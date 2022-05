Russland: Alexej Nawalny wehrt sich gegen Haftstrafe – Prozess in Moskau startet

Von: Daniel Dillmann

Oppositionspolitiker Alexej Nawalny steht in Russland erneut vor Gericht. (Archivbild) © Moscow City Court Press Office/dpa

Er galt in Russland lange als Wladimir Putins gefährlichster Gegenspieler. Nun steht Alexej Nawalny in Moskau vor Gericht.

Moskau – Alexej Nawalny kämpft weiter für Gerechtigkeit – diesmal vor einem Gericht in Moskau. Dort beginnt am Dienstag, 17. Mai, der Berufungsprozess gegen den wegen Veruntreuung inhaftierten Oppositionellen. Nawalny selbst wird aber nicht anwesend, sondern per Video aus der Strafkolonie in Prokrow zugeschaltet sein. Prokrow ist ein Vorort von Moskau, westlich der russischen Hauptstadt.

Nawalny sitzt bereits seit Januar 2021 in Russland im Gefängnis. Kurz nach seiner Rückkehr aus Berlin wurde der Oppositionspolitiker festgenommen. In Deutschland hatte er sich mehrere Monate lang von einem Anschlag mit einem Nervengift erholt, für den er die Regierung von Präsident Wladimir Putin verantwortlich macht. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück.

Alexej Nawalny vor Gericht: Oppositionspolitiker sitzt in Strafkolonie

Im März wurde Alexej Nawalny dann zu neun Jahren Haft in einer Strafkolonie mit verschärften Haftbedingungen verurteilt. Das Gericht in Moskau sah die Vorwürfe der Veruntreuung und Missachtung des Gerichts als erwiesen an. Nawalny soll laut dem Urteil Spendengelder in Millionenhöhe, die an seine politischen Organisationen geflossen waren, für private Zwecke genutzt haben.

Der 45 Jahre alte Oppositionspolitiker hatte darum gebeten, dass die Anhörung um eine Woche verschoben werden würde. Das hätte ihm die Möglichkeit geboten, seine Familie vor der Verlegung in eine andere Strafkolonie noch einmal zu sehen. Nawalny ist seit dem Jahr 2000 mit Julija Nawalny verheiratet. Das Paar hat eine Tochter und einen Sohn.

Name Alexei Anatoljewitsch Nawalny Alter: 45 Jahre (geboren am 4. Juni 1976 in Russland) Familienstand verheiratet (mit Julija Nawalnaj, seit 2000) Kinder Daria Navalnaya, Zahar Navalny Partei Fortschrittspartei

Alexej Nawalny: Putin geht massiv gegen Kritik in Russland vor

Seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts gehen die russischen Behörden massiv gegen kritische Stimmen und unabhängige Medien vor. Vor allem die Organisationen von Nawalny stehen dabei im Visier der Ermittlungsbehörden. Etliche wurden bereits verboten. Der Kreml-Kritiker selbst sowie einige seiner Mitstreiter wurden im Januar auf eine offizielle Liste von „Terroristen und Extremisten“ gesetzt.

Trotz der eingeschränkten Meinungsfreiheit wurde kürzlich ein Ex-General in einer Live-Sendung des russischen Fernsehens sehr deutlich beim Thema Ukraine-Krieg. (dil/AFP)