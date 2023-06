Von Hiroshima-Prozess bis AI Act: So will die Welt Regeln für KI aufstellen

Von: Corinna Visser

Wie wird sich die Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren entwicklen? Weltweit wird nach Regeln gesucht © Michael Bihlmayer/IMAGO

Vom AI Act bis zum Hiroshima AI Process: In vielen Ländern der Welt wird derzeit über Regeln für KI diskutiert.

Viele sehen auch die Notwendigkeit, sich international abzustimmen. Woran wird konkret gearbeitet? Eine Übersicht.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 14. Juni 2023.

Freiwillige Selbstverpflichtung, internationale Leitplanken, KI-Pakt und KI-Gesetz – aktuell ist die Politik recht aktiv, wenn es darum geht, Regeln für Künstliche Intelligenz zu entwerfen. Doch wie spielen die verschiedenen Vorhaben zusammen und welche Initiativen sind überhaupt sinnvoll?

AI Pact und AI Act gelten in der EU

Am konkretesten und am weitesten fortgeschritten ist das KI-Gesetz (AI Act) der EU. Bereits am morgigen Mittwoch stimmen die Abgeordneten im Plenum des EU-Parlaments über ihren Vorschlag zum AI Act ab. Gibt es eine Mehrheit für den Kompromiss im Parlament, soll der Auftakt zum Trilog unmittelbar am Abend nach der Abstimmung stattfinden. Dann beginnen sofort die Arbeiten auf technischer Ebene. Weitere Termine sind für den 18. Juli und 26. September vorgesehen, dann unter spanischer Ratspräsidentschaft. Spannend wird im Trilog die Diskussion über generative KI, zu der große Sprachmodelle wie ChatGPT gehören.

Als eine Art Vorzimmer des AI Acts hat Kommissar Thierry Breton den AI Pact angekündigt. Es ist ein freiwilliges Instrument, das Unternehmen dabei helfen soll, sich auf die künftigen europäischen Regeln vorzubereiten. AI Pact und AI Act gehen also in dieselbe Richtung. Der AI Act regelt die Verpflichtungen für Unternehmen, die KI-Systeme in der EU entwickeln und betreiben wollen. Der AI Pact überbrückt die Zeit bis dahin.

International: Code of Conduct und der Hiroshima-Prozess

Über die EU hinaus will die Kommission sich aber auch mit internationalen Partnern über Leitlinien für KI abstimmen. Dabei konzentriert sie sich auf den Hiroshima AI Process der G7. Hier geht es darum, Leitplanken vor allem für generative KI oder fortgeschrittene Allzweck-KI-Modelle (GPAI models) auf internationaler Ebene voranzutreiben.

Damit verbunden ist der Code of Conduct for AI. Den haben die EU und die USA auf ihrer jüngsten Tagung des gemeinsamen Handels- und Technologierats (TTC) auf den Weg gebracht. Sowohl der Hiroshima-Prozess als der Code of Conduct sind offen für andere gleichgesinnte Partner – neben den G7-Staaten etwa Brasilien, Indonesien und Indien.

Da es sowohl Überschneidungen als auch Unterschiede im Anwendungsbereich etwa bei den zu behandelnden Themen oder den Gesprächspartnern gibt, werden wahrscheinlich zwei Prozesse notwendig sein. So will die Kommission diese miteinander verbundenen Ziele angehen und gleichzeitig die Kohärenz zwischen ihnen wahren, wie ein Sprecher mitteilte. „Die Prozesse werden den Gesetzgebungsprozess für den AI Act in vollem Umfang berücksichtigen und dessen Ergebnis nicht vorwegnehmen.“

Wissing: „Eine Selbstverpflichtung allein reicht nicht aus“

Auch die Briten wollen mitgestalten, wenn es um Regeln für KI geht. Bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus schlug Premier Rishi Sunak vor, im Herbst einen internationalen Gipfel zur Sicherheit von KI auf der Insel zu veranstalten. Dafür habe er die Zustimmung der USA erhalten, schreibt „Le Monde“.

Aktiv in den Prozess einbringen will sich auch die Bundesregierung. „Mit nationalen Regelungen ist im Bereich KI nichts zu gewinnen“, sagte Digitalminister Volker Wissing am Rande der Digitalkonferenz Republica zu Table.Media. „Eine europäische Regulierung ist ein Mindestschritt. Ich finde noch besser, wenn wir uns als G7 auf Mindeststandards einigen. Eine Selbstverpflichtung allein reicht nicht aus.“ Wichtig sei es auch, Transparenz darüber zu schaffen, was von einem Menschen und was von einer KI erzeugt wurde. „Sonst verlieren wir das Vertrauen der Menschen.“

Die internationalen Standards der G7 könnten auch Orientierung für die Verhandlungen zum AI Act geben, sagte Wissing. „Das ist zum einen die Einhaltung unserer Werte und zum anderen der Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit.“ Wissing geht davon aus, dass sich die G7-Digitalminister noch in diesem Jahr erneut mit internationalen Regeln für KI beschäftigen werden.

Beim Verhaltenskodex fehlt Input der Zivilgesellschaft

Auch Wissenschaftler halten eine Selbstverpflichtung der Unternehmen für nicht zielführend. „Der AI Act, auch wenn es nur eine EU-Regulierung ist, ist wichtiger als ein Code of Conduct auf internationaler Ebene“, sagt Christian Katzenbach, Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Bremen. „Der AI Act wird seine Wirkung über Europa hinaus entfalten.“

Ein freiwilliger Verhaltenskodex sei nicht nur weniger verbindlich, auf dieser hohen Ebene komme auch zu wenig Input von Forschung, Zivilgesellschaft und Parlamenten. „Daher sind solche informellen Normen häufig geprägt von großen Akteuren – in diesem Fall Big Tech aus den USA.“

Als Beispiel für einen gelungenen Prozess nannte Katzenbach die Santa Clara Principles. Diese Regeln zu Transparenz und Verantwortlichkeiten bei der Moderation von Inhalten auf Online-Plattformen entstanden aus der Diskussion einer breiten Koalition an Organisationen und Experten. „An diesen Prinzipien, angefangen bei den Menschenrechten und ordnungsgemäßen Verfahren, könnte sich auch ein Verhaltenskodex für KI orientieren“, sagt Katzenbach.

Das „sichere Gesamtpaket“ aus Europa

Der Digitalverband Bitkom findet, dass ein Code of Conduct grundsätzlich hilfreich sein kann, konkrete Anforderungen und Schutzziele im Bereich KI umzusetzen. Dies sei vor allem im internationalen Kontext über die EU hinaus der Fall. „Zentral ist dabei, dass es eine grundsätzliche Anknüpfungsfähigkeit gibt zu dem auf EU-Ebene im Verhandlungsprozess befindlichen AI Act.“ Damit ein solcher Code of Conduct auch funktioniere, sei wichtig, dass alle relevanten Marktteilnehmern sich beteiligten und es konkrete Hinweise gebe, wie er umzusetzen sei.

Ideen für Standards wie etwa Transparenz und gute Begriffsdefinitionen seien wichtige Inhalte für mögliche internationale Abkommen zu KI vor der Einführung von KI-Gesetzen, sagt Gergana Baeva, Expertin für KI-Zertifizierung am Zentrum für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (ZVKI). Dabei sei es in der Regel einfach, sich auf technischer Ebene zu einigen – etwa über Datenqualität, Urheberrechte oder Robustheit. „Es gibt aber auch schwierige Themen, wie etwa Fairness und Nicht-Diskriminierung, die international nicht konsensfähig sind“, sagt Baeva.

Beispiel USA: Hier nutzen die Behörden anders als in Europa seit 20 Jahren Predictive Policing, was im AI Act voraussichtlich als verbotene Praktik gelten wird. „Predictive Policing ist enorm fehleranfällig und nachweislich diskriminierend, aber die USA werden vermutlich daran festhalten wollen“, sagt Baeva. Ähnlich schwierig sei es mit dem Datenschutz, der in Europa einen wichtigen Stellenwert habe, in Asien jedoch gar keinen. In den USA werde er nur geschätzt, solange er Geschäftsinteressen nicht blockiere. „Es gibt also ein großes Spannungsverhältnis“, sagt Baeva. „Das sichere Gesamtpaket wird zurzeit nur in Europa ernsthaft verhandelt.“

Es gibt bereits Regeln, die angewendet werden können

Allerdings gebe es bereits jetzt internationale Standards im Produktionsprozess, die auch auf KI anwendbar seien und so auch Inhalt eines Code of Conduct werden könnten: „Produktsicherheit – inklusive der gesellschaftlichen Risiken – sollte international konsensfähig sein“, sagt Baeva.

Auch Matthias Spielkamp, Geschäftsführer von Algorithmwatch, verweist darauf, dass bereits bestehende Regeln auch auf KI anzuwenden seien. „Der Einsatz von KI ist Teil der Risikoeinschätzung, die die großen Online-Plattformen bereits bis August im Rahmen des Digital Services Act (DSA) vorlegen müssen.“

An der Diskussion, was Elemente einer freiwilligen Selbstverpflichtung sein könnten, will Spielkamp sich dagegen nicht beteiligen. „Wir brauchen so schnell wie möglich eine echte Regulierung“, sagt er. „Nur verbindliche Regeln werden helfen.“ (Von Corinna Visser)