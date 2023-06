Neonazis vor Disneyland – „Walt würde sich im Grab umdrehen“

Von: Franziska Schwarz

Bei Protesten gegen den Micky-Maus-Konzern wird auch ein Poster von Ron DeSantis gesichtet. Eine Politikerin in Florida sieht eine klare Tendenz.

Orlando/Florida – Adolf Hitler verehrte Filme wie „Schneewittchen“ oder „Bambi“ von Walt Disney, berichtete der Hitler-Biograf Ian Kershaw einst. Ob er die aktuell in den Kinos laufende Realverfilmung von „Arielle“ auch gemocht hätte, weiß niemand. Die Hauptdarstellerin ist Schwarz. Kann aber sein, dass er die jüngste Demo vor Disneyland gutgeheißen hätte: Bei ihr wurde mindestens eine Hakenkreuz-Flagge gesichtet.

Der Hergang: Am zweiten Juni-Wochenende versammelten sich nach Polizeiangaben 15 Personen zu dem Protest vor dem US-Themenpark in Florida. Nach gut zwei Stunden zogen sie wieder ab, Festnahmen soll es nicht gegeben haben. In den USA sind Nazi-Symbole in der Regel von der in der Verfassung festgeschriebenen Rede- und Meinungsfreiheit gedeckt.

Walt-Disney-Denkmal in Disneyland in Orlando in Florida © Marc Rasmus/imageBROKER/Imago

Neonazis in Florida: „Zehnter Vorfall dieses Jahr“

Disney-Enkelin Abigail Disney zeigte sich empört. „Mein Großvater dreht sich im Grab um“, twitterte der offizielle Disney-Account. Anna Eskamani, Abgeordnete der Demokraten im Repräsentantenhaus von Florida, twitterte einen Clip der Demo und schrieb dazu: „Nazis vor Walt Disney World – absolut ekelhaft.“ Zu The Daily Beast sagte sie zu dem Vorfall außerdem, die Präsenz von „Neonazis und weißen Rassisten“ habe in Florida zugenommen. „Das hier ist bestimmt der zehnte Vorfall dieser Art in diesem Jahr.“

USA Today fragte nach dem Vorfall übrigens auch im Büro von Ron DeSantis an. Warum? In sozialen Medien kursierten Bilder davon, dass auch ein Poster des Herausforderers von Donald Trump (der aktuell in der Dokumentenaffäre vor Gericht steht) hochgehalten wurde. Der Republikaner DeSantis möchte bei der US-Wahl 2024 kandidieren. Bis zur Publikation des Artikels habe es allerdings keine Antwort gegeben.

Vor Wahlkampf in den USA: Disney vs. DeSantis

Dazu gibt es noch zu wissen, dass DeSantis – Gouverneur von Florida – gerade im Clinch mit dem Disney-Konzern liegt. Mit einem umstrittenen Gesetz hatte DeSantis 2022 Unterricht für sexuelle Orientierung und Gender-Identität in den ersten drei Klassenstufen verboten. Er nannte es „Elterliche Rechte in der Ausbildung“, andere nennen es „Don‘t Say Gay“-Gesetz. Auch Disney kritisierte das Gesetz.

Das Parlament von Florida hatte dem Disney-Konzern daraufhin die Verwaltungsrechte für den Bezirk entzogen, in dem sich auch der Themenpark befindet. Der Streit ist nun vor Gericht. Unter anderem durch die König-Charles-Klausel kassierte DeSantis aber bereits eine Pleite gegen Disney.

Disney ist einer der wichtigsten Arbeitgeber und Steuerzahler Floridas. DeSantis‘ Kampf gegen Disney wird in den Reihen der Republikaner deshalb teils auch kritisiert, betonte n-tv. (frs)