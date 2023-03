„Nazi-Rehabilitation“: Putins Behörden gehen gegen Menschenrechtsorganisation vor

Von: Moritz Serif

Immer wieder schlägt der russische Polizeistaat zu und geht gegen Systemkritiker vor. Dieses Mal hat es die Mitarbeiter einer Menschenrechtsgruppe getroffen.

Moskau – Am Dienstagmorgen durchsuchten russische Strafverfolgungsbeamte die Wohnungen mehrerer Mitarbeiter der Menschenrechtsgruppe Memorial. Der Vorwurf lautete „Rehabilitierung des Nazismus“, der Anfang des Monats gegen die Organisation erhoben worden war. Laut OVD-Info wurden mindestens sechs Wohnungen durchsucht, berichtet das unabhängige Medium Meduza.

Unklar ist nach aktuellem Kenntnisstand noch, um welche Menschen es sich gehandelt hat. Möglicherweise gehören Galina Iordanskaya, AlenaKozlovaya, Irina Ostrovskaya und Alexander Guryanow zu den Durchsuchten.



Memorial, einer der Gewinner des Friedensnobelpreises 2022, wurde 1987 gegründet, um die politische Unterdrückung in der UdSSR zu untersuchen und ihre Opfer zu rehabilitieren. Ein russisches Gericht löste die internationale Organisation 2021 auf. 2022 wurden die Büroräume von Memorial beschlagnahmt.

Putins Russland greift immer härter durch

Russland hatte jüngst eine neue Verordnung erlassen, aus der hervorgeht, dass der Präsident zu immer härteren Maßnahmen greifen kann, um sein Land unter Kontrolle zu halten. Selbstverständlich geht das mit der Unterdrückung und Verfolgung kritischer Stimmen einher.

Moskau-Machthaber: der russische Präsident Wladimir Putin. © IMAGO/Aleksey Nikolskyi

Es geht um ein umstrittenes Gesetz, das die Bestrafung von „Verleumdung“ oder „Diskreditierung“ von Kriegsfreiwilligen vorsieht. Das Gesetz wurde vom Präsidentenbüro abgestempelt und am 18. März auf dem offiziellen Gesetzesportal der russischen Regierung veröffentlicht. Kritik an der regulären Armee und an Freiwilligen, die in der Ukraine kämpfen, kann nun schwer bestraft werden, mit einer möglichen Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Darüber hinaus wurden auch die Strafen für den Verkauf russischer Waffen an ausländische Akteure erhöht.

Putin lässt immer mehr Zivilisten festnehmen

Die Veröffentlichung der neuen Verordnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Zivilisten in Russland festgenommen werden, weil sie unter Verdacht stehen, die Streitkräfte der Ukraine finanziell zu unterstützen. Dies geht aus einer täglichen Analyse des Kriegsgeschehens des Institute for the Study of War hervor, die sich auf russische Quellen beruft. Berichten zufolge hatte Wladimir Putin den Inlandsgeheimdienst FBS bereits kurz nach Kriegsbeginn angewiesen, die Spionageabwehr zu verstärken und gegen die Verbreitung pro-ukrainischer Ideologie vorzugehen. Jetzt scheint es, als würden die Maßnahmen verschärft. (mse)