Ron DeSantis und Kamala Harris sind unfähig fürs Weiße Haus

Teilen

Lichtgestalten ihrer Partei? Mitnichten. Kamala Harris und Ron DeSantis. © picture alliance/dpa | Elise Amendola//picture alliance/dpa/The Oklahoman via AP | Nathan J. Fish (Montage)

Sie gelten als Hoffnungsträger, doch sie lassen politische Fähigkeiten vermissen. Warum aus Präsidentin Harris oder Präsident DeSantis wohl nichts wird. Die USA-Kolumne.

Dem ersten Anschein nach haben Ron DeSantis und Kamala Harris kaum etwas gemeinsam. Der 44-jährige rechtsradikale Gouverneur des US-Bundesstaates Florida tritt in den Vorwahlen der Republikaner an und will Donald Trump vom Parteithron stoßen. Die Demokratin Harris (58) ist die erste Frau im Vizepräsidentenamt der USA, noch dazu ist sie die erste Person of Color auf dem Posten mit schwarzen und indischen Wurzeln. Dennoch gibt es etwas, was beide eint: Sie sind miserable Politiker.

Harris und DeSantis sind Medienphänomene, die grundlos gehypt werden

Wer sich hier in Deutschland für US-Politik interessiert, denkt sicherlich, früher oder später werde DeSantis, die „intelligentere Trump-Version“ in den Umfragen am Parteipaten vorbeiziehen. Gleichzeitig fragt man sich, weshalb man kaum etwas von der vermeintlich vielversprechenden Vizepräsidentin hört. Harris tritt auch in den USA kaum in Erscheinung – und wenn, dann nicht positiv.

Bei DeSantis kann ich Interessierten nur dazu raten, sich dessen Wahlkampauftritte selbst anzuschauen, dann merkt man schnell, dass sein Charisma gegen Null tendiert. Harris als Hoffnungsträgerin der Demokraten zu sehen, ist uninformiertes, linksliberales, deutsches Wunschdenken.

Harris und DeSantis sind Medienphänomene, die gehypt werden, ohne dass dazu Anlass besteht. Sollte Trump überraschenderweise vor Ende der parteiinternen Vorwahlen hinter Gittern landen oder Biden amtsunfähig werden – der Mann ist immerhin schon 80 – kann ich mir nicht vorstellen, dass Ron DeSantis oder Kamala Harris es ins Weiße Haus schaffen. Wie üblich basiert meine Einschätzung nicht nur auf meiner Meinung als Amerikanerin, sondern insbesondere auf Fakten.

Vom Narzissmus vernebelt

Harris und DeSantis fehlt es an allem, was es braucht, um genügend Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Das Ziel beider ist das Präsidentenamt, Harris versuchte es bereits 2019 erfolglos, wurde aber immerhin von Biden zu dessen Vize ernannt. DeSantis hat im Mai seine Kandidatur bei den Republikanern offiziell gemacht. Bis jetzt konnte er beachtliche politische Erfolge nachweisen: Er vertrat fünf Jahre lang als Abgeordneter seinen Wahlkreis in Florida im US-Kongress in Washington; anschließend wurde er Floridas Gouverneur und dort 2022 mit deutlichem Vorsprung vor seinem demokratischen Herausforderer wiedergewählt.

Es gibt in der US-Politik immer wieder diese Leute, deren Narzissmus ihnen die Einsicht vernebelt, dass sie nicht das Zeug fürs Weiße Haus haben und dazu gehören auch Ron DeSantis und Kamala Harris. Sie hätten besser daran getan, in ihren jeweiligen Bundesstaaten zu bleiben – aber nein, sie wollten mehr Macht und nun drohen sie kläglich zu scheitern.

DeSantis war in Florida insbesondere beliebt wegen seiner Corona-Politik, die im Wesentlichen darin bestand, die Pandemie zu ignorieren und Schulen und Geschäfte offen zu halten. Das kostete dort letztlich über 87.000 Menschen das Leben – aber dem Zuspruch des Gouverneurs tat es keinen Abbruch.

Harris war zunächst Bezirksstaatsanwältin in San Francisco, dann Generalstaatsanwältin von Kalifornien, anschließend Senatorin und wurde dann durch einen für sie glücklichen Zufall Vizepräsidentin.

Biden entschied sich für sie, weil er plötzlich zu der Erkenntnis gelangte, eine schwarze Frau müsse seine Vize werden. Wie kam es dazu? 2020 hieß es, Biden wolle sich für seine ehemalige Vorwahlkontrahentin Amy Klobuchar, die Senatorin aus Minnesota, entscheiden. Doch dann tötete der weiße Polizist Derek Chauvin den Schwarzen George Floyd in Minneapolis, Minnesota während einer Festnahme, indem er ihm mit seinem Knie auf dem Hals Luft- und Blutzufuhr abdrückte.

Eine gewisse Bezirksstaatsanwältin hatte, statt gegen Gewalttäter und Killer in Polizeiuniform vorzugehen, eher Kleinkriminalität verfolgt. Die damalige Staatsanwältin Klobuchar hatte dabei auch den damaligen Polizisten Chauvin in einem anderen Fall vom Haken gelassen. Damit war sie als Vizepräsidentin untragbar.

Unwählbar auf Bundesebene scheint bei genauerer Betrachtung Ron DeSantis zu sein. Der kleine, gedrungene Mann in Cowboystiefeln mit seiner seltsamen Mimik und Gestik und seiner nasalen, blechernen Stimme hat auf der Sympathieskala schon mal keinen guten Start. Harris kommt da mit ihrem Auftreten deutlich besser weg, doch beide verlieren, sobald sie den Mund aufmachen. Das mit Abstand Negativste an den beiden sind die Dinge, die sie öffentlich sagen – aus unterschiedlichen Gründen. Bei dem Republikaner sind es die Inhalte, bei der Demokratin sind es ihre inzwischen berüchtigten Wortsalat-Antworten.

DeSantis gegen „Woke“-Ideologie - Harris bizarr

Seinen völlig verpatzten Wahlkampfstart verkündete DeSantis auf Twitter und wie schon die eine oder andere Rakete des Twitter- und SpaceX-Inhabers Elon Musk erwies sich die Veranstaltung als Rohrkrepierer, sowohl technisch als auch inhaltlich. Seitdem fragt man sich, wen DeSantis eigentlich erreichen will mit seinem Kreuzzug gegen alles, was er als „woke“ sieht: Abtreibung, Einwanderung, Schulbücher, Lehrkräfte, LGBTQ-Rechte, afroamerikanische Kultur und Geschichte und den Disney Konzern.

Er spricht grundsätzlich nur mit rechten Medien wie Fox News und gibt dort Dinge von sich, die normale Menschen in den USA, die nicht der rechten Social-Media-Blase angehören – eine große Mehrheit – nicht mal ansatzweise verstehen. Er spricht mit seinen bei TV-Auftritten typischerweise zusammengekniffenen Augen davon, dass er als Präsident der „Woke“-Ideologie, CRT und DEI ein für alle Mal ein Ende bereiten werde.

In einer 30-minütigen Rede verwendete er sein Lieblingswort „woke“ ganze 17 Mal. CRT ist das Akronym für Critical Race Theory und DIE steht für diversity, equity and inclusion, Diversitäts-, Gleichberechtigungs- und Inklusionsprogramme, die der Rechtsradikale zutiefst verabscheut. Das hat mit den alltäglichen Sorgen und Nöten der Menschen in den USA allerdings nicht das Geringste zu tun. Es sind rechtsextreme Online-Trolle, die sich darüber aufregen – und Ron DeSantis.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Sein Problem und das von Kamala Harris ist, dass sie weder eine Wählerbasis haben noch ein stimmiges Programm. Als Vizepräsidentin muss Harris das derzeit auch nicht, doch sollte es dazu kommen, wird sie sicherlich erneut daran scheitern, wie schon bei ihrem letzten Versuch 2019.

Harris‘ derzeitiges Problem ist, dass sie ihren Job als Vize nicht gut macht. Sie sollte als Bidens wichtigste Repräsentantin durchs Land reisen und für ihren Chef und sich werben, doch stattdessen absolviert sie kaum einen Auftritt ohne bizarre Momente, die einen sprachlos zurücklassen.

Immer wieder gibt Harris völlig logik- und sinnbefreite Aussagen von sich. Zuletzt als sie bei einer Veranstaltung über die Bedeutung afroamerikanischer Kultur für die Wählermobilisierung gefragt wurde. Harris versuchte sich an einer Definition des Begriffs „Kultur“, indem sie nichtssagende Worte aneinanderreihte. Eine linke US-Kommentatorin sagte mal über dieses Harris-Phänomen, sie wirke wie eine Schülerin, die ein Referat über ein Buch halten soll, das sie nicht gelesen hat.

Über ihre seltsamen verbalen Stilblüten scheinen sich insbesondere Rechte und Linke zu wundern. Doch auch in die Berichterstattung liberaler US-Leitmedien fließen kritischere Töne ein von führenden Mitgliedern der Demokraten, die ihr das Präsidentenamt nicht zutrauen.

In den Medien wird DeSantis stets als Trumps schärfster Konkurrent bezeichnet. Und es stimmt, er liegt bei den Umfragen an zweiter Stelle, allerdings weit abgeschlagen. Trotz der Anklagen bringt Trump es in vielen Umfragen auf über 50 Prozent, DeSantis dümpelt derzeit bei rund 20 Prozent, nachdem er es vor seinem offiziellen Einstieg ins Rennen noch auf rund 30 Prozent brachte. Selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass alle anderen Kandidaten hinwerfen und DeSantis deren Stimmenanteile erhielte, würde er derzeit immer noch gegen Trump verlieren.

Aus lauter Verzweiflung scheint das DeSantis-Team kürzlich eine neue Strategie entwickelt zu haben: Er soll versuchen, Trump rechts zu überholen. Doch der Weg zur republikanischen Kandidatur kann nicht rechts an Trump vorbeiführen, daran sind schon zahlreiche, grotesk extremistische Republikaner bei den Midterm-Wahlen gescheitert.

In einem aktuellen Wahlkampfvideo greift DeSantis Trump als zu nachsichtig gegenüber Transpersonen an. Der Clip suggeriert Vergleiche von DeSantis mit den Film- und Serienbösewichten Patrick Bateman (American Psycho) und Tommy Shelby (Peaky Blinders), dazu allerhand fast nackte männliche Bodybuilder und linke US-Kommentatoren, die die Anti-Trans-Politik des Florida-Gouverneurs als beängstigend darstellen. Wieder fragt man sich, wen DeSantis damit erreichen will.

Trumps Anhängerschaft steht weiterhin fest zu ihm und den direkten Schlagabtausch mit Trump scheut DeSantis, weil er für einen Vorwahlsieg auf die Trump-Supporter angewiesen ist. Als politisch talentiert gilt in den USA, wer es vermag, „einen Raum zu lesen“, also die Stimmung des Publikums aufzunehmen und spontan darauf reagieren zu können.

Bei all seinen Makeln verfügt Trump über diese Fähigkeit, seine Anhängerschaft findet es lustig, wenn er sagt: „Jedes Mal, wenn ich über einen blauen [demokratisch regierten] Bundestaat fliege, bekomme ich eine Vorladung.“ Die Unterstützung für Trump ist echt, seine Anhängerschaft liebt ihn. Auch Joe Biden hat diese Momente, in denen er schlagfertig sein kann – wenn sie auch zunehmend seltener werden. Bei Harris und DeSantis wirken Auftritte stets genau durchchoreografiert.

Keine Unterstützung? DeSantis und Harris erkaufen sich Zustimmung

Nichts zeigt eindrucksvoller, dass jemand nicht gut mit Menschen kann, als wenn man sich Unterstützung und Begeisterung kaufen muss. Bei einem Video, mit dem Harris 2021 für ein Weltraumforschungsprogramm werben wollte, wurden Kinderdarsteller bezahlt, die ihr begeistert Fragen stellen.

Kürzlich berichteten US-Medien über Verärgerung bei der Republikanischen Partei in Iowa, dem Bundesstaat, in dem 2024 als erster im Rahmen der parteiinternen Vorwahlen abgestimmt wird. Offenbar hat DeSantis „Busladungen“ von Anhängerinnen und Anhängern zu Veranstaltungen ankarren lassen, „weil er keine Unterstützung von Einwohnern in Iowa erhalten kann“, so ein lokaler Parteivorsitzender. Er forderte DeSantis per Abmahnung zur Unterlassung auf.

Letztlich könnten sowohl DeSantis als auch Harris in absehbarer Zeit in der politischen Versenkung verschwinden. Nach zwei vierjährigen Amtszeiten als Gouverneur von Florida müsste DeSantis mindestens vier Jahre pausieren und könnte dann erneut für das Amt kandidieren. Sollte es vor der US-Wahl 2028 wieder Vorwahlen bei den Demokraten geben, könnte Harris antreten, doch es ist fraglich, ob sie bessere Chancen hätte als bei ihrem ersten Versuch. Derzeit ist sie in einer Umfrage von NBC News mit einem Zustimmungswert von -17 die unbeliebteste Person im Vizepräsidentenamt seit Beginn dieser Umfrage. Ich rate also zur Vorsicht, wenn von Harris oder DeSantis als „Hoffnungsträgern“ ihrer jeweiligen Partei die Rede ist. (Johanna Soll)