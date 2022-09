Medien in Russland: Putin vor Sturz? Mobilmachung macht „Leute wütend“

Von: Jan-Frederik Wendt

Teilen

Ukraine-Krieg: In Russland regt sich Widerstand. © dpa

Wegen der Teilmobilisierung der Reservisten kämpft Russlands Präsident Wladimir Putin gegen zunehmende Widerstände. Nun kritisiert RT-Chefredakteurin das Militär.

Moskau - Die Chefredakteurin des russischen Staatssenders RT hat am Samstag (24. September) das russische Militär kritisiert, weil es im Rahmen der „Teilmobilisierung“ des Landes angeblich die falschen Männer für den Ukraine-Krieg einberufen hat.

„Es wurde bekannt gegeben, dass Gefreite bis zum Alter von 35 Jahren rekrutiert werden können. Die Vorladungen gehen an 40-Jährige“, schrieb RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan laut Reuters auf Telegram. Sie machen die Leute wütend, als ob sie es absichtlich tun, als ob sie es aus Bosheit tun. Als ob sie von Kiew geschickt worden wären.“

Ukraine-Krieg: Mobilmachung sorgt für Proteste in Russland

Anfang dieser Woche kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilisierung inmitten des Ukraine-Konflikts an. Dieser Schritt sei notwendig, „um unser Mutterland, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen und die Sicherheit unseres Volkes und der Menschen in den befreiten Gebieten zu gewährleisten.“

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Die Mobilmachung löste in vielen russischen Städten Proteste aus. Nach Angaben des Menschenrechtsprojekts OVD-Info wurden in 38 Städten des Landes mehr als 1300 Menschen festgenommen, weil sie nach Putins Ankündigung demonstriert hatten. Nach Putins Rede sagte der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad, die Teilmobilisierung werde zum Sturz des russischen Präsidenten führen.

Ukraine-Krieg: Russland kämpft mit vielen Problemen

„Es ist an der Zeit, dass wir uns über eines im Klaren sind: Wenn er anfängt, die Söhne russischer Mütter einzuberufen, wird er sich ganz klar in eine sehr komplizierte politische Situation verstricken, und ich gehe daher davon aus, dass Putin als Präsident der Russischen Föderation am Ende gestürzt wird“, teilte Nad in einer Erklärung mit.

Die US-amerikanische Denkfabrik The Institute for the Study of War (ISW) erklärte zuletzt, dass Putins Mobilisierung „über Monate hinweg keine nennenswerte nutzbare russische Kampfkraft hervorbringen wird“. Es fügte hinzu, dass der Schritt „viele Probleme widerspiegelt, mit denen Russland bei seiner stockenden Invasion in der Ukraine konfrontiert ist und die Moskau wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, in den kommenden Monaten zu lösen.“

Laut eines ukrainischen Beraters sollen russische Soldaten mit rostigen Waffen in den Kampf ziehen. Twitter-Videos sollen diese Aussage stützen. (Jan Wendt)