Zahl russischer Spione in Deutschland steigt: „Niveau wie zu Zeiten des Kalten Krieges“

Von: Bona Hyun

Russische Spione visieren Deutschland an. Putins Männer sind getarnt als Diplomaten. © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/imago

Russische Spione tarnen sich in Deutschland häufig als Diplomaten. Nun weiten sie im Dienst Putins ihre Aktivität aus, warnt das Ministerium.

Berlin – Deutschland wird zunehmend zum Ziel russischer Sabotage-Akte. Davor warnte das Bundesamt für Verfassungsschutz. Mittlerweile greift Russland nicht nur aus der Ferne an – innerhalb der Bundesrepublik gibt es Verbindungen zu russischen Spionageaktivitäten. Meist sind die Personen als Diplomaten getarnt. Präsident Thomas Haldenwang sagte dem ARD-Politikmagazin Kontraste, man müsse eingestellt sein, dass Russland die Spionageaktivitäten ausweiten werde. „Wir befinden uns auf einem Niveau wie zu Zeiten des Kalten Krieges“, so Haldenwang.

Warnung vor russischen Spionage-Angriffen in Deutschland: „Niveau wie zu Zeiten des Kalten Krieges“

Der Verfassungsschutz konnte laut der Tagesschau bei etlichen Diplomaten in Deutschland Verbindungen zu russischen Spionageaktivitäten nachweisen. In der russischen Botschaft und in seinen Konsulaten waren Anfang dieses Jahres nach Kontraste-Informationen 544 Diplomaten akkreditiert. Experten gehen davon aus, dass ein Drittel von ihnen getarnt für Wladimir Putins Geheimdienste arbeitet.

Diese Personen hätten den „Vorteil, dass sie strafrechtliche Immunität genießen“, zitierte die Tagesschau Maik Pawlowsky, der beim Verfassungsschutz die Spionageabwehr leitet. „Sie können in Deutschland spionieren, aber der Staat kann diese Personen nicht strafrechtlich verfolgen. Wenn man sie auf frischer Tat ertappt, besteht nur die Möglichkeit, sie des Landes zu verweisen.“

Deutschland wird zum Ziel russischer Sabotage-Akte: „Nehmen die Bedrohungslage ernst“

Bereits vergangene Woche hatte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf den Ernst der Lage bezüglich russische Sabotageakte in Deutschland hingewiesen. „Wir nehmen die aktuellen Bedrohungslagen ernst und schützen uns“, sagte die Sprecherin auf Anfrage von merkur.de. Sie betonte: „Der Schutz unserer kritischen Infrastruktur hat höchste Priorität. Kritische Einrichtungen und Anlagen sind grundsätzlich abstrakt gefährdet, ihre Dienste sind jedoch zugleich unverzichtbar für das Bestehen und Überleben der Gesellschaft.“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz informiere und sensibilisiere regelmäßig zu Bedrohungen durch Spionage und Sabotage, Terrorismus oder gewaltbereiten Extremismus. Gegen Cyberangriffe würde das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als Cybersicherheitsbehörde die Betreiber der kritischen Infrastrukturen regelmäßig über die aktuelle Gefährdungslage informieren. Der Schutz von kritischen Einrichtungen vor Cyberangriffen sei durch bestehende Gesetze und Richtlinien gewährleistet und soll weiter ausgeweitet werden, so die Sprecherin.

Putin weitet Krieg wohl aus: Russische Spione nehmen Nord- und Ostsee ins Visier

Wie fragil kritische Infrastrukturen sind, wurde in den vergangenen Wochen immer mehr betont. Der niederländische Geheimdienst warnte jüngst vor russischen Angriffen auf kritische Infrastrukturen in der Nordsee. Wie aus den Geheimdienstberichten hervorgeht, kartiere Russland diese Infrastruktur der Niederlande heimlich und unternehme Aktivitäten, „die auf Vorbereitungen von Störungen und Sabotage hindeuten“. Ein Schiff aus dem Land von Wladimir Putin sei vor einigen Monaten in der Nordsee entdeckt worden, als es Informationen über Windparks sammelte, sagte MIVD-Direktor Jan Swillens. Das russische Schiff sei in der Folge durch die Küstenwache und die Marine zum Abdrehen gezwungen worden.

Auch die nautischen Vereine schlagen Alarm. Hans von Wecheln, Vertreter des Nautischen Vereins Nordfriesland, wies auf die geänderte Bedrohungslage auf See hin. „Wir definieren Sicherheit seit dem 24. Februar 2022 anders“, sagte von Wecheln im Gespräch mit kreiszeitung.de. Spätestens nach den Angriffen auf die Gaspipelines und die Errichtung kritischer Infrastruktur auf See erfordere die Sicherheitslage andere Ansätze für mehr Schutz an den deutschen Küsten. (bohy)