Rekordhitzewelle: ‚Zu heiß‘ als neue Normalität

Teilen

Inferno auf Sizilien: In den Bränden bei Palermo kamen drei Menschen ums Leben. © IMAGO/ABACAPRESS

Studie: Ohne Klimawandel wäre die aktuelle Rekordhitzewelle in Europa „praktisch unmöglich“

Weltweit bricht dieser Sommer Rekorde, aber keine, die ohne den menschengemachten Klimawandel möglich wären. So das Ergebnis einer am Dienstag vorgestellten Studie der internationalen Forschungsgruppe World Weather Attribution (WWA).

„Die Rolle des Klimawandels ist absolut überragend“, erklärte die Klimatologin Friederike Otto vom Imperial College London am Dienstag. Die Hitzewellen der vergangenen Wochen mit Rekordtemperaturen von teils über 45 Grad Celsius in Südeuropa, China, Mexiko und den USA wären ohne den Klimawandel extrem unwahrscheinlich gewesen. Die Forschungsgruppe fokussierte sich in ihrer Analyse auf den Südwesten der USA und Nordmexiko sowie Südeuropa und das Tiefland Chinas.

Die Wissenschaftler:innen nutzten Wetterdaten für die Zeiträume im Juli, in denen die Hitze in der jeweiligen Region am gefährlichsten war. Die Studie muss noch unabhängig geprüft werden, die Methodik ist aber anerkannt und hat bisher zu zuverlässigen Ergebnissen geführt. Indem die Attributionsforscher:innen die aktuellen Hitzewellen mit Klimamodellsimulationen abgleichen, können sie herausfinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit der menschengemachte Klimawandel für die extreme Hitze im Juli in diesen drei Regionen verantwortlich ist.

Analyse ergibt: Hitze wird häufiger, heißer und länger

Sie fanden heraus: In China hat der Klimawandel Hitzewellen mindestens 50-mal wahrscheinlicher gemacht. Ohne Klimawandel würden solche Extremereignisse in der Volksrepublik nur alle 250 Jahre auftreten. In den USA, Mexiko und Europa wäre eine Rekordhitze wie im Juli laut Studie sogar „praktisch unmöglich“. Damit könne auch nicht mehr von außergewöhnlichen und seltenen Ereignissen gesprochen werden. Alle 15 Jahre in Nordamerika, alle zehn Jahre in Südeuropa und alle fünf Jahre in China sind der Studie zufolge solche Hitzewellen unter den heutigen klimatischen Bedingungen zu erwarten. Sollte aber ein globaler Temperaturanstieg von zwei Grad erreicht werden, dann prognostizieren die Forscher:innen solche Ereignisse sogar für alle zwei bis fünf Jahre. Bereits heute ist eine Erderhitzung von 1,2 Grad erreicht. Werden die Pariser Klimaziele nicht eingehalten, könnte die globale Erwärmung schon in 30 Jahren zwei Grad betragen.

Dabei werden die Hitzewellen durch den Klimawandel nicht nur häufiger, sondern auch heißer und länger, warnen die Forscher:innen. Im Vergleich zu Hitzewellen ohne Klimawandel waren die jetzigen in Europa 2,5 Grad heißer, in Nordamerika zwei und in China ein Grad.

LAGE IN SÜDEUROPA In den griechischen Brandgebieten ist erstmals seit fast einer Woche Entspannung in Sicht. Wegen der Hitze bis zu 47 Grad bleibe jedoch die Brandgefahr extrem hoch, warnten der Zivilschutz und das Wetteramt. Die Feuerwehr auf Rhodos konnte mit rund 3000 Helfenden in der Nacht zum Mittwoch das beliebte Feriendorf Gennadi retten. Es gebe aber noch zahlreiche weitere Brandherde im Südosten der griechischen Insel. Zahlreiche Löschhubschrauber und -flugzeuge waren am Mittwoch am achten Tag in Folge im Einsatz, berichtete der staatliche Rundfunk ERT. Auf der Ferieninsel Korfu im Nordwesten Griechenlands war die Situation deutlich besser. Dort gab es im Norden keine große Feuerfront mehr, berichtete der staatliche Regionalsender ERA-Korfu. Auch auf der Insel Euböa im Nordosten Athens war die Lage am Mittwochmorgen besser als in den vergangenen drei Tagen. Waldbrände haben auf Korsika in der Nacht zu Mittwoch mehr als 200 Hektar Land zerstört. Auch ein Kloster im Norden der französischen Mittelmeerinsel wurde geräumt. Die Feuer sollen durch Brandstiftung entstanden sein. Auf Sizilien starben drei Menschen bei Bränden rund um Palermo. Einsatzkräfte kämpften auch am Mittwoch insbesondere im Norden der Insel gegen Wald- und Flächenbrände. Der starke heiße Wind erschwerte mancherorts die Arbeit. Die Lage in den restlichen Teilen Siziliens hat sich im Vergleich zu Dienstag entspannt. dpa

Trotz der eindringlichen Warnungen stellt Klimaforscherin Friederike Otto klar: „Diese Hitzewellen sind kein Beweis für eine unkontrollierte Erwärmung. Wir haben noch Zeit, eine sichere und gesunde Zukunft zu sichern.“ Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst bestätigt das: „Wir müssen für jedes Zehntelgrad kämpfen“, erklärte er am Mittwoch. Die globalen CO2-Emissionen müssten drastisch gesenkt werden, um Folgen wie Wasserrationierung, Gesundheitsschäden und Ernteausfälle abzumildern. Klimaschutz rechne sich im Vergleich zu den Schadenskosten, so Becker.

Klimaforscherin Friederike Otto betont aber auch: „Selbst wenn wir heute aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, werden die Temperaturen nicht sinken, sondern erst noch weiter ansteigen. Mit den Hitzewellen, die wir im Moment erleben, müssen wir definitiv leben.“ Deshalb müsse parallel zur CO2-Reduzierung auch in die Klimaanpassung investiert werden. „Die Risiken steigen viel schneller, als wir uns anpassen“, warnt Julie Arrighi vom Klimazentrum des Roten Kreuzes bei der Vorstellung der Studie.

Hitze bedroht die Lebensmittel- und Wassersicherheit. In allen im Juli betroffenen Regionen wurden laut Studie großflächige Ernteschäden und Verluste in der Viehzucht gemeldet. In den USA und Südeuropa kam es zu Stromausfällen, in China gab es einen rekordverdächtigen Anstieg der Stromnachfrage. Kritische Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung müsse auf solche Hitzewellen vorbereitet werden, erklärt Arrighi.

Hitzeschutz nötig: Extremtemperaturen als größte Todesgefahr

Vor allem müssten aber Menschen geschützt werden. Denn Hitzewellen gehören zu den tödlichsten Naturgefahren. Allein in Europa starben 2022 mindestens 61 000 Menschen an Hitze. In Mexiko waren es in diesem Jahr bereits über 200 Menschen, vor allem Migrant:innen. Es trifft besonders die Verletzlichsten, wie ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und diejenigen ohne eigene Wohnung oder ohne Zugang zu kühlen Räumen, die bei extremer Hitze lebenswichtig sein können.

Deutschland ist ebenfalls nicht gut gegen Hitzewellen gewappnet, sagt Dorothea Baltruks vom Centre for Planetary Health Policy in Berlin. Das Mitte Juli beschlossene Klimaanpassungsgesetz der Bundesregierung kritisiert die Expertin für Sozialpolitik als unzureichend. Sie fordert einen Hitzeschutzplan nach dem Vorbild Frankreichs. Der Plan im Nachbarland definiert verschiedene Eskalationsstufen und schreibt detailliert vor, was in welcher Stufe passieren muss und wer zuständig ist. Auch hierzulande müssten Kommunen und Länder auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein, fordert Baltruks. Von den Behörden über den Katastrophenschutz bis zu den Krankenhäusern müsse jeder wissen, was im Ernstfall zu tun ist. „Die fehlende Vorbereitung auf Hitze und andere Folgen der ökologischen Belastungen sind zunehmende Gefahren für Individuen, das Gesundheitswesen, aber auch unsere Gesellschaft insgesamt.“ (Laura König)