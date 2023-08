Rekordzahl im ersten Kriegsjahr: 11.000 Verletzte nach Explosionen in Russland

Von: Maximilian Gang

Nie wurden in Russland mehr Menschen durch Explosionen verletzt, als im Jahr 2022. Russische Journalisten sehen einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Moskau – Nach einer heftigen Explosion auf dem Gelände einer mutmaßlichen Rüstungsfabrik nahe Moskau haben die Behörden aus Russland jüngst den Katastrophenfall ausgerufen. Mindestens 56 Personen wurden laut russischen Offiziellen teils lebensgefährlich verletzt. Zwölf weitere Menschen werden noch vermisst, eine Frau starb. Detonationen dieser Art haben in Russland in 2022 deutlich zugenommen, nie haben sie mehr Verletzte gefordert. Russische Medien sehen die Ursache im Ukraine-Krieg.

Trauriger Rekord: Rund 10.700 Menschen wurden in 2022 durch Explosionen in Russland verletzt, durchschnittlich rund 200 Personen pro Woche. Das berichtete das Online-Medium Verstka unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium der Russischen Föderation. Im Jahr zuvor waren es demnach noch unter 500. Die Gesamtzahl der Explosionen soll sich innerhalb eines Jahres mehr als vervierfacht haben, von 20 in 2021 auf 83 in 2022. Schon 2021 sei der höchste Wert der vergangenen Dekade erreicht worden. 55 Personen verloren nach Angaben des Ministeriums dabei ihr Leben.

Sprengkörper, wie Bomben, Raketen oder Granaten, waren laut Verstka für rund zwei Drittel der Detonationen verantwortlich. „Der Anstieg an Explosionen in 2022 steht also direkt mit Kämpfen [in der Ukraine] in Verbindung“, heißt es von dem russischen Medium. Russische Offizielle warfen der Ukraine in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Angriffe auf russische Städte vor, wie bei einem versuchten Drohnenangriff auf Moskau Ende Juli. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP habe es sich um eine „Spezialoperation“ des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR gehandelt.

Ukraine-Krieg: UN bestätigt Tod von 9.000 Zivilisten – tatsächliche Opferzahlen wohl deutlich höher

Wie das ukrainische Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda schreibt, gab es 2022 Explosionen in Wohnhäusern, Lagerstätten und Minen in Russland. Auch die Explosion auf der Brücke vom Festland zur annektierten Halbinsel Krim im Oktober 2022 sei in die Gesamtzahl miteingeflossen, wie Konstantin Kuznetsov vom Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Fire Safety Foundation sagte. Ebenso Detonationen, die durch Brände entstanden sind. Das russische Katastrophenschutzministerium beziehe alle Vorfälle dieser Art in ihre Statistik mit ein, unabhängig von der Ursache, so der Experte.

Gleichzeitig bombardiert Russland auch immer wieder ukrainisches Territorium. Zuletzt zeigte sich Wladimir Putin zunehmend risikobereiter, denn: Die Einschläge rückten gefährlich an die Nato-Grenze. Nach Angaben der britischen Geheimdienste gab es Attacken auf mehrere Häfen entlang der Donau, die nur bis zu 200 Meter von der Grenze der Ukraine zum Nato-Mitglied Rumänien liegt. Damit wolle Russland die internationale Schifffahrt dazu bringen, den Handel über die Donauhäfen in der Ukraine einzustellen.

Auf einem russischen Militärgelände auf der annektierten Halbinsel Krim explodiert Munition. © Kommersant Publishing House/AP/Viktor Korotayev/dpa

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in den ersten 16 Monaten nach der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 über 9.000 Zivilisten in der Ukraine getötet worden, rund 7000 davon auf ukrainischem Gebiet, die weiteren auf von Moskau besetzten Regionen. Allein vom 1. bis zum 18. Juni 2023 sind 112 zivile Todesopfer und 445 Verletzte registriert worden, wie der Tagesspiegel berichtete. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte geht von einer erheblich höheren Dunkelziffer aus. (mg)