Reinhold Beckmann: „„Ich frage mich, wie sie das ausgehalten hat“

Von: Tatjana Coerschulte

„Wir hatten ein sehr enges Verhältnis“, sagt Reinhold Beckmann über seine Mutter Aenne. © Beckmann Privat

Fernsehjournalist Reinhold Beckmann über seine Mutter, ihre vier Brüder, die alle im Krieg gestorben sind, und die Bedeutung dieses Schicksals für sein eigenes Leben.

Herr Beckmann, Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Mutter, deren vier Brüder alle im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Inwiefern hat das Schreiben dieses Buches Ihren Blick auf Ihre Mutter verändert?

Den Blick auf meine Mutter hat das nicht verändert, aber den Blick auf meine Onkel, die ich ja nie kennengelernt habe. Es gibt ja in Familien so etwas wie Legendenbildung. Von meinem Onkel Franz, dem ältesten der Brüder, hieß es zum Beispiel, er sei auf dem Weg zurück nach Hause von Partisanen erschossen worden, irgendwo in der Nähe von Danzig. Bei der Recherche für das Buch fand ich auf einem Dachboden dann eine Heimkehrererklärung eines Alfred Sudmann, einem Kameraden meines Onkels. Sudmann machte diese Erklärung 1949, als er aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft nach Hause kam, beim Deutschen Roten Kreuz. Er war an der Seite von Franz, als der getroffen wurde. Auf diese Weise habe ich erfahren, dass mein Onkel Franz in Wahrheit am 16. April 1945 in Fischhausen gestorben ist, in der Nähe der Hafenstadt Pillau.

In welcher Form waren die vier Onkel in ihrer Kindheit präsent?

Es gab dieses Bild, das meine Mutter hatte anfertigen lassen, und das bei uns zuhause in mehreren Zimmern hing. Es war eine Fotomontage aus den vier Einzelporträts, so dass die Brüder auf dem Bild wieder vereint waren: Franz, Hans, Alfons und Willi. Manchmal saßen die Onkel gefühlt mit bei uns am Tisch, besonders an Feiertagen. Da flossen zu Weihnachten immer einige Tränen, weil der Verlust meine Mutter einholte. Sie hat dann viel erzählt. Das war ihre große Gabe, dass sie die Traurigkeit aussprechen konnte.

Wie unterscheidet sich das, was Ihre Mutter erzählt hat, von dem, was Sie recherchiert haben?

Ich sehe die Brüder jetzt differenzierter – was für Charaktere sie waren, welche Lebensziele sie in etwa hatten, und dass zum Beispiel der Jüngste tatsächlich „der kleine Willi“ war. Er war fast noch ein Kind, als er mit 17 auf den letzten Metern des Krieges zum sogenannten Volkssturm eingezogen wurde.

Sie schildern in Ihrem Buch die Kriegsjahre in Wellingholzhausen auch anhand der Feldpostbriefe der Onkel. Überraschend ist, dass sie in den Briefen eher Alltäglichkeiten austauschen.

Die Brüder planen in den Briefen ihr Leben nach dem Krieg. Sie schreiben ja immer wieder: Hoffentlich ist das hier bald vorbei, und hoffentlich komme ich bald nach Hause. Das hat eine große Tragik, insbesondere auch bei Franz, der im Oktober 1944 auf Heimaturlaub seine große Liebe heiratet. Sein Cousin sagt „Mensch, bleib hier, ich habe ein sicheres Versteck“, aber Franz traut sich nicht, weil er weiß, dass beide an die Wand gestellt würden, wenn man ihn fände.

Wie ist Ihnen gegangen, wenn Sie solche Szenen beschrieben haben?

Da sitzt man am Schreibtisch und möchte dem Onkel am liebsten zurufen: Nimm das Angebot deines Cousins an und geh nicht zurück nach Russland! In den zwölf Monaten, in denen ich das Buch geschrieben habe, gab es einige Phasen, wo ich so sehr mitgelebt habe mit den Figuren, dass ich sie mit in den Schlaf nahm. Dann lag ich um vier Uhr früh hellwach im Bett und dachte: Es hat keinen Sinn hier, ich schreibe besser weiter.

Haben Sie sich mit den Onkeln identifiziert?

Es gab Momente, wo ich mich bei dem einen oder anderen ein bisschen selbst entdeckt habe. Das muss man aber loslassen, versuchen, ein wenig Distanz zu wahren. Auf der anderen Seite kann man beim Schreiben seiner Familiengeschichte nicht so tun, als stünde man außerhalb dessen, wovon man erzählt. Darum habe ich einen persönlichen Teil - meine Kriegsdienstverweigerung und auch die Debatten als Jugendlicher mit meinem Vater – in einem „Intermezzo“ in das Buch eingefügt.

Welche Fragen sind bei der Recherche offen geblieben?

Über bestimmte Dinge schreiben Franz, Hans, Alfons und Willi in ihren Feldpostbriefen nicht. Die Briefe wurden ja geprüft, das wussten auch alle. Ich wundere mich, dass Franz sich an manchen Stellen so kritisch darüber äußert, was er gerade erlebt, und offen formuliert, dass er die Schnauze voll hat vom Krieg. Die Brüder schildern aber nicht, was genau geschah. Hans hatte sich vor dem Krieg als Unteroffizier verpflichtet, er war beim Polenfeldzug dabei. Was passierte, wenn die Wehrmacht und die SS in die Dörfer einrückten – er muss die Morde an den Juden doch gesehen haben, wird vielleicht mit dabei gewesen sein – darüber schreibt er nichts.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben?

Wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Wir haben viel miteinander geredet. Aenne hatte so eine eigene Toleranz. Wenn ich als Jugendlicher neue Leute mit nach Hause gebracht habe, auch verrückte Leute, oder wenn ich in den Ferien einfach meinen Daumen in den Wind hielt und erst knapp nach Schuljahresbeginn wiederkam, das hat sie auf ihre Art und Weise mitgetragen. Ihre Offenheit und Nähe waren ansteckend und einfach schön.

Familie Beckmann 1957, vorn am Tisch Reinhold. © Beckmann Privat

Das ist erstaunlich auch angesichts dessen, was Ihre Mutter erlebt hat. Was meinen Sie, woher diese Offenheit rührte? Wie hat sie das gemacht?

Mutter kam aus einer ganz einfachen Familie in einem kleinen, tief katholischen Ort. Nach dem 13. Lebensjahr war für sie Schluss mit Schule, als Mädchen ging man „in Stellung“ zu einem Bauern, und dann hatte man zu heiraten, am besten schnell. So war das vorgesehen als Lebensplan, höhere Bildung nicht so wichtig. Mutter aber hatte eine große Herzensbildung, ich habe beim Schreiben noch mal gemerkt, was das bedeutet.

Sie haben geschildert, was Ihnen an Ihrer Mutter imponiert hat. Aber was hat Sie am meisten berührt?

Ich frage mich wie sie das ausgehalten hat, wenn da immer wieder die Nachricht kam: der nächste kommt nicht nach Hause. Diese fortlaufenden Enttäuschungen, die ja schon früh anfingen, als ein Nachbarsjunge ihr erzählte, dass ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern waren. Diese extremen Verluste, die sie ertragen hat, und dass sie trotzdem ihr Leben selbst in die Hand nahm. Dass sie nach dem Krieg diesen Mut hatte, loszugehen und 100 Kilometer nördlich in einer anderen katholischen Gemeinde ihr Glück zu suchen. Die Grundfrage ist ja, was macht der Krieg mit einem, wenn niemand zurückkehrt? Meine Mutter hat sich aus dieser tiefen Einsamkeit herausgearbeitet. Ihre Gottesfürchtigkeit hat da sicher geholfen. Sie hatte den festen Willen, sich ihr Hoffen und ihre Träume zu erhalten.

Transgenerationale Weitergabe ist ein Thema, das viele Menschen anspricht. Was von ihren Erfahrungen hat Ihre Mutter an Sie weitergegeben?

Für mich haben ihre Erfahrungen eine ganz direkte Folge gehabt: Ich war früh entschlossen, nicht zur Bundeswehr zu gehen, und das auch mit der Verlustgeschichte meiner Mutter zu begründen. In der ersten Verhandlung bin ich durchgerasselt. Meine Mutter hat dann gesagt, versuch es ein zweites Mal. Ich habe Widerspruch eingereicht, und beim zweiten Mal klappte es. Ein ganz anderer Aspekt: Kurz nachdem ich angefangen hatte, das Buch zu schreiben, begann der Ukraine-Krieg. Wieder also bekommen Menschen in der Ukraine, aber auch Menschen in Russland Nachricht, dass der Sohn, die Tochter, der Mann, der Bruder nicht mehr nach Hause kommt. Und auch wenn der Krieg irgendwann beendet sein wird, ist er damit ja nicht vorbei. Es bleibt soviel Hass in den Familien stecken, es wird Generationen dauern, bis sich das wieder löst. Die emotionalen Erbschaften bleiben.

Die Fotomontage aus den Porträts ihrer Brüder Franz, Willi, Alfons und Hans ließ Aenne Beckmann nach dem Krieg anfertigen. © Beckmann Privat

Sie sind selbst Vater. Hat die intensive Beschäftigung mit der Familie Ihrer Mutter etwas verändert am Umgang mit Ihren eigenen Kindern?

Nein. Aber mein Sohn und meine Tochter haben mich sehr darin unterstützt, das Buch zu schreiben. Natürlich hat Aenne auch ihren Enkelkindern immer viel erzählt. Trotzdem konnten sie die Geschichten durch das Buch nochmal neu entdecken.

Und Sie selbst, begreifen Sie sich nach diesem Buch mehr als Teil einer bestimmten Generation?

Das hatte ich vorher schon ganz gut eingeordnet. Ich bin ja kein Alt-68er, sondern war ein paar Jahre später am Start. Zunächst habe ich bewundernd auf die 68er geschaut, dann hat es sich irgendwie gedreht. Die ideologische Verhaftung und die Enge des Denkens ist mir nachher schwer auf den Zeiger gegangen. Ich bin eher ein Hippie-Kind, ein friedensbewegtes 70er-Jahre-Kind, auch stark von der Musik beeinflusst. Bei Woodstock war ich 13 – das ist das Lebensgefühl, das uns angeschoben hat.