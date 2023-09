„Zu aggressiv und zu übermütig“: Russlands Armee kämpft verzweifelt um jede Baumreihe

Von: Karsten Hinzmann

Als Sieger nach Robotyne zurückgekehrt. Ukrainische Soldaten stellen sich aggressiven russischen Verteidigern und stoßen Schritt für Schritt vor (Symbolbild). © Twitter/@Tatarigami_UA

Die Gegenoffensive der Ukraine kommt schrittweise voran, und die Russen helfen dabei: Sie fühlen sich unbesiegbar – und geben ihre Deckung auf.

Kiew – Die russische Taktik ist grundverkehrt; zumindest in den Augen von amerikanischen Militärexperten. Im Online-Magazin War on the Rocks räumen sie der Gegenoffensive der Ukraine weiterhin gute Chancen ein, denn nach Auffassung der Autoren spielen ihnen die russischen Besatzer in die Karten. „Angesichts der verfügbaren Mannschaften kämpfen die Russen zu aggressiv und zu übermütig“, urteilen Michael Kofman und Rob Lee. Fehlende Verstärkung in der Luftverteidigung, oder die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen betrachten sie als zweitrangig für den Kriegsverlauf.



Entscheidend seien die Zahlen der Verluste und die der Reserve. Beide Beobachter werfen dem Westen eine zu engstirnige und ungeduldige Beurteilung der Lage vor. Der Krieg in der Ukraine ist inzwischen das, was er nie werden sollte: ein Stellungskrieg, der sich von Schützengraben zu Schützengraben zieht und viel Bewegung mit wenig Raumgewinn belohnt. Kofman: „Dieser Krieg hat sich zu einem Krieg um Baumreihen entwickelt. Die Unterschiede in den Frontverläufen erschöpfen sich in ein paar Hundert Metern.“

Gegenoffensive der kleinen Einheiten im Ukraine-Krieg: zeitraubend und verlustreich

Ihm zufolge ist eingetreten, was alle Experten prophezeit hatten – ein Krieg der kleinen Einheiten, zeitraubend und verlustreich. In der Ukraine zeigt sich die klassische Form der russischen Kriegsführung. Forscher des deutschen Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik erwarteten bereits zu Beginn des russischen Überfalls Anfang 2022, „dass die Invasion in der Ukraine noch stärker als bisher mit ver­alteten, hauptsächlich auf Masse beruhenden Konzepten von Kriegsführung fort­ge­setzt wird“, wie sie schreiben. Historiker hatten dieses Verhalten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg als „Taktik der menschlichen Welle“ bezeichnet: Überrennen des Gegners mit der schieren Zahl an mehr oder weniger gut ausgerüsteten oder mehr oder minder gut ausgebildeten Soldaten.

Bis zur einer halbe Million Soldaten sollen im russisch-ukrainischen Krieg bisher gefallen oder verwundet worden sein – das veröffentlicht die New York Times mit Bezug auf Aussagen amerikanischer Militärs. Deren Schätzungen zufolge sind das mindestens 300.000 Russen, davon bis zu zwei zwei Dritteln Verwundete, der Rest sind Ukrainer. Um diese Zahl zu betonen, stellt die New York Times die amerikanischen Verluste während des Vietnam-Kriegs dagegen: Der dauerte 20 Jahre und kostete das Leben von rund 60.000 US-Soldaten.

Russlands Armee in der Gegenoffensive: überheblich, hilflos, aggressiv

Mit dem Anlegen von Minenfeldern und dem Eingraben von Russlands Armee vor der jetzt laufenden Gegenoffensive der Ukraine war die gewohnte russische Taktik an ihr Ende gekommen. Dennoch wiederholen die Russen ihre alten Fehler, schreiben Kofman und Lee; und sehen darin die weiche Flanke von Putins Armee. Ihrer Ansicht nach sind die Russen damit gescheitert, die Ukraine davor abzuschrecken, in einen zermürbenden Abnutzungskrieg einzusteigen. Ihre Aggressivität belege ihre Hilflosigkeit, sich dieser neuen Situation anzupassen. Bestes Beispiel sind Kofman und Lee zufolge die russischen Gegenstöße als Antwort auf die ukrainische Offensive. Kofman: „Diese Gegenstöße zehren nicht nur das Material aus, sondern auch die Truppenstärke.“ Zwar ließen die Russen ihre Truppen rotieren, aber sie tauschten nur erschöpfte gegen ausgemergelte Einheiten aus.

Die ukrainischen Erfolge bei den Schützengrabenlinien von Robotyne und Werbowe erachten die beiden Militärexperten als teilweise mitverschuldet von der russischen Überheblichkeit: Kofman: „Russische Einheiten kämpfen oft vor eigenen Befestigungen, anstatt sie zu ihrem Vorteil zu nutzen.“ Würden sie zurückgeworfen, stünden sie oft schlechter da als vorher; und sie hätten in der Regel viele Verluste zu verkraften. Er forderte den Westen zu Geduld auf und zu Zuversicht. Kofman: „Die Offensive der Ukraine ist weder ins Stocken geraten, noch ist sie gescheitert.“ (Karsten-D. Hinzmann)