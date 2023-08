„Rich Men North of Richmond“: Oliver Anthonys Hymne für die Republikaner

Von: Jakob Maurer

Olvier Anthony. Foto: Imago Images. © ABACAPRESS/Imago

Das Protestlied „Rich Men North of Richmond“ stürmt aus dem Nichts an die Spitze der US-Charts – und passt den Trumpisten perfekt in ihre Weltsicht.

Es ist einer dieser Ohrwürmer, die einen zermartern. Man will ihn nicht summen, nicht pfeifen, nicht singen – und im Falle von „Rich Men North of Richmond“ nicht den schwammigen Klassenkampf-Kitsch im Kopf haben. Doch es dudelt: „It’s a damn shame what the world’s gotten to“, jault US-Country-Shootingstar Anthony Oliver, „for people like me, and people like you.“ Man hört weiße, männliche Tränen kullern: Was ist bloß aus den USA, der Welt geworden?! Es ist Donald Trumps rote Maga-Kappe als Sommerhit.

Das kommt an: Oliver Anthony ist der erste Musiker, der die US-Charts anführt, ohne vorher irgendwie in den Charts gewesen zu sein. Er ist im August aus dem Nichts aufgetaucht und jetzt hören Millionen seinen Song: Ein Fox-News-Bericht zeigt Schunkelnde, Ergriffene, Küssende. Vor dem Konzert liest Anthony aus der Bibel, ein Weggefährte sagt: „Gott spricht durch ihn“.

Er beklagt sich über harte Arbeit, „bullshit pay“ und hohe Steuern. Er wettert gegen Fettleibige sowie den Sozialstaat – und klimpert zu all dem auf seiner Resonator-Gitarre. Aufgewachsen ist Anthony in Virginia, zwischen Lynchburg und der Hauptstadt Richmond, die einige Autostunden südlich von Washington liegt. Während des Bürgerkrieges war Richmond die Kapitale der Südstaaten. Der Songtitel spielt darauf an, dass sich Menschen im Süden und in den ländlichen USA noch immer vernachlässigt fühlen. Die Konföderierten-Flagge flattert stramm zwischen den Zeilen.

Kein Wunder also, dass der Song auch bei der republikanischen TV-Debatte präsent war – sie sogar eröffnete. Ron DeSantis nahm den Titel dankend auf, als er Bidens Wirtschaftspolitik angriff: „Diese reichen Männer nördlich von Richmond haben uns in diese Lage gebracht.“

Wie anschlussfähig für rechte Propaganda der Song ist, zeigt ein Wortspiel: Er wünsche sich, so singt er, dass sich Politiker um Minenarbeiter („miners“) kümmerten und nicht nur „miners“ auf Insel irgendwo – oder singt er „minors“, also Minderjährige? Für einen Moment verschwimmen Pizzagate-Verschwörungswahn (um den angeblichen Kinderhandel der Clintons) und die realen Verbrechen des Sexualstraftäters und Inselbesitzers, Jeffrey Epstein, zu einer toxischen Soße – die ins Ohr geht ... Jakob Maurer

