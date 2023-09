„Wir wussten nicht, was schrecklich ist“: Wie Putins Regime gegen trans* Menschen vorgeht

Yan Dvorkin (Mitte, am Tisch), eine nicht-binäre Transgender-Person und Leiter des Center T, hört sich während einer Gerichtsverhandlung in Moskau im Mai die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen LGBT-Propaganda an.

Wladimir Putin führt nicht nur Krieg in der Ukraine - sondern auch in Russland, gegen trans* Menschen. Betroffene schildern großes Leid.

Moskau, Washington D.C. - Als die russischen Behörden im Frühjahr den 10-jährigen Adoptivsohn von Jan Workin mitnahmen, konnte er nichts anderes tun, als vor Frustration zu schreien. Sein Verbrechen? Er war eine transsexuelle, nicht-binäre Person und verheiratet mit einem Mann.

Der Beamte des Jugendamtes hatte ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil er in den sozialen Medien offen über seine Geschlechtsidentität sprach - eine Straftat in Russland, für die er verurteilt und dann aufgefordert wurde, seinen fünf Jahre zuvor adopierten Sohn wegzugeben.

Putins Obsession: Gewalt gegen Transgender-Personen nimmt zu

„Das war so gemein und niederträchtig und heuchlerisch“, sagte Dworkin, der männliche Pronomen verwendet. „Ich war so wütend. Ich sagte: ‚Verstehen Sie, dass mein Kind wegen Ihnen nicht in seiner eigenen Familie leben kann?‘ Es war, als würde ich gegen eine Wand sprechen.“

Die Familie war mit einer der vehementesten Obsessionen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Konflikt geraten, seiner Ablehnung dessen, was er als westliche „Degradierung und Entartung“ ansieht, insbesondere von Transgender-Personen. Die Folge sind eine Reihe von repressiven Gesetzen und laut LGBTQ+-Aktivisten zunehmender Gewalt gegen Transgender-Personen auf der Straße führte.

Putin hat die Invasion in der Ukraine als einen Krieg gegen „Satanisten“, liberale westliche Werte und „Elternteil Nummer eins und Elternteil Nummer zwei“ bezeichnet. Sein Gift wird von vielen Seiten weiterverbreitet, von den Propagandisten des staatlichen Fernsehens bis hin zu den Politikern, und im Laufe des Krieges hat Russland immer härtere Maßnahmen gegen diese Gruppen ergriffen.

Im Juli unterzeichnete Putin ein erstaunlich repressives Gesetz, das die Ehen von Transgender-Personen auflöst, ihnen die Adoption von Kindern verbietet und sie daran hindert, ihr Geschlecht in staatlichen Dokumenten zu ändern. Hormonbehandlungen und chirurgische Eingriffe sind ebenfalls verboten, ebenso wie das Konzept einer nicht-binären Identität.

Putin will Homosexualität bekämpfen: Adoptivvater Dworkin ist eine prominente Zielscheibe

Dworkins Sohn lebt jetzt bei einem neuen Vormund - einem Freund der Familie - und er kann ihn immer noch sehen. Dworkin war eine besonders prominente Zielscheibe für den Staat. Der Psychologe gründete das „Center T“, eine Selbsthilfegruppe und Website für Transgender-Personen. Die Organisation, die für ihren Betrieb auf Spenden angewiesen ist, wurde zum „ausländischen Agenten“ erklärt, wie so viele andere von der Regierung missliebige NROs.

Im August wurde die Website der Organisation, die Ratschläge, praktische Unterstützung und ein soziales Netzwerk für Transgender-Personen bietet, von einem russischen Gericht geschlossen. Dworkin befürchtet, dass er strafrechtlich verfolgt und inhaftiert werden könnte, weil er weiterhin verzweifelten jungen Transgender-Menschen hilft, denn es ist ein Verbrechen, Informationen über die queere Identität zu veröffentlichen.

Transgender-Personen in Russland unter Druck: Putins Parteisoldaten argumentieren mit Ukraine-Krieg

„Vor etwa anderthalb Jahren begannen der Präsident und andere Beamte, im Rahmen ihres Kampfes gegen westliche Werte sehr häufig über Transgender zu sprechen“, so Dworkin. „Sie fördern Fremdenfeindlichkeit und richten den Hass der Menschen auf uns.“

„Das ist eine typische Praxis eines totalitären Regimes. Man nimmt eine Gruppe, schwache Menschen in der Gesellschaft, und macht sie zu Ausgestoßenen, und man lenkt die ganze Enttäuschung und Unzufriedenheit über die mangelnde Entwicklung oder den mangelnden Erfolg im Krieg und den ganzen Hass und die negativen Gefühle der Gesellschaft gegen diese Gruppe.“



Pjotr Tolstoi, ein Abgeordneter von Putins Partei „Einiges Russland“ und einer der Befürworter des Anti-Transgender-Gesetzes, sagte in einer Duma-Debatte, ohne Beweise zu liefern, dass Männer vorgäben, Transgender-Frauen zu sein, um nicht im Ukraine-Krieg kämpfen zu müssen, und sprach von einer riesigen Verschwörung, an der eine „westliche Transgender-Industrie beteiligt ist, die versucht, in unser Land einzudringen“, um ihr „Milliardengeschäft“ zu machen.

„Es wird bald einen Krieg geben“: Zwangseinweisung als einziger Ausweg

Das Gesetz wirkt sich am härtesten auf diejenigen aus, die ihr Geschlecht noch nicht in den offiziellen Dokumenten geändert haben oder noch medizinische Eingriffe benötigen. Zahlreiche alltägliche Handlungen - die Anmietung einer Wohnung oder die Suche nach einem Arbeitsplatz - werden zum Albtraum, wenn der Reisepass oder das Ausweisdokument einer Person nicht mit ihrer Geschlechtsidentität und ihrem Aussehen übereinstimmt.



Nikita, ein Moskauer Transgender, musste sich 2021 beim Rekrutierungsbüro des Militärs registrieren lassen, um einen Reisepass für Auslandsreisen zu erhalten, doch dieses lehnte die Dokumente eines russischen medizinischen Gremiums ab, das seinen Transgender-Status bestätigte.

+ Freiwillige Helfer des Center T an der Brücke nach einem Arbeitstreffen in St. Petersburg. © Mary Gelman/The Washington Post

„Es wird bald einen Krieg geben“, sagte ihm ein Militärpsychiater und warnte ihn, dass er als Wehrdienstverweigerer behandelt und inhaftiert werden könnte. Die einzige Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung für das Militär zu erhalten, bestand in einer zweiwöchigen psychiatrischen Zwangseinweisung und -beurteilung ohne Smartphone und ohne Kontakt zur Außenwelt, in der der Wahrheitsgehalt seiner Identität überprüft werden sollte.



„Ich habe schreckliche Angst vor der Möglichkeit, dass ich eingezogen werden könnte, auch wenn es nur eine kleine Möglichkeit ist. Im schlimmsten Fall könnten sie mich an die Front schicken, ganz sicher. Wenn sie mich in die Armee einberufen, würde das für mich den Tod bedeuten.“

Schwere Schicksale von Transgender-Personen in Russland: Nikita floh von zuhause

Nikita wurde sich seiner sexuellen Orientierung mit 14 Jahren und seiner Transgender-Identität etwa ein Jahr später bewusst. „Ich bin in einer sehr konservativen, homophoben Familie aufgewachsen. Es wurden immer Witze über diese Menschen gemacht. Man hörte abfällige Slangwörter und wurde ständig daran erinnert, dass die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau möglich ist. Als Teenager fühlte er sich selbstmordgefährdet, aber sein Kontakt zu Transgender-Organisationen rettete ihn. Mit 16 Jahren outete er sich vor seinen Eltern.

Zwei Jahre später floh er von zu Hause, nachdem seine Mutter ihn bei einem ihrer vielen Streitigkeiten mit einem Holzstuhl geschlagen hatte. „Das war sehr traumatisch. Ich war obdachlos, hatte kein Geld und lebte drei oder vier Monate lang in einer LGBT-Unterkunft“, erinnert er sich.

Umfrage offenbart Schreckliches in Russland: „Transjungen von ihren Vätern vergewaltigt“

Das Center T führte kürzlich eine 24-stündige Online-Umfrage über Gewalt und Diskriminierung von Transgender-Personen durch und erhielt mehr als 300 Antworten. „Beim Lesen dieser 300 Antworten hatte ich das Gefühl, im Mittelalter oder sogar in prähistorischen Zeiten zu leben, nicht in einem zivilisierten Land“, sagte Dworkin. „Es gab Transjungen, die von ihren Vätern vergewaltigt wurden, um aus ihnen ein richtiges Mädchen zu machen. Es gab Eltern, die sie schlugen, wenn sie die aus ihrer Sicht falschen Klamotten fanden, und Eltern, die sie in die Psychiatrie brachten und sie einsperrten.“

Al, ein Aktivist des Center T, der unter der Bedingung sprach, dass sein Nachname nicht verwendet wird, um seine Sicherheit zu gewährleisten, betreibt in St. Petersburg ein Untergrund-Unterstützungszentrum für Transmenschen, mit Tee und Kaffee in der sauberen, sonnigen Küche. Es verfügt über zwei liebevolle Katzen, Aufenthaltsräume zum Entspannen und Unterkünfte. Al achtet stets darauf, dass der Straßeneingang zum Wohnblock verschlossen bleibt.

+ Ein Treffen zum Zeichnen für Transgender und nicht-binäre Menschen, organisiert vom Center T in St. Petersburg. © Mary Gelman/The Washington Post

Die Aktivisten des Zentrums nehmen täglich Dutzende von Anrufen entgegen und arrangieren den Transport von obdachlosen Transgender-Personen, die in der Stadt ankommen - viele von ihnen wurden aus ihren Familien vertrieben -, sowie Führer für diejenigen, die sich nicht auskennen. Manchmal stellen sie sogar Notgeld zur Verfügung.

Transgender-Personen im Untergrund: Putins Welt scheint kurz weit weg

In einem anderen Teil der Stadt traf sich an einem warmen Nachmittag im letzten Monat eine vom Center T organisierte Untergrund-Kunstgruppe für Transgender in einer so ausgelassenen Atmosphäre, dass die Welt der Politiker, die gegen Transgender Stimmung machen, für ein paar Stunden weit weg schien.



Einige fertigten leuchtende, farbenfrohe Zeichnungen an, während andere sich für monochrome Farbtöne entschieden, die dunkle Bilder darstellten. In einer Ecke flocht sich eine Gruppe gegenseitig sorgfältig die Haare. Eine große Frau, Schenja, stürmte in den Raum und wurde mit Glückwünschen überhäuft, während sie mit ihrem neuen Pass wedelte, auf dem ihr weibliches Geschlecht vermerkt war.

Andere erzählten von der Ablehnung durch ihre Familie, von Selbstmordgedanken, Isolation und Verwirrung. Sie äußerten Ängste vor dem Kauf illegaler Hormone oder chirurgischen Eingriffen und träumten davon, Russland zu verlassen. Für viele sind die wöchentlichen Kunsttreffen die wichtigste soziale Verbindung und Unterstützung, und für einige helfen sie, angesichts der Dämonisierung von Transgender-Personen Selbstmordgefühle zu überwinden.

Russlands Gesetze treiben Transgender-Personen ins Ausland

Außerhalb des sicheren Untergrunds schließen Politiker ihre Unterstützungsorganisationen und verabschieden strenge neue Gesetze, die ihre eigene Identität angreifen.

„Die Mehrheit der Menschen ist sehr konservativ und versteht nichts von Transgendern und ist gegen sie. Deshalb hat die Regierungspartei dieses Gesetz verabschiedet, um an Popularität zu gewinnen und so lange wie möglich an der Macht zu bleiben“, so Julia Aljoschina, eine Transgender-Politikerin, die für ein Amt kandidieren wollte, bis das neue Gesetz sie dazu zwang, ihre Kandidatur aufzugeben. „Das wird zu mehr Hass in der Gesellschaft führen.“



Transgender-Personen, die es sich leisten könnten, würden auswandern oder sich im Ausland medizinisch behandeln lassen, erklärte sie. Die meisten könnten sich das jedoch nicht leisten und wären dem Risiko von Drogenmissbrauch, Selbstverletzung oder Selbstmord ausgesetzt. „Das Gesetz normalisiert eine beleidigende Haltung gegenüber Transgender-Menschen, als ob sie minderwertig wären. Was kann grausamer sein als das Verbot des Rechts auf medizinische Hilfe?“

Russland: LGBT-Anwälte vor Anhörung mit Pfeffersprach angegriffen

Wladimir Komow, ein Anwalt der russischen LGBTQ+-Rechtsgruppe DELO LGBT, die monatlich 300 Rechtsberatungen durchführt, sagte, dass neue homophobe und transphobe Gruppen im Internet entstanden sind und die Fälle von Gewalt gegen Transgender-Personen zunehmen. Fast ein Drittel der Fälle, die die Gruppe vor Gericht bringt, betreffen gewalttätige Übergriffe gegen Klienten, die jedoch von den Gerichten selten als Hassverbrechen eingestuft werden, sagte er.

Die LGBT-Anwälte der DELO, die das Center T bei der Anhörung im Juli wegen dessen Schließung vertraten, wurden vor dem Gericht mit Pfefferspray angegriffen. „Wir stiegen in das Taxi ein, und ein junger Mann mit Pfefferspray und einer Maske im Gesicht sprang wie ein Blitz aus heiterem Himmel heraus und sprühte einem unserer Sachverständigen direkt ins Gesicht“, sagte DELO-LGBT-Anwalt Robert Lebedew, ein Transgender-Mann. „Ich hörte die Leute, die er angegriffen hatte, vor Schmerz schreien, und dann rannte er weg. Ich war wütend, weil die Polizei ewig brauchte, bis sie eintraf - etwa drei oder vier Stunden - und dann wollte sie nicht ermitteln. Sieben Menschen waren von dem Angriff betroffen.

„Damals wussten wir nicht einmal, was schrecklich ist“

Ursprünglich sei die Verfolgung von LGBTQ+-Personen mit dem Schutz von Kindern begründet worden, sagte Komow, einer der Anwälte, aber das habe sich in letzter Zeit geändert. „Jetzt wird es auf staatlicher Ebene geregelt - zum Schutz der Sicherheit des Staates und zur Bekämpfung des Extremismus“, sagte Komow. „Seit dem neuen Gesetz glauben die Leute, dass sie das Recht haben, LGBT-Personen zu belästigen, dass sie tun, was Putin ihnen befohlen hat, und dass sie die Politik der Regierung befolgen. Jetzt geht es darum, dass sie queere Menschen sind und die Regierung sie hasst“.

Dworkin gründete das Center T vor drei Jahren, weil die Diskriminierung von Transgender-Personen zu dieser Zeit „schrecklich“ war.

„Aber damals wussten wir nicht einmal, was schrecklich ist“, sagt er nun.

Zur Autorin Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 10. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.