Rückenwind für den Klimaschutz

Der Wind hat sich gedreht: Die meisten Bürgerbegehren setzen sich inzwischen für den Bau von Windparks ein statt dagegen.

Bürgerbegehren können den Klimaschutz voranbringen. Die gegenteilige Vermutung, dass bei solchen Abstimmungen regelmäßig Windparks vor Ort ausgebremst würden, trifft nicht zu. Das sind Ergebnisse des Bürgerbegehrensbericht 2023, den der Verein „Mehr Demokratie“ am Donnerstag veröffentlicht hat.

Seit rund 30 Jahren erfasst der Verein gemeinsam mit den Universitäten Marburg und Wuppertal Bürgerbegehren in Deutschland. Im Abstand von mehreren Jahren veröffentlicht er einen Bericht mit Auswertungen. In der Datenbank befinden sich mehr als 9000 Verfahren seit dem Jahr 1956. In Bayern gab es seither fast 3500 Bürgerbegehren. Baden-Württemberg folgt mit gut 1100 Begehren. Hessen liegt mit 524 Verfahren auf Platz 5. Derzeit werden rund 300 Bürgerbegehren pro Jahr auf den Weg gebracht.

Im Jahr 2022 waren es lediglich 245 – hier hat sich nach Einschätzung von Detlef Sack vom Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung der Universität Wuppertal die Corona-Pandemie bemerkbar gemacht. Bayern lag mit 94 Bürgerbegehren erneut weit vorn, in Hessen gab es neun. Ralf-Uwe Beck von „Mehr Demokratie“ betonte, Bürgerbegehren belebten die Demokratie. Sie seien „so etwas wie bildungspolitische Großveranstaltungen“.

Auf lokale Agenda gesetzt

In einer Sonderauswertung befasst sich der aktuelle Bericht mit den 387 Verfahren, die sich in der Zeit von 2013 bis 2022 um den Klimaschutz drehten. Dabei stellten die Forscherinnen und Forscher fest, dass sich der Wind gedreht hat beim Thema Windräder. Noch bis 2017 habe mit 70 Prozent die deutliche Mehrheit der Bürgerentscheide zu Windparks oder der Ausweisung von Flächen gegen die Windkraft gestimmt. „Seit 2018 aber fielen 74 Prozent zu diesem Thema für Windkraft aus – die abstimmenden Bürgerinnen und Bürger unterstützen folglich den Bau von Windkraftanlagen in ihrer Kommune ausdrücklich.“

Zugleich sei der Klimaschutz in der Kommunalpolitik durch Bürgerbegehren beschleunigt worden. „In einigen Fällen wurde die klimapolitische Agenda in einer Kommune auf ein ganz neues Niveau gehoben“, heißt es dazu in dem Bericht. Als Beispiele nennen die Autorinnen und Autoren Klimabegehren zu Stadtwerken in Flensburg, Köln, Landshut und Hannover, zur Abschaltung von Kohlekraftwerken in Kassel und München sowie die zahlreichen Klima- und Radentscheide.