SPD-Politikerin Alabali-Radovan ist neue Antirassismus-Beauftragte

„Wehret den Anfängen“

Die SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan ist neue Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung.

Berlin - Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD*), wird zugleich auch Antirassismus-Beauftragte. Das Bundeskabinett berief die 31-Jährige am Mittwoch in das neu geschaffene Amt, das es jetzt erstmals auf Bundesebene gibt. „Rassismus ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, erklärte Alabali-Radovan. „Für die Betroffenen ist es eine existenzielle Bedrohung, sie leiden physisch und psychisch.“

„Für unser Land ist Rassismus eine Gefahr, denn er greift unsere Einheit in Vielfalt und unsere Demokratie an. Darum geht die Bekämpfung von Rassismus alle an, wir alle müssen Antirassisten sein“, erläuterte Alabali-Radovan nach ihrer Wahl. Sie wolle sich als Beauftragte für Antirassismus dafür einsetzen, „dass ein starker Staat und eine aktive Zivilgesellschaft den Anfängen wehren“. Der Staat sei in der „Bringschuld“. Er müsse für alle 83 Millionen Menschen in Deutschland ein gleichberechtigtes, friedliches Zusammenleben sichern.

Neue Rassismus-Beauftragte Reem Alabali-Radovan: Schutz, Unterstützung und Respekt

Menschen, die von Rassismus betroffen seien, bräuchten mehr Schutz, Unterstützung und Respekt, fügte Alabali-Radovan hinzu. Sie wolle zentrale Ansprechpartnerin der Bundesregierung für die Betroffenen von Rassismus* sein, ihnen Gehör und Stimme geben. Dazu werde sie ein bundesweites Beratungszentrum einrichten.

Zudem will Alabali-Radovan die vielfältigen Maßnahmen der Bundesregierung gegen Rassismus ressortübergreifend aus dem Bundeskanzleramt koordinieren und einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus vorlegen. Flankierend solle es neue Projekte für mehr Prävention, Bildungsarbeit und Forschung geben.

Reem Alabali-Radovan Geboren 1. Mai 1990 in Moskau Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands Amt Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2021

SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan mit Direktmandat ins Parlament gewählt

Alabali-Radovan, die das Amt der Integrationsbeauftragten im Rang einer Staatsministerin im Kanzleramt ausübt, sitzt seit dem vergangenen Jahr im Bundestag. Sie war zuvor Integrationsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern. Als Tochter irakischer Eltern 1990 in Moskau geboren, war Alabali-Radovan 1996 mit ihrer Familie nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Nach ihrem Abitur in Schwerin studierte sie Politikwissenschaft in Berlin. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr* zog sie mit einem Direktmandat in das Parlament ein. (ktho/afp)