Reise-Komplikation für Baerbock: Ministerin nach IAA-Besuch von München-Chaos betroffen

Von: Bettina Menzel

Nach ihrer gescheiterten Pazifikreise wegen einer defekten Regierungsmaschine war Außenministerin Baerbock am Donnerstag offenbar vom Chaos der Deutschen Bahn in München betroffen.

München – Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat offenbar kein Glück bei ihren Geschäftsreisen. Nach der jüngsten Flugzeug-Panne bei ihrer Pazifikreise strandete die Grünen-Politikerin am Donnerstag (7. September) in München, wie mehrere Medien, darunter Reuters, berichteten.

München: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag (7. September) auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA). © Sven Hoppe/dpa

Nach Choas am Hauptbahnhof: Annalena Baerbock in München gestrandet

In München dominierte am Donnerstag Zug-Chaos. Wegen eines Oberleitungsschadens bei der Deutschen Bahn herrschte zeitweise Stillstand am Münchner Hauptbahnhof. Züge konnten den Bahnhof nicht verlassen. „München Hbf bis auf Weiteres nicht anfahrbar – Bahnverkehr auch überregional beeinträchtigt“, ließ die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite wissen.

Was es bedeutet, mit der Deutschen Bahn zu reisen, kam nun auch in höchsten Regierungskreisen an. Denn von den technischen Problemen in der bayerischen Landeshauptstadt war offenbar auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betroffen, die wegen der Internationalen Automobilausstellung (IAA) nach München gereist war.

Fahrbetrieb am Münchner Hauptbahnhof eingestellt: Baerbock muss mit Auto nach Berlin

Die Grünen-Politikerin war ausgerechnet zur Automobilausstellung mit dem Zug gekommen. Für ihre Rückreise habe sie sich nun per Auto auf den Weg nach Berlin gemacht, hieß es am Donnerstag in Kreisen des Auswärtigen Amts, wie mehrere Medien, darunter Reuters, berichteten. Die Begründung für den Umstieg auf ein anderes Verkehrsmittel waren wichtige Termine der Außenministerin am Abend in Berlin. Immerhin schien das Auto keine Probleme zu machen, denn Berichte über weitere Pannen wurden zunächst nicht bekannt (bme).