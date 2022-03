Transfeindlichkeit: Rudy Giulianis Sohn Andrew instrumentalisiert eigene Tochter

Von: Max Schäfer

Rudy Giulianis Sohn Andrew will Gouverneur von New York werden. Dabei scheut sich der Republikaner nicht, die Geschlechtsteile der eigenen Tochter für seinen Wahlkampf zu instrumentalisieren. (Archivbild) © Steve Sanchez/Imago

Rudy Giulianis Sohn Andrew will Gouverneur von New York werden. Bei einem Auftritt vor Rechtsextremisten nutzt er seine Tochter für transfeindliche Kommentare.

Bellmore, New York – Rudy Giuliani hat nach der Abwahl Donald Trumps 2020 seinen politischen Einfluss verloren und sieht sich wegen seines Engagements, die Wahl doch noch zu kippen, mit einer Reihe von juristischen Verfahren konfrontiert. Derweil will Andrew Giuliani, der Sohn des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters und Trump-Anwalts, 2022 Gouverneur von New York werden.

Im Rennen um das Amt des Gouverneurs des Bundesstaates New York hat Andrew Giuliani nun mit transfeindlichen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. In der Rede bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bellmore auf Long Island bezog sich der Republikaner auch auf seine vier Monate alte Tochter – und sorgte damit in den USA für Irritationen.

Rudy Giuliani: „Unter die Haube geschaut“ – Sohn Andrew macht mit Tochter Wahlkampf

Andrew Giuliani kündigte für einen Sieg bei der Gouverneurswahl in New York an, er werde die Rechte von Transpersonen einschränken. Guiliani will damit an die Gesetzgebung konservativer Bundesstaaten, und an die Politik Donald Trumps, anknüpfen. Dabei erzählte er von seiner vier Monate alten Tochter. „Ich habe ihr die Windeln gewechselt. Ich habe unter die Haube geschaut. Sie ist eine Frau“, sagte Giuiliani bei der Wahlkampfveranstaltung.

„Sie wurde als Frau geboren und sie bleibt eine Frau. So einfach ist das.“ Ganz so einfach ist das laut Forschenden und Transmenschen jedoch nicht. Das biologische Geschlecht kann sich von der Geschlechtsidentität unterscheiden.

Andrew Giuliani Geboren 30. Januar 1986 in New York Studium Marketing, Management, Soziologie (B.A.) Vater Rudy Giuliani Partei Republikaner Angestrebtes Amt Gouverneur von New York

„Obwohl Andrew nicht behauptet, Biologe zu sein, kann er den Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau erkennen“, erklärte ein Sprecher Giulianis gegenüber dem Nachrichtenportal The Daily Beast.

Seine vier Monate alte Tochter habe ihm auch das Versprechen gegeben, er werde der einzige männliche Freund sein, bis sie 25 Jahre alt ist, behauptete Andrew Giuliani außerdem.

„Widerlich“: Andrew Giuliani wegen Instrumentalisierung seiner Tochter in der Kritik

Giulianis Äußerungen seien „widerlich“ und „schockierend“, sagte Keri Rodrigues, Präsidentin der nationalen Elternvereinigung, dem Nachrichtenportal Business Insider. Die Aussagen seien enttäuschend. Eltern geben ihren Kindern das Versprechen, sie immer zu unterstützen und immer auf ihrer Seite zu sein und sie bedingungslos zu lieben, erklärte Rodrigues. Es tue ihr für Giulianis Tochter leid, dass sie bereits jetzt unter Druck gesetzt werde, sich dem anzupassen, was ihr Vater ihr aus politischen Gründen vorgibt.

Die Wahlkampfveranstaltung Giulianis am Sonntag (27.03.2022) wurde von mehreren rechtsextremen Gruppen besucht. Organisiert wurde sie laut The Daily Beast von der Gruppe Long Island Loud Majority („Long Islands laute Mehrheit“). Die Bewegung erlangte Bekanntheit, weil sie bei Schulvorstandssitzungen Unruhe stiftete und immer wieder die Themen Masken und Antirassismus auf die Tagesordnung brachte. Zudem sind nach Angaben von The Daily Beast 300 Mitglieder der Gruppe bei der Kundgebung vor dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gewesen. Niemand werde jedoch beschuldigt, das Kapitol betreten zu haben.

Rudy Giuliani und Sohn Andrew: Mit Rechtsextremisten zum Gouverneursamt in New York?

Dennoch wird die Gruppe von der Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center (SPLC) wegen „hasserfüllten Ansichten von Mitgliedern und antidemokratischen Aktivitäten“ auf einer Liste von rechtsextremistischen Gruppen in den USA geführt. Diese glauben, die Regierung sei tyrannisch, verbreiten Verschwörungserzählungen über eine illegitime Regierung aus linken Eliten, die eine „neue Weltordnung“ anstreben, erklärt das SPLC.

Auch Rudy Giuliani besuchte den Wahlkampfauftritt seines Sohnes in Long Island. Sein Sohn Andrew sei ein geborener Gouverneur, weil er „mit dem Wissen geboren wurde, wie man Verbrechen bekämpft“, sagte Rudy Giuliani. (ms)