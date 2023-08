Recht auf „gesunde Umwelt“: Wegweisendes Urteil für den Klimaschutz in Montana

Klage von jungen Menschen

Von Daniel Roßbach schließen

Ein US-Gericht erklärt ein Gesetz zugunsten fossiler Energien in Montana für verfassungswidrig. Es gibt damit einer Klage von jungen Klimaschützer:innen statt.

Washington - Im Bundesstaat Montana der USA hat eine Gruppe junger Klägerinnen und Kläger in einem Klimaprozess einen historischen Erfolg erzielt. Eine Richterin urteilte am Montag, Montana verletze das verfassungsmäßige Recht der Klagenden auf eine „saubere und gesunde Umwelt“. Richterin Kathy Seeley gab damit einer Klage statt, die im März 2020 von 16 jungen Menschen aus Montana angestrengt wurde und sich unter Verweis auf die Verfassung des Bundesstaats im Nordwesten unter anderem gegen dessen Energiepolitik richtete.

Konkret erklärte das Urteil ein Landesgesetz für verfassungswidrig, demzufolge Behörden bei der Prüfung von Genehmigungsanträgen für Erdöl- und Erdgasprojekte die Auswirkungen von Treibhausgasen nicht beachten dürfen. Eine solche von den Klagenden als „Klima-Ausnahme“ kritisierte Regelung lautete zunächst, dass bei Umweltprüfungen „regionale, nationale oder globale“ Auswirkungen keine Rolle spielen dürften. In Reaktion auf die Klage hatte Montanas von den Republikanern dominiertes Landesparlament im Juli die Regelung noch verschärft und explizit den Effekt von Treibhausgasen als Tabuthema bei der Genehmigung neuer Vorhaben für (fossile) Energieprojekte benannt.

+ Diese jungen Menschen haben mit ihrer Klage gegen den Bundesstaat Montana für mehr Klimaschutz Recht bekommen. © Robin Loznak/afp

Richterin in den USA findet Montanas Beitrag zur Klimakrise „signifikant“ - national und global

Die Entscheidung in dem Fall „Held v. Montana“ hat große Signalwirkung und könnte ähnliche Verfahren im ganzen Land begünstigen. Angestrengt wurden solche Klagen bereits anderswo, der Fall in Montana ist jedoch der erste, in dem es zu einem Prozess kam. Geklagt hatten dort 16 Kläger:innen im Alter von heute fünf bis 22 Jahren, vertreten durch die Organisation „Our Children’s Trust“. Sie werfen dem Bundesstaat im Westen der USA vor, ihnen durch die „gefährlichen Auswirkungen fossiler Energien und die Klimakrise“ Schaden zugefügt zu haben. Kinder seien „besonders verwundbar“ durch die sich verschlimmernden Auswirkungen.

Hauptklägerin Rikki Held, deren Familie eine Ranch in Montana betreibt, sagte während des Prozesses aus, die Existenzgrundlage und das Wohlergehen ihrer Familie seien etwa durch Waldbrände, extreme Temperaturen und Dürre zunehmend beeinträchtigt. Sie erinnere sich an Waldbrände, bei denen Stromkabel über Dutzende Kilometer hinweg verbrannt seien, „sodass wir einen Monat lang keinen Strom hatten“. Das Vieh sei gestorben, weil die Rancher kein Wasser pumpen konnten und das Gras wegen einer Dürre knapp gewesen sei, sagte sie.

Den Kläger:innen ging es nicht um eine finanzielle Entschädigung, sondern stattdessen um eine Erklärung, dass ihre Rechte verletzt wurden. Montanas Verfassung hält fest: „Der Staat und jede Person soll eine saubere und gesunde Umwelt in Montana für jetzige und künftige Generationen erhalten und verbessern.“ Zugleich ist die Politik in Montana der fossilen Energie gegenüber sehr positiv eingestellt. Die Förderung von Rohstoffen, vor allem den klimaschädlichen fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas und Kohle, und davon abhängige Industrien machen einen großen Teil von Montanas Wirtschaft aus. Zugleich liegen in dem Bundesstaat ein kleiner Teil des ältesten Nationalparks der Vereinigten Staaten, Yellowstone, sowie des Glacier-Nationalparks im Hochgebirge der Rocky Mountains – dessen Gletscher durch den Klimawandel rapide schrumpfen.

Nach dem Urteil in den USA: Ein Lob und eine Forderung von Bernie Sanders in Sachen Klimakrise

Bei Anhörungen in dem Verfahren im Juni hatten Anwält:innen der Staatsregierung argumentiert, Montanas Beitrag zur Klimakrise sei zu klein, um einen wesentlichen Einfluss darauf zu haben. Richterin Seeley wies dies in ihrem Spruch zurück, die Emissionen des Staates seien „national und global signifikant“ – und könnten mit ihrem Anteil an der Klimakrise den Klagenden Schaden zufügen.

US-Senator Bernie Sanders begrüßte das Urteil und lobte die jungen Aktivist:innen für ihr Engagement: „Danke an die mutigen jungen Menschen, die heute einen immensen Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel in ihrem Heimat-Bundesstaat erreicht haben“, schrieb der vormalige Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten.

Es sei nun auch für die US-Regierung „Zeit, ihrem Beispiel zu folgen und die fossile Energiewirtschaft mit Klagen für ihre Rolle in der Klimakrise zur Verantwortung zu ziehen“, so Sanders. Michael Gerrard, der Gründer des Instituts Sabin Center for Climate Change Law an der Universität Columbia, bezeichnete das Urteil als die „stärkste Entscheidung in Bezug auf den Klimawandel, die bisher von einem Gericht gefasst worden ist“.

Fall könnte an den Supreme Court der USA gehen

Dagegen nannte das Justizministerium von Montana das Urteil „absurd, aber nicht überraschend“. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Staates, Michael Russell, sagte in dem Verfahren in der Stadt Helena, die Klagenden hätten „keinen Anspruch auf bevorzugte Behandlung oder darauf, den demokratischen Prozess zu umgehen, um Montana ihre politischen Vorstellungen aufzuzwingen“.

Die Regierung des Bundesstaates hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Damit würde der Fall an den Supreme Court der Vereinigten Staaten überwiesen. (Daniel Roßbach)

Rubriklistenbild: © Robin Loznak/afp