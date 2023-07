Recht auf Asyl: Scharfe Kritik an Angriff aus der Union

Von: Ursula Rüssmann

Schon jetzt kein Einlass: Ein Geflüchteter lugt durch Polens Grenzzaun zu Belarus. © IMAGO/ZUMA Wire

Mit Thorsten Frei fordert erneut ein CDU-Politiker den Abschied vom individuellen Anspruch Geflüchteter, in Europa Schutz zu suchen. Ob Kontingente zulässig sind, ist aber fraglich.

Es ist noch nicht lange her, da sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn im Talk bei Markus Lanz, man müsse „wirklich mal drüber nachdenken, ob die (Genfer, d.Red.) Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention so noch funktionieren“. Die Frage sei, ob die aus den 50ern stammende Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) noch sinnvoll sei, „mit diesen individuellen Verfahren, monatelang“. Stattdessen könne man „mit klaren Kontingenten“ arbeiten.

Dass Spahns Sätze im Mai kein Ausrutscher waren, ist spätestens jetzt klar. Die von ihm angedeutete Absage an ein individuelles Recht auf ein Asylverfahren hat sein Parteifreund Thorsten Frei, immerhin Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, jetzt in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung präzisiert. Er sieht im individuellen Asylrecht einen grundlegenden „Konstruktionsfehler“ der EU-Asylpolitik und weist ihm, recht eindimensional, die Schuld am Erstarken rechtsextremer Parteien in Europa zu. Und er holt noch weiter aus: „Aus dem Individualrecht auf Asyl muss eine Institutsgarantie werden. Eine Antragstellung auf europäischem Boden wäre nicht länger möglich, der Bezug von Sozialleistungen und Arbeitsmöglichkeiten umfassend ausgeschlossen.“ Stattdessen könne die EU „ein Kontingent von 300 000 oder 400 000 Schutzbedürftigen direkt aus dem Ausland aufnehmen.“ Ein „Antragsrecht“ solle es nur für Menschen aus EU-Nachbarstaaten wie Weissrussland, Russland, der Ukraine und der Türkei geben: „Ihre Aufnahme würde auf das Kontingent angerechnet“, sie hätten somit Vorrang vor Gefährdeten etwa aus dem Iran oder Syrien.

Flüchtlingskontingente: Merkel lehnte sie noch ab

Der Ruf nach Flüchtlingskontingenten ist in der Union nicht neu, allerdings war er 2015 nach dem Zuzug mehrerer hunderttausend Geflüchteter zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Innenminister Horst Seehofer (CSU) noch umstritten. Seehofer wollte eine Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen jährlich für Deutschland, Merkel lehnte das ab mit den Worten, das Grundrecht auf Asyl für Verfolgte kenne keine Obergrenze. Sie verwies auf europäische Lösungen.

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam damals in einem Gutachten zu dem Schluss, dass Obergrenzen für die Flüchtlingsaufnahme rechtlich kaum zulässig seien, auch EU-weit. Die Expert:innen begründeten das vor allem mit der EU-Grundrechtecharta: In deren Artikel 18 wird die GFK zur Richtschnur für das EU-Asylrecht erklärt. Sie aber verbietet Zurückweisungen in ein Land, in dem jemand Verfolgung droht - und somit pauschale Ablehnungen von Geflüchteten, weil Aufnahmekontingente überschritten sind.

OBergrenzen statt Grundrecht: Laut Rechtsgutachten kaum zulässig

In Artikel 19 der Charta werden überdies „Kollektivausweisungen“ (Pushbacks) untersagt und das Verbot der EMRK von Folter und unmenschlicher Behandlung zum EU-Grundrecht erklärt. Damit darf im Prinzip auch niemand in ein Land zurückgeschickt werden, in dem solche Gefahren drohen.

Die GFK und die EMRK gehören damit zum Urgestein des internationalen Menschenrechts- und Flüchtlingsschutzes. Der Schutz ist aber durch die Asylpraxis der Staaten und durch Rechtsprechung bereits teils durchlöchert. So hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof einen gewaltsamen Pushback am Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Enklave Melilla damit gerechtfertigt, dass die Flüchtlinge illegal in die Enklave eingedrungen seien.

Hofreiter: So was fordern in Deutschland bisher nur Rechtsextreme

Der Richterspruch erntete ebenso massive Kritik von Verbänden und Rechtsexpert:innen wie der Frei-Vorstoß. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger erinnerte jetzt auf Twitter daran, GFK und EMRK seien „unmittelbare Reaktion der UN und Europas auf die Shoa und das Scheitern der Staatengemeinschaft, die viele Geflüchtete an Grenzen abgewiesen hatte“. Der Grüne Anton Hofreiter kritisierte, solche Forderungen seien „in der Bundesrepublik bisher nur von Rechtsextremen vertreten“ worden. Dirk Wiese, SPD-Fraktionsvize, nannte den Vorschlag „realitätsfremd“. Auch aus der FDP kam Kritik.

In der Union erhielt Thorsten Frei Lob auch aus dem liberal geltenden Lager: Karin Prien, Vizechefin der Bundes-CDU, nannte seinen Vorstoß „diskussionswürdig“ und rügte gleich auch das Grundgesetz: Dessen Rechtskonstruktion zum Asyl sei „historisch und ethisch begründet“, aber „in der Praxis dysfunktional. Darauf muss der (Verfassungs-)Gesetzgeber reagieren.“

