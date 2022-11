Ukraine-Krieg: Cherson ist von Russland befreit - Polizei kehrt zurück

Von: Caspar Felix Hoffmann, Daniel Dillmann, Tanja Banner, Vincent Büssow, Nail Akkoyun

Während sich die Blicke auf Cherson richten, dauern die heftigen Kämpfe in anderen Regionen an. Der News-Ticker.

Videoaufnahmen: Am Damm bei Nowa Kachowka soll es mindestens eine Explosion gegeben haben.

Am Damm bei Nowa Kachowka soll es mindestens eine Explosion gegeben haben. Kriegsverbrechen: Nach der Rückeroberung von Cherson eröffnet die Polizei 53 Verfahren gegen Russland

Nach der Rückeroberung von Cherson eröffnet die Polizei 53 Verfahren gegen Russland Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. ie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Sonntag, 13. November, 6.30 Uhr: Wenige Tage nach dem Rückzug der russischen Truppen sind Vertreter der ukrainischen Gebietsverwaltung und von Sicherheitsorganen in die befreite Stadt Cherson im Süden des Landes zurückgekehrt. So hätten etwa Polizei und Geheimdienst ihre Arbeit in Cherson schon wieder aufgenommen, sagte Gouverneur Jaroslaw Januschewytsch in einem Video, das ihn im Zentrum der Gebietshauptstadt zeigte. Eine der Hauptaufgaben bestehe derzeit darin, die Region von Minen zu räumen, so Januschewytsch.

Russland hatte das Gebiet Cherson kurz nach Beginn seines Angriffskriegs Ende Februar weitgehend erobert

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen wollen Staudamm-Stadt räumen, Ausgangssperre in Cherson

+++ 20.50 Uhr: In der frisch befreiten Stadt Cherson haben die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, um die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner zu gewährleisten, wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Jaroslaw Januschewitsch, in einer Videobotschaft mitteilt. „Unsere Aufgabe ist es, die Sicherheit Ihres Lebens zu gewährleisten. Deshalb sind wir gezwungen, ab heute eine Ausgangssperre von 17 Uhr bis 8 Uhr morgens zu verhängen. Die entsprechende Anordnung wurde vom Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson unterzeichnet“, sagte er.

Januschewitsch warnte auch, dass das Verlassen und Betreten der Stadt aufgrund von Minen-Räumungen eingeschränkt sein werde. Zuvor hatte Januschewitsch auf Telegram mitgeilt, dass die ukrainischen Behörden daran arbeiteten, das Leben in der Stadt wieder zu normalisieren. „Die Hauptbedrohung ist derzeit die Menge an Minen“, erklärte er und fuhr fort, dass zehn Gruppen von Sprengstofftechnikern an der Räumung arbeiteten. Die Polizei forderte „die Anwohner auf, die geltenden Regeln zu befolgen, sich vorsichtig in der Stadt zu bewegen und verdächtige Gegenstände nicht zu berühren. Wenn Sie welche finden, melden Sie sich bitte bei den Strafverfolgungsbehörden.“ Einwohnern, die Cherson verlassen haben, wird geraten, „nicht überstürzt zurückzukehren, bis die Stabilisierungsmaßnahmen abgeschlossen sind“, so die Polizei.



News zum Ukraine-Krieg Russische Truppen wollen Nowa Kachowka verlassen

+++ 20.05 Uhr: Die russischen Besatzer haben ihre Truppen vom rechten Ufer des Flusses Dnipro in der Region Cherson zurückgezogen und kündigen nun auch eine Evakuierung der Staudamm-Stadt Nowa Kachowka auf der anderen Seite des Flusses an. Die Verwaltung von Kachowka ziehe sich zusammen mit den Bürgern der Stadt an einen sicheren Ort zurück, teilte der örtliche Besatzungschef Pawel Filiptschuk nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass in einer Rede an die Bevölkerung mit. Er rief die Menschen in einer festgelegten Zone von 15 Kilometern auf, ihre Wohnungen zu verlassen.

Es wird befürchtet, dass der Staudamm durch Beschuss zerstört und das Gebiet überflutet werden könnte. Seit Wochen werfen sich Russen und Ukrainer gegenseitig vor, eine solche Provokation zu planen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Verwaltung von Kachowka als Ziel „Nummer eins für einen Terroranschlag“ in der Region ausgemacht, behauptete Filiptschuk. Die Ukraine weist Sabotageabsichten zurück.

Das Leben der Menschen sei durch Kampfhandlungen in Gefahr, sagte Filiptschuk. Die Menschen sollten in die südrussische Region Krasnodar gebracht und dort versorgt werden. Filiptschuk versprach den Flüchtenden eine warme Unterkunft, regelmäßige Mahlzeiten und 100 000 Rubel (rund 1600 Euro) Hilfe. Die Ukraine wirft den Besatzern vor, die Menschen zu verschleppen.

News zum Ukraine-Krieg: In Cherson soll es Schwierigkeiten bei Versorgung geben

+++ 15.45 Uhr: Nach dem Rückzug russischer Truppen aus Cherson soll es in der Stadt Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Strom, Wasser und Nahrungsmitteln geben. Die stellvertretende Außenministerin der Ukraine, Emine Dschaparowa, beschuldigte Russland auf Twitter, die Energie-Infrastruktur in Cherson „komplett ruiniert“ zu haben. In derselben Nachricht warf sie den Besatzungstruppen vor, für die Explosion am Damm bei Nowa Kachowka (siehe Update von 14.00 Uhr) sowie für die Beschädigung mehrerer Brücken über den Fluss Dnjepr verantwortlich zu sein.

+++ 11.59 Uhr: Nach dem Rückzug aus Cherson hat Russland Henitschesk zut „vorübergehenden Hauptstadt“ in der Region ernannt. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS aus Russland. Die Stadt am Asowschen Meer befindet sich etwa 200 Kilometer von Cherson entfernt am anderen Ende der Region. Mit dem Rückzug aus Cherson hat Russland die einzige Hauptstadt einer Region der Ukraine aufgegeben, die seit Kriegsbeginn erobert werden konnte.

News zum Ukraine-Krieg: Weitere Kämpfe im Donbass nach Russlands Rückzug aus Cherson

+++ 10.13 Uhr: Während sich die Blicke im Ukraine-Krieg auf den russischen Rückzug aus Cherson richten, dauern die heftigen Kämpfe in anderen Regionen an. So soll Russland die Ukraine innerhalb der letzten 24 Stunden in den Regionen Charkiw, Luhansk und Donezk auf dem Boden angegriffen haben, wie der ukrainische Generalstab angab. In weiteren Gebieten habe es außerdem Luftangriffe gegeben, wobei mehr als 25 Ortschaften getroffen worden seien. Wie CNN analysiert, könnte der Erfolg in Cherson es den ukrainischen Truppen aber erlauben, ihre Kräfte verstärkt auf die Fronten im Donbass zu fokussieren.

+++ 8.53 Uhr: Die ukrainische Polizei hat Strafverfahren wegen russischer Kriegsverbrechen in der Region Cherson angekündigt. Insgesamt 53 solcher Prozesse seien innerhalb eines Tages eröffnet worden, teilte die Behörde am Freitag (11. November) mit. Sie wirft den Truppen aus Russland unter anderem die Tötung und Entführung von Zivilisten sowie die Zerstörung ziviler Einrichtungen vor. Schon in der Vergangenheit wurden Hinweise auf russische Kriegsverbrechen bei der Zurückeroberung ukrainischer Städte entdeckt.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj feiert Vormarsch auf Cherson

Update vom Samstag, 12. November, 07.00 Uhr: Nach dem Abzug der russischen Soldaten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem weiteren Vorrücken der eigenen Truppen auf die Gebietshauptstadt Cherson im Süden des Landes berichtet. „Die Menschen in Cherson haben gewartet. Sie haben die Ukraine nie aufgegeben“, sagte der Staatschef.

Russland seinerseits startete eigenen Angaben zufolge erste Angriffe auf den gerade erst aufgegebenen Teil des Gebiets Cherson. „Aktuell werden Truppen und Militärtechnik der ukrainischen Streitkräfte auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro beschossen“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten in Cherson sollen sich ergeben

Erstmeldung vom Freitag, 11. November: Cherson – Im Ukraine-Krieg ist es den Verteidigern offenbar gelungen, die Großstadt Cherson zurückzuerobern. Das gab das ukrainische Verteidigungsministerium laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent bekannt. „Cherson gehört wieder zur Ukraine, unsere Streitkräfte haben die Stadt betreten“, so das Statement aus Kiew.

Die noch in der Stadt befindlichen Soldaten Russlands wurden aufgefordert, sich umgehend zu ergeben. Dies sei die einzige Möglichkeit, den eigenen Tod zu verhindern. „Jeder russische Soldat, der Widerstand leistet, wird zerstört“, so die Drohung im Wortlaut.

News zum Ukraine-Krieg: Kiews Artillerie nun in Position

Auf Bildern, die unterer anderem auf dem Kurznachrichtendienst Telegram verbreitet wurden, waren angeblich Soldaten zu sehen, die die ukrainische Flagge im Stadtzentrum Chersons hissten. Diese Bilder lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ebenfalls am heutigen Freitag hatte aber auch das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, die russischen Streitkräfte hätten sich im Ukraine-Krieg vollends aus Cherson zurückgezogen.

Cherson gilt als strategisch wichtige Stadt im Ukraine-Krieg. Durch die Eroberung der Stadt an den Ausläufern des Flusses Dnepr dürfte es den Truppen Kiews leichter fallen, Truppen im Süden des Landes zu verschieben.

Außerdem bringt die Kontrolle Chersons die ukrainische Artillerie in Reichweite, wichtige Nachschubrouten der russischen Armee unter Beschuss zu nehmen – vor allem dank moderner Waffen, die Kiew vom Westen zur Verfügung gestellt bekommt. Erst am Donnerstag hatte das Pentagon moderne Waffensysteme im Wert von 400 Millionen US-Dollar aus den USA für die Ukraine zugesagt. Darin enthalten soll auch Munition für HIMARS-Artilleriesysteme sein. (dil/nak mit dpa)