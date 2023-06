Rüstungsindustrie und Forschung fordern „nationale militärische KI-Strategie“

Von: Nana Brink

Teilen

Vertreter von Rüstungsindustrie und Forschung fordern, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen zu regeln. Es geht um ethische Richtlinien – und ums Geschäft.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 20. Juni 2023.

Der Arbeitskreis KI & Verteidigung will mit einem Impulspapier eine gesellschaftliche Debatte über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bereich militärischer Technologien anstoßen. Das Dokument, das Table.Media als Entwurf vorliegt, soll einen „konkreten Beitrag zur Formulierung einer nationalen militärischen KI-Strategie liefern, die angesichts der aktuellen Technologieentwicklung einerseits und der Bedrohungslage für Landes- und Bündnisverteidigung andererseits unerlässlich erscheint“.

Drohnen können mithilfe von KI gesteuert werden. © Volodymyr Tarasov/IMAGO

Dem 2020 gegründeten Arbeitskreis gehören unter anderem Vertreter des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) sowie Wissenschaftler eines Instituts der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität der Bundeswehr in München an.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Anders als in den USA oder Frankreich, die längst KI-Strategien für Waffensysteme vorgelegt haben, gibt es in Deutschland keine verbindlichen Leitlinien. Auch der vergangene Woche vom EU-Parlament verabschiedete Entwurf für ein KI-Gesetz (Artificial Intelligence Act) bietet nicht ausreichen Orientierung für den Einsatz von KI im militärischen Bereich. Wörtlich heißt es dazu im Vorschlagspapier des EU-Parlaments: „KI-Systeme, die ausschließlich für militärische Zwecke entwickelt oder verwendet werden, sollten vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden.“

Einsatz von KI beim Militär: Wann entscheidet der Mensch und wann der Computer?

Vor diesem Hintergrund warnt Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des BDSV und einer der Autoren des Impulspapiers: „Wir laufen Gefahr, dass wir uns an andere KI-Strategien anpassen müssen. Wir müssen uns aber selbst positionieren.“

Als zentrale Aufgabe der Überlegungen nennt das Papier unter anderem folgende Punkte:

Die Verantwortung für Einsatz von KI in Waffensystemen beginnt bereits bei der Entwicklung entsprechender Technik, umfasst Planung des Einsatzes und Ausführung.

Bei der Definition der Einsatzmöglichkeiten muss das Völkerrecht beachtet werden.

Dem Militär kommt eine entscheidende Rolle bei der Sammlung, Prüfung und Auswertung von Daten zu, die für das Nachtrainieren der KI wichtig sind.

Geklärt werden müsse zudem die Frage, „was auf einem zukünftigen Gefechtsfeld der Mensch allein entscheiden soll bzw. muss, und was zum Teil oder ganz die Maschine übernehmen kann“.

Frank Sauer, der an der Universität der Bundeswehr in München zum Einsatz von KI in Waffensystemen forscht, plädiert für eine Beschreibung des „Verhältnisses von Mensch und Maschine“. Zwei Fragen stünden im Vordergrund: „In welchen Bereichen ist die Maschine leistungsfähiger als der Mensch? Und welcher menschlichen Kontrolle bedarf die Maschine in dem ihr übertragenen Rahmen?“

Fraunhofer-Institut zu KI und Rüstung: „Ethik kann man nicht nachrüsten“

Wegen der rasanten Entwicklung in der KI-Forschung dürfe man keine Zeit mehr verlieren, argumentiert Wolfgang Koch, Professor am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE). „Wir müssen über diese Fragen nachdenken, bevor wir etwas entwickeln. Ethik kann man nicht nachrüsten.“

Wie komplex diese Fragen sind, lässt sich am Einsatz von Drohnen-Schwärmen veranschaulichen. Führende KI-Nationen wie die USA – und mit Sicherheit auch China – arbeiten längst an der vollautomatisierten Steuerung solcher Waffensysteme. Ein Ziel, in der Regel ein Gegner, wird per KI-gestützter Sensorik erkannt. Was KI – noch – nicht kann, ist unterscheiden: Steht dieses gegnerische Ziel in einem unbewohnten Industriekomplex oder auf dem Dach eines Kindergartens?

FKIE-Forscher Koch weist darauf hin, dass „das technische Design für KI in diesem Fall immer gewährleisten muss, dass das Völkerrecht eingehalten wird“. Deshalb, so Koch, müsse man über ein Konzept der „Verantwortbarkeit“ für den Einsatz von KI im militärischen Bereich nachdenken. Dies sei auch wichtig für die Soldaten und Soldatinnen: „Sie müssen in der Lage sein, Verantwortung tragen zu können, auch in autonomen Waffensystemen. Dazu brauchen sie eine Grundlage.“

Industrie will Leitlinien für weitere KI-Entwicklung

Auch die Industrie fordert eine tragfähige Leitlinie, so BDSV-Hauptgeschäftsführer Atzpodien. Hier gehe es auch um Wettbewerbsfähigkeit: „Bei uns sind internationale Konzerne organisiert, die längst an KI-gestützten Systemen arbeiten. Wir wollen wissen, was wir weiter entwickeln dürfen, vor allem aber auch in der Lage sein, weiterhin das entwickeln zu dürfen, was unsere Streitkräfte für ihren durchweg defensiven Auftrag benötigen.“

Das Impulspapier des Arbeitskreises KI & Verteidigung soll demnächst erscheinen und vor allem „Akteure aus Regierung, Parlament, Medien und Interessenvertreter von NGO“ erreichen. (Von Nana Brink mit Viktor Funk)