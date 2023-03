„Staat ist in der Verantwortung“: Faeser will nach „Reichsbürger“-Razzia Waffengesetz verschärfen

Von: Felix Durach

Teilen

Nachdem ein SEK-Beamter von einem vermeintlichen Reichsbürger mit einer Waffe verletzt wurde, werden Forderungen nach einer Verschärfung des Waffengesetzes laut.

Berlin – Sie zweifeln an der Existenz der Bundesrepublik Deutschland, sehen das Land weiterhin als besetzt an oder warten auf die Rückkehr eines großdeutschen Kaisers. Die Anhänger der Reichsbürger-Bewegung galten vor wenigen Jahren noch als verschwörungsideologische Randerscheinung. Mittlerweile haben sich diversen Untergruppen in der Szene jedoch zunehmend radikalisiert.

Der geplante Umsturzversuch, eine Reichsbürger-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß stellte den jüngsten Höhepunkt dieser Radikalisierung dar. Der „Adlige“ und seine Gefolgsleute planten den Bundestag zu stürmen und dabei Todesopfer in Kauf zu nehmen.

Auch am Mittwoch (22. März) hatten Polizisten erneut eine Razzia gegen mehrere Mitglieder der Reichsbürger-Szene durchgeführt. Dabei wurde ein Beamter des SEK durch einen Schuss, der von einem vermeintlichen Reichsbürger abgegeben wurde, leicht verletzt. Innenministerin Nancy Faeser sieht Handlungsbedarf. Sowohl mit Blick auf die Reichsbürger-Szene, als auch auf die Waffengesetze in Deutschland. Mit ihren Forderungen steht die SPD-Ministerin jedoch nicht alleine.

Reichsbürger-Razzia: „Haben es nicht mit harm­losen Spinnern zu tun“

„Wir haben es nicht mit harm­losen Spinnern zu tun, sondern mit gefährlichen Extremisten, die von gewaltsamen Umsturz­fantasien getrieben sind und viele Waffen besitzen“, sagte Faeser am Donnerstag (23. März) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Deshalb plädiere die Innenministerin für eine Verschärfung des Waffenrechts. Faeser hatte bereits nach der Amoktat in Hamburg, bei der ein 35-Jähriger sieben Menschen erschossen hatte, eine entsprechende Forderung geäußert. Auch der Täter von Hamburg besaß die Waffe legal.

„Der Staat ist in der Verantwortung, alles zu tun, um so früh wie irgend möglich zu erkennen, wenn von Waffenbesitzern erhebliche Gefahren für andere Menschen ausgehen“, erklärte Faeser gegenüber dem RND weiter. „Dafür fehlen uns bislang wichtige Regelungen im Waffen­gesetz.“ Das Hauptziel müsse es sein, „insbeson­dere Extremisten schneller und konsequenter entwaffnen“ zu können.

Einsatzkräfte der Polizei stehen während der Reichsbürger-Razzia vor einem Einsatzfahrzeug. © Marijan Murat/dpa

„Perverses“ Waffenarsenal – Reichsbürger-Schütze soll 22 Waffen besessen haben

Zuspruch erhält Faeser vom baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU), der die Bundesregierung aber auch zum schnellen Handeln aufforderte. „Die Streit-Ampel hat nun wirklich genug gestritten“, sagte Strobl ebenfalls am Donnerstag. Strobl berichtete von einem „perversen“ Waffenarsenal, das die Einsatzkräfte in dem Keller des Reichsbürger-Schützen vorgefunden hätten. „Das, was ich dort gesehen habe, braucht wirklich kein Mensch“, sagte Strobl.

Der Schütze von Reutlingen soll nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa insgesamt 22 Waffen legal besessen haben. Wie die Bundesanwaltschaft bereits am Mittwoch bekannt gab, befindet sich der Verdächtige aktuell in Untersuchungshaft. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts auf mehrfachen versuchten Mordes.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Grüne fordern umfassende Aufklärung: Reichsbürger bergen „massive Gefahren“

Auch die Grünen fordern ein bestimmtes Vorgehen gegen die „Reichsbürger“-Szene. Sicherheitsexperte Konstantin von Notz mahnte im Gespräch mit den Funke-Zeitungen zu Wachsamkeit. Der Vorfall in Reutlingen „führt einmal mehr die massiven sicherheitspolitischen Gefahren vor Augen, die von dieser demokratiefeindlichen Szene ausgehen“, sagte von Notz. Der Grünen-Politiker erwartet von den zuständigen Behörden eine „umfassende und vorbehaltlose Aufklärung“. (fd)