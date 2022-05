Landtagswahl NRW live: Das sind die Ergebnisse im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III

Von: Nail Akkoyun

Die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen findet heute statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III finden Sie hier.

Rhein-Sieg-Kreis/Euskirchen – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III? Noch regiert eine schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP, doch die SPD darf sich bei der NRW-Wahl nicht nur Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung, sondern auch auf den Posten des Ministerpräsidenten machen.

Auch Bürger:innen im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Wer den Gang zur Wahlurne am Sonntag, dem 15. Mai 2022, nicht antreten will, konnte vorab auch per Briefwahl von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Als Orientierungshilfe können Wähler:innen den Wahl-O-Mat nutzen, um Vorhaben und Positionen der Parteien zu erfahren.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer darf den Landtag im Rhein-Sieg-Kreis und in Euskirchen wählen?

Aktiv wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahlsonntag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnen und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Passiv wahlberechtigt, also wählbar, sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit mindestens drei Monaten in Nordrhein-Westfalen ihren Hauptwohnsitz haben.

Bei der NRW-Wahl wird auch im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III und Euskrichen III gewählt. (Symbolbild) © Patrick Scheiber/Imago

Den meisten Umfragen zur Landtagswahl in NRW zufolge liegen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty häufig gleichauf, beziehungsweise knapp voreinander. Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, welche vom WDR in Auftrag gegeben wurde, sah die CDU am 3. April 2022 bei 31 Prozent, die SPD hingegen bei 30 Prozent. Andere Institute sehen wiederum die SPD vor den Christdemokraten. Es dürfte spannend werden. Unter anderem treten auch Mona Neubaur (Grüne) sowie der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) zur Wahl an.

Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen: Die Sitzverteilung

Für die relative Anzahl der Sitze jeder Partei im Landesparlament sind vor allem die Zweitstimmenanteile von Bedeutung. Die Sitzverteilung gibt Auskunft darüber, wie viele Sitze Wahlbewerber:innen aufgrund des von ihnen erzielten Wahlergebnisses im Landtag erhalten. Dazu werden in einem mathematischen Verfahren die Stimmen der Wähler:innen in Abgeordnetenmandate umgerechnet.

In den insgesamt 128 Wahlkreisen gewinnen bei der NRW-Wahl die Kandidat:innen, welche die relative Mehrheit der abgegebenen Erststimmen erzielt haben.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022: Der Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III

Der Rhein-Sieg-Kreis liegt im Süden des Landes Nordrhein-Westfalen und ist nach Recklinghausen und Hannover der drittgrößte Kreis im Bundesland. Das Gebiet im Regierungsbezirk Köln besteht aus fünf Wahlkreisen: Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III, Wahlkreis 27, umfasst fünf Gemeinden.

Insgesamt gibt es fünf Wahlkreise im Rhein-Sieg-Kreis und drei Wahlkreise in Euskirchen: Rhein-Sieg-Kreis I, Rhein-Sieg-Kreis II, Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III, Rhein-Sieg-Kreis IV und Rhein-Sieg-Kreis V sowie Euskirchen I, Düren II und Euskirchen II.

Insgesamt zählt der Rhein-Sieg-Kreis etwa 600.375 Einwohner:innen (Stand: 2020), Euskirchen hingegen 58.466 (Stand: 2020). Die Wahlberechtigten unter ihnen sind aufgerufen, ihre Stimme bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 abzugeben. Die Wahllokale sind am 15. Mai von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Zu dem Wahlkreis 27 beziehungsweise zum Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III gehören die Gemeinden:

Alfter

Bornheim

Rheinbach

Swisttal

Weilerswist

Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen: CDU bei NRW-Wahl 2017 deutlich vor SPD

Bei der NRW-Wahl im Jahr 2017 landete die CDU im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III und Euskirchen III bei den Erststimmen mit etwa 16 Prozent vor der SPD. Den dritten Platz belegte die FDP, dahinter folgten die AfD und die Grünen. Die Linke blieb unter fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,2 Prozent.

In der folgenden Tabelle ist die Aufteilung der Wahlstimmen in Prozent aufgeführt:

Partei Stimmen in Prozent CDU 39,1 SPD 23,5 FDP 16,8 AfD 6,8 Grüne 6,4 Die Linke 3,7

Mit ersten Prognosen und Hochrechnungen kann am Wahlsonntag ab 18.30 Uhr gerechnet werden. Die Entwicklungen können im TV und Live-Stream verfolgt werden. Die Ergebnisse der NRW-Wahl dürften jedoch erst am späten Abend oder in der Nacht feststehen. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um das dritte Votum in der Reihe der Landtagswahlen 2022. Zuvor wurde bereits bei der Saarland-Wahl und bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein abgestimmt. (nak)