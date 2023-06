Regenmangel in Deutschland: 2023 droht erneut ein Hitze-Rekord

Von: Joachim Wille

Teilen

Wie ein kleiner Wirbelsturm zieht Staub von einem trocken Acker in den Himmel. Die obersten Schichten des Bodens sind laut Deutschem Wetterdienst vielerorts bereits staubtrocken. Foto: Patrick Pleul/dpa. © Patrick Pleul/dpa

Auch der Sommer 2023 könnte wieder viel zu trocken und auch überdurchschnittlich warm werden. Manche Fachleute befürchten, dass sich eine Wetterlage wie im Extremjahr 2003 ausbilden könnte.

Sonne satt, kaum ein Wölkchen am Himmel, allenfalls mal kurze Niederschläge, wenn es ein Gewitter gibt. Viele freut’s, Eisdielen und Schwimmbäder sind voll. Doch so mancher fühlt sich auch an die Hitze- und Trockensommer der letzten Jahre erinnert. 2018, 2019, 2020 und 2022 verzeichnete Deutschland zu wenig Niederschläge. Probleme für die Schifffahrt, Ernteeinbußen, rasante Zunahme der Waldschäden – das waren nur einige der Folgen. Und die Wetter-Fachleute warnen jetzt: Auch der Sommer 2023 könnte wieder viel zu trocken und auch überdurchschnittlich warm werden.

Kostenloser Klimanewsletter Einmal pro Woche veröffentlicht die Frankfurter Rundschau einen kostenlosen redaktionellen Newsletter zum Klimaschutz. Jetzt abonnieren: Klima-Newsletter der FR

Dürre-Republik Deutschland? Nach dem letzten Sommer sah es dramatisch aus. Der „Dürremonitor“ des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschungszentrums (UFZ) zeigte noch im Oktober, dass die tieferen Bodenschichten in vielen Regionen nach den Dürrejahren viel zu wenig Feuchtigkeit enthielten. Besonders in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg verzeichnet er für den „Gesamtboden“ bis 1,80 Meter Tiefe „extreme“ und „außergewöhnliche“ Trockenheit. In diesem Frühling dann sah es so aus, als würde sich die Lage normalisieren. Der März und der April waren laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ungewöhnlich regnerisch. Im April fielen deutschlandweit rund 40 Prozent mehr Niederschläge als im Schnitt der aktuellen Referenzperiode von 1991 bis 2020. Im Süden der Republik regnete es sogar mindestens an jedem zweiten Tag. Der Nordosten allerdings litt auch hier schon unter zu wenig Niederschlägen.

DWD: „Für die Landwirtschaft ist das ein Problem“

Nun aber könnte es wieder heftig werden. So zumindest die „Trendprognose“ des DWD für den meteorologischen Sommer von Juni bis August. Dieser werde „wieder zu warm ausfallen“, sagte Sprecher Andreas Friedrich unlängst in einem Interview. Erwartet wird ein Plus beim Mittelwert von einem Grad. Das sei an sich nicht dramatisch, könne angesichts der Trockenheit in einigen Regionen Deutschlands aber Probleme bringen, zumal für den Sommer wieder zum Teil zu wenig Regen vorhergesagt werde. Gerade im Osten der Republik gebe es schon jetzt viel zu wenig Niederschlag, so der Experte.

Friedrich sagte zu den Folgen: „Für die Landwirtschaft ist das ein Problem und natürlich auch für die Waldbrandgefahr.“ Konsequenzen erwartet er auch für die Schifffahrt, bisher vor allem im Osten. Aber auch im Westen müsse damit gerechnet werden, dass im Laufe des Sommers die Fluss-pegel weiter sinken würden. Folgen habe die Witterung natürlich auch auf die Gesundheit, generell wegen der hohen Sonneneinstrahlung und speziell für Pollenallegiker:innen. „Denn wir haben durch diese trockenen, windigen, sonnigen Verhältnissen eine sehr hohe Belastung mit Gräserpollen.“

Hitzeaktionstag Zum Hitzeaktionstag an diesem Mittwoch bietet die hessische Landesärztekammer eine Telefonsprechstunde an. Bürgerinnen und Bürger können sich per Anruf über hitzebedingte Gesundheitsrisiken informieren. Die Ärztin und Klimaschutzbeauftragte, Svenja Krück, ist dafür zwischen 10 und 12 Uhr erreichbar, ihr Kollege Lars Bodammer danach von 15 bis 17 Uhr. Die Telefonnummer lautet: 069 / 976725598. Die wichtigsten Informationen zum richtigen Verhalten während einer Hitzewelle hat das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin auf folgender Webseite zusammengestellt: www.patienten-information.de/kurzinformationen/hitze Bundesweit sind in den kommenden Wochen Veranstaltungen unter dem Motto „Mit Hitze keine Witze“ geplant. In Regensburg richtet sich am 5. Juli ein Tagung der Gruppe „Health for Future“ an Berufstätige der Gesundheitsbranche sowie Interessierte: www.ukr.de/veranstaltung/klimawandel-und-gesundheit-wenn-hitze-zum-risiko-wird In Frankfurt ist die Frage „Wer schützt uns vor der Hitze“ Thema einer Podiumsdiskussion am Dienstag, den 27. Juni, um 19 Uhr im Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum. Veranstaltet wird der Austausch zu Hessens Hitzeaktionsplan von „Health for Future“, „Scientists for Future“ und der Senckenberg-Gesellschaft. jur/jjm

Großflächiges Hoch über West- und Mitteleuropa

Manche Fachleute befürchten, dass sich eine Wetterlage wie im Extremjahr 2003 ausbilden könnte. „Nächste Woche baut sich sogar in Ansätzen die gefürchtete Omega-Wetterlage auf. Diese Wetterlage brachte Europa unter anderem den extremen Hitzesommer 2003“, meldeten das Wetterportal „wetter.net“. Es handelt sich um ein großflächiges Hoch über West- und Mitteleuropa, das von zwei Tiefdruckgebieten flankiert wird und lange Zeit statisch bleibt. Einen Unterschied zu 2003, als es europaweit mehrere Zehntausende vorzeitige Todesfälle gab, gibt es allerdings: „Die große Hitze ist zwar erst mal nicht dabei, doch das große Problem bleibt der ausbleibende Niederschlag“, erläutert Meteorologe Dominik Jung von dem Portal.

Klimawandel in Deutschland: Das Winterhalbjahr wird feuchter

Die Voraussagen der Klimaforschung lassen tatsächlich erwarten, dass es hierzulande im Sommer tendenziell weniger Niederschlag geben wird, wobei es allerdings regional zu kurzzeitigen Starkregen-Ereignissen kommen kann – so wie etwa 2021 im Ahrtal. Das Winterhalbjahr hingegen wird danach feuchter werden, was die Folgen der Trockenheit im Sommer aber nur bedingt ausgleicht.

Wie dramatisch die Veränderungen bereits sind, zeigt die Studie des internationalen Forschungsteams „World Weather Attribution Group“ (WWA) zur starken Trockenheit, die im Sommer 2022 praktisch die ganze Nordhalbkugel der Erde betraf – und in Europa besonders Spanien, Teile Portugals, Südfrankreich, Mittelitalien, Ungarn und Rumänien sowie auch Süddeutschland. Damals hatte die Europäische Dürrebeobachtungsstelle im August gemeldet, auf fast einem Fünftel der Fläche der EU sei die Trockenheit alarmierend, und sogar für knapp die Hälfte eine Dürrewarnung herausgegeben.

Laut dem Team von WWA hat der Klimawandel auf der Nordhemisphäre insgesamt die Wahrscheinlichkeit einer Dürre an der Erd-Oberfläche um mindestens das Fünffache und die einer Dürre bis in tiefere Schichten um mindestens das 20-Fache erhöht. Anders ausgedrückt: Hätte der Mensch den Planeten nicht erwärmt, wäre die Dürre höchstens einmal in 400 Jahren zu erwarten gewesen. Im heutigen Klima muss man bereits einmal in 20 Jahren damit rechnen.