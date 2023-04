Extremismus in Deutschland: Versuchte Tötung aus rechtem Motiv

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Der rassistische Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis, bei dem Samuel Yeboah starb, kam erst 31 Jahre später vor Gericht. © Imago

Die Bundesregierung führt rechte Delikte in einer Statistik auf, nennt aber keine Einzelheiten. Insgesamt gibt es mehr einschlägige Straf- und Gewalttaten.

Frankfurt - Die rechten Straf- und Gewalttaten nehmen kein Ende. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 wurden jeweils mehr einschlägige Delikte verübt als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Das geht aus Zahlen der Bundesregierung hervor, die sie auf Anfrage der Linken-Abgeordneten Petra Pau bekannt gegeben hat und die der Frankfurter Rundschau vorliegen.

Die Behörden registrierten demnach 998 rechtsextrem motivierte Straftaten im Januar und 1026 Delikte im Februar. Davon waren rund 100 Taten Gewaltdelikte – 49 im Januar und 48 im Februar. Vor einem Jahr, im Januar und Februar 2022, waren nur 794 und 873 rechte Straftaten gemeldet worden. Auch die Zahl der Gewalttaten war 2022 mit insgesamt 79 geringer. Besonders viele rechtsextrem motivierte Straftaten meldeten Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Versuchtes Tötungsdelikt mit rechter Motivation: Ministerium macht keine Angaben

Erstmals seit längerer Zeit war im Februar 2023 wieder ein versuchtes Tötungsdelikt mit rechter Motivation zu beklagen. Im gesamten Jahr 2022 war keine solche Tat registriert worden. Um welche Tat es jetzt geht, wird in der Antwort der Regierung jedoch nicht beantwortet. Selbst das Bundesland wird nicht genannt – „aufgrund der Vorläufigkeit der Angaben und der noch nicht ausermittelten Sachverhalte“. Auch eine Nachfrage der Frankfurter Rundschau im Bundesinnenministerium gab bis Redaktionsschluss keinen Aufschluss. Opferberatungsstellen konnten auf FR-Anfrage ebenfalls nicht klären, wo es eine versuchte Tötung gegeben hatte.

Bekannt ist, dass im Berliner Bezirk Pankow im Februar eine 43-jährige Frau aus Syrien an den Folgen eines – mutmaßlich absichtlich gelegten – Feuers ums Leben kam, das am 25. Januar in einem von Flüchtlingsfamilien bewohnten Haus ausgebrochen war. Die Frau hinterließ ihren Mann und sechs Kinder. In diesem Fall wird wegen Brandstiftung mit Todesfolge ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft sahen keine Hinweise auf ein rassistisches Motiv. Diese Vorgang wurde von der Berliner Polizei nicht als rechtsexrem motiviertes Delikt an den Bund gemeldet, wie das Landeskriminalamt bestätigte.

Rechts motivierte Straftaten: Zahl der Körperverletzungen steigt

In der Auskunft der Bundesregierung werden weitere besonders schwerwiegende Taten für Januar und Februar aufgeführt. Dazu zählen 80 Körperverletzungen, fünf Brandstiftungen, zwei Sprengstoffdelikte und ein Raub. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 hatte es deutlich weniger Körperverletzungen gegeben (58) sowie weder Brandstiftungen noch Sprengstoffdelikte.

Die Zahlen haben allerdings vorläufigen Charakter, wie der Blick zurück belegt. In den Monatsmeldungen 2022 summierte sich die Zahl der rechten Straftaten auf 11.410. Bei vielen Taten realisiert die Polizei jedoch erst später, dass sie etwa antisemitisch, rassistisch oder islamfeindlich motiviert waren. Es gab über 11.600 Nachmeldungen, sodass sich die Zahl gegenüber den monatlich gemeldeten Delikten auf 23.083 verdoppelte.

Die Linken-Abgeordnete Pau sprach von einem weiterhin „enorm hohen Niveau“ der rechten Straftaten. Besonders besorgniserregend seien die versuchte Tötung und die Brandstiftungen. „Die Bedrohung für potenziell von rechter Gewalt Betroffene ist somit weiterhin hoch“, betonte die Politikerin. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, diesen „seit Ewigkeiten steigenden Trend“ zu stoppen. „Es darf nicht sein, dass so viele Menschen dermaßen in ihrem Lebensalltag eingeschränkt sind, weil sie mit rechtsextremen Übergriffen rechnen müssen.“ (Pitt von Bebenburg)