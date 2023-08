Rechte Tötungsversuche

Rechtsextreme

Von Pitt von Bebenburg schließen

Nach Attacken mit Messer und Armbrust in diesem Juni gehen die Behörden von politischen Motiven aus. Von Januar bis Mai gab es nur einen solchen Verdachtsfall.

Die Polizei hat im Juni gleich zwei Tötungsversuche in Deutschland registriert, bei denen sie von einer rechtsextremen Motivation ausgeht. Das geht aus der jüngsten Statistik des Bundesinnenministeriums hervor, die monatlich von der Linken-Abgeordneten Petra Pau abgefragt wird.

Die Liste enthält keine Angaben darüber, um welche Taten es geht. Recherchen der Frankfurter Rundschau bei den Landesinnenministerien brachten jedoch Klarheit. Von einem rechten Tatmotiv geht die Polizei beim Messerangriff eines 18-Jährigen auf einen 37 Jahre alten US-Amerikaner im baden-württembergischen Reutlingen aus, der sich am 9. Juni ereignete. Die andere Tat mit mutmaßlich rechtem Hintergrund war die Armburst-Attacke eines 29-jährigen Mannes am 17. Juni am Bahnhof der niedersächsischen Stadt Peine. Der Pfeil verletzte einen 22-Jährigen mit syrischen Wurzeln.

In Reutlingen hatte der Täter in der Nähe des autonomen Jugend- und Kulturzentrums „Zelle“ auf sein Opfer eingestochen. Das Zentrum war zu dieser Mittagszeit aber geschlossen. Zunächst hatte der 37-Jährige in Lebensgefahr geschwebt, wählte jedoch selbst den Notruf. Kurz darauf wurde der mutmaßliche Täter in der Nähe festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei in Reutlingen teilte auf Anfrage der FR mit, „im Zuge des kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahrens“ habe sich der Verdacht ergeben, dass es sich um eine rechtsmotivierte Tat handeln könnte. Worauf sich der Verdacht stützt, teilte die Behörde nicht mit.

Die Armbrust-Attacke in Peine wird einem Mann zugerechnet, der als Neonazi gilt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hildesheim erklärte: „Bei der Tatausführung trug der Beschuldigte ein T-Shirt der Band Landser. Auch konnten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung Gegenstände aufgefunden werden, die eine Verbindung zur NS-Zeit haben.“ Der beschuldigte Mann wurde nicht in Untersuchungshaft genommen, sondern nach Auskunft der Ermittlungsbehörde vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Gleich zwei mutmaßlich rechts motivierte Tötungsdelikte in einem Monat wurden in den vergangenen Jahren nie registriert. Die monatlichen Auflistungen enthielten im Jahr 2022 kein einziges Tötungsdelikt mit rechtem Hintergrund; allerdings wurden später einschlägige Taten nachgemeldet, so dass die Jahresstatistik zwei versuchte Tötungsdelikte mit rechtem Hintergrund ausweist.

Im Jahr 2023 war bisher eine solche Tat registriert worden. Im rheinland-pfälzischen Bingen war ein 20-jähriger Mann im Februar durch Messerstiche am Oberkörper verletzt worden, nachdem er sich über das Abspielen rechtsextremer Musik beschwert hatte. Der mutmaßliche Täter war ein 23-Jähriger aus Hessen.

Die beiden Tötungsversuche sind zwei von 66 Gewalttaten, die die Polizei Rechtsextremen im Juni 2023 zuschreibt – die meisten davon wurden in Bayern (14) und Rheinland-Pfalz (9) registriert. Zusammen mit anderen Taten wie Volksverhetzung oder Hakenkreuz-Schmierereien kommen die Behörden auf mehr als 1300 Straftaten mit rechtem Hintergrund im Juni. In keinem Monat des Jahres 2022 waren die Zahlen derart hoch gewesen.

Die Juni-Bilanz enthält 25 Straftaten mit rechtem Hintergrund, die sich gegen Opfer im Bereich „Sexuelle Orientierung“ richteten. Darunter waren drei Gewalttaten. „Wir wissen, dass das Dunkelfeld noch weitaus größer ist“, kommentierte die Linken-Politikerin Pau. Sie nannte es „erschütternd“, dass queere Menschen „im Pride Month und auch sonst immer noch Angst haben müssen, auf offener Straße angegriffen zu werden“. Die Bundesregierung müsse „sich endlich mehr für einen effektiven und verlässlichen Schutz queerer Menschen einsetzen und engagierter gegen rechte Gewalt vorgehen“, forderte Pau.