Schutzunterkünften zu verharren.

News zum Ukraine-Krieg: Putin besucht Rostow am Don

Update vom 19. August, 10.41 Uhr: Wladimir Putin ist in den Süden Russlands gereist. In der Stadt Rostow am Don traf sich der russische Präsident mit hochrangigen Kommandeuren der Streitkräfte im Ukraine-Krieg – darunter auch Generalstabschef Waleri Gerassimow. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf offizielle Bekanntmachungen. Wann das Treffen genau stattgefunden hat, sei ebenso wenig bekannt wie der Grund des Besuchs. Rostow liegt nur etwa 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Update vom 19. August, 07.55 Uhr: Die Zahl der Verluste auf beiden Seiten im Ukraine-Krieg steigt weiter an. Laut eines Berichts der New York Times sind bald schon mehr als 500.000 Menschen in den Kampfhandlungen verwundet oder getötet worden -darunter russische wie ukrainische Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten der Front. Die Zeitung beruft sich bei diesen Angaben auf Quellen innerhalb des Geheimdienstes der USA.

Die Verluste im Ukraine-Krieg sollen sich demnach wie folgt ergeben:

Russisches Militär 120.000 Soldaten getötet, 180.000 Soldaten verwundet Ukrainisches Militär 70.000 Soldaten, 120.000 Soldaten verwundet Zivilisten 10.000 Zivilisten verwundet oder getötet

Die US-Zeitung räumt ein, dass die genaue Zahl der Verluste weder auf Seiten der Ukraine noch auf der Russlands ermittelt werden könne. Keine der beiden Kriegsparteien gibt offizielle Zahlen zu Verlusten bekannt.

Russland startet Großangriff im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 19. August: Kiew – Die russische Armee hat im Ukraine-Krieg offenbar zum groß angelegten Gegenschlag ausgeholt. Laut Angaben der ukrainischen Armee soll es allein im Sumy Oblast zu mindestens 124 Attacken gekommen sein. Dabei seien sowohl militärische als auch zivile Ziele getroffen worden. Russland soll bei der neuen Angriffswelle vor allem Mörser und Artillerie eingesetzt haben.

Die Offensive Russlands im Ukraine-Krieg soll sich vor allem auf die Regionen im Norden und Westen des Landes konzentrieren. Gleichzeitig meldeten die ukrainischen Behörden erneut hohe Verluste bei der russischen Armee. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sollen bereits mehr als 250.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen sein. Mehr als 4300 Panzer sollen vernichtet worden sein. Diese Zahlen der Ukraine lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland selbst veröffentlicht keine Zahlen über die eigenen oder die ukrainischen Verluste in den Kampfhandlungen.

Ukraine meldet weitere Erfolge bei Offensive gegen russische Stellungen

Erfolge der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg vermelden dagegen die ukrainischen Streitkräfte aus der Region um die Stadt Bachmut. Dort soll es den Verteidigern gelungen sein, mehrere Artilleriestellungen Russlands zu vernichten. Die Versuche der russischen Armee, die unlängst befreite Stadt Uroschajne wieder unter Kontrolle zu bringen, seien gescheitert. Beim Versuch, die Siedlung zurückzuerobern, habe man den russischen Truppen hohe Verluste zugefügt. Das teilte das ukrainische Militär in einem auf Facebook veröffentlichten Lagebericht mit.

Auch aus der Stadt Saporischschja werden erneut heftige Kämpfe gemeldet. In einem von Russland besetzten Polizeihauptquartier soll es zu einer schweren Explosion gekommen sein. Mehrere hochrangige russische Beamte sollen verletzt worden sein. Das teilte der ukrainische Geheimdienst mit. Die Explosionen seien demnach die Folge eines Drohnenangriffs gewesen. Auf Twitter veröffentlichten ukrainische Militärblogger ein Video, das den Einschlag einer Kamikazedrohne in dem Polizeirevier zeigen soll. (mit Agenturen)

