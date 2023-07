Russischer Kampfjet greift erneut US-Drohne über Syrien an

Von: Eileen Kelpe

Ein russischer Kampfjet hat am Mittwoch erneut eine US-Drohne über dem syrischen Luftraum angegriffen. Es ist bereits der sechste Vorfall in diesem Monat.

Washington – Am Mittwoch hat ein russischer Kampfjet über dem syrischen Luftraum eine Leuchtrakete abgefeuert und eine US-Drohne getroffen, wie unter anderem die Washington Post berichtet. Es ist bereits der sechste Vorfall in diesem Monat und der zweite innerhalb von 24 Stunden, bei dem russische Kampfflugzeuge gefährlich nahe an amerikanische Drohnen geflogen seien.

Zwischenfall über Syrien: Russischer Kampfjet greift Drohne der USA an

Laut Washington Post soll dieser Angriff die MQ-9 Reaper-Drohne beschädigt haben, wie zwei Beamte bestätigten, die aber nicht befugt seien, darüber öffentlich zu diskutieren. Die Presssprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betonte derweil, dass die „Annäherung an US-Drohnen und deren Einsatz von Leuchtraketen während einer Routinemission“ gegen internationale Normen verstoße. Ein russischer Militärführer machte indes die USA für diesen Vorfall verantwortlich. Die Drohne soll zu nah an russischen Kampfflugzeugen geflogen sein, was einen automatischen Abwurf von Leuchtraketen auslöste, so die Washington Post.

Eine US-Drohne des Models „Reaper“ ist nach einem Zusammenstoß mit einem russischen Kampfjet abgestürzt. © Technical Sgt. James L. Harper J/dpa

Russlands Provokationen gegen die USA: Bereits sechstes Manöver innerhalb eines Monats

Diese Reihe an „Beleidigungsmanövern“ haben zuletzt die Spannungen zwischen Russland und den USA verschärft. In den letzten Tagen soll Russland Leuchtraketen gegen amerikanische Drohnen abgefeuert haben und am Dienstag laut Deutscher Presseagentur die Propeller einer Drohne beschädigt haben. Die „eklatante Missachtung der Flugsicherheit“ durch die russischen Luftstreitkräfte beeinträchtige die Vereinigten Staaten bei ihrem Kampf gegen den IS, teilte das US-Militär mit. „Wir fordern die russischen Streitkräfte in Syrien auf, diesem rücksichtslosen, ungerechtfertigten und unprofessionellen Verhalten sofort ein Ende zu setzen.“

Ein russischer Kampfjet des Typs SU-24. (Archivfoto) © Sergei Chirikov/dpa

Schon im März kam es im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer zu einem Zusammenstoß von einem russischen Kampfjet mit einer US-Drohne, wodurch die Drohne laut dpa nach der Kollision zum Absturz gebracht werden musste. Bereits dieser Vorfall verschärfte die Spannungen zwischen Russland und den USA. (eike)