Rassismus-Ost: „Ich habe immer Pfefferspray dabei“

Rechtsextremismus

Sultana Sediqi gehört zu den Aktiven gegen Rassismus, die den diesjährigen Pro-Asyl-Menschenrechtspreis erhalten. Ein Gespräch über den Alltag als Zugewanderte in Thüringen.

Frau Sediqi, Sie sind gerade erst 19 Jahre alt und schon äußerst aktiv in der Antirassismusarbeit. Was machen Sie konkret?

Zum einen habe ich 2021 die „Jugendlichen ohne Grenzen Thüringen“ gegründet. Das war überhaupt das erste Mal, dass viele junge Menschen in Thüringen, die Betroffene rassistischer Gewalt sind, einen sicheren Raum hatten. Wir machen seitdem kontinuierlich Workshops und Seminare, die Menschen empowern sich immer weiter, es gibt immer mehr Vernetzungen. Ich organisiere auch gemeinsam mit anderen Veranstaltungen, kürzlich etwa eine Podiumsdiskussion über Europas Abschottungspolitik, mit mehr als 200 Zuhörenden. Seither stehen wir mit Überlebenden wie Angehörigen in engem Kontakt und geben einander Unterstützung.

Bieten Sie auch Einzelfallhilfe für Opfer von Rassismus an?

Ja, ich begleite Familien bei Behördengängen, zum Dolmetschen, aber auch als emotionale Unterstützung und zur Beratung. Vor allem sind wir von „Jugendliche ohne Grenzen“ und der Fraueninitiative „MigraFem“ eine Anlaufstelle geworden für Menschen, die professionelle Hilfe brauchen. Zusammen mit Ezra, der Opferberatung hier in Thüringen, schauen wir, wie wir zum Beispiel einen Anwalt oder psychologische Hilfe beschaffen können. Das schaffen sie oft nicht allein.

Das klingt fast nach Fulltime-Job. Was hat Sie dazu gebracht, sich so intensiv zu engagieren?

Ich lebe ja quasi seit meiner Geburt in ständiger Unsicherheit, auch meine Eltern erleben es so, dass ihr ganzes Leben bisher ein Überlebenskampf ist. Ich war acht, als wir aus Afghanistan geflüchtet sind, das prägt einen natürlich. Ich habe mich schon immer gefragt: Was macht mich anders? Warum habe ich nicht die Rechte, die andere in meinem Alter haben? Und dann gab es 2021 diesen Vorfall, als hier in Erfurt ein junger Mann in der Straßenbahn brutal zusammengeschlagen wurde. Ich habe dieses Video davon auf Instagram gesehen und bin total in Tränen ausgebrochen. Das war einfach zu viel. Ich habe einen Freund meines Vaters angerufen und gefragt: „Können wir irgendwas machen, den Jungen unterstützen, auf die Straße gehen?“ Wir haben dann eine Demo organisiert und ich habe meine erste Rede gehalten. Da kamen Leute auf mich zu und haben gesagt: „Du bist stellvertretend für uns wütend, du bist unsere Stimme, das macht uns Hoffnung!“ Das war der Anfang, seitdem bin ich aktiv.

Laut dem VBRG (Verband unabhängiger Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt, d.Red.), mit dem Sie auch eng kooperieren, steigt die Zahl der rechten Übergriffe und Gewalttaten stark an. Die Übergriffe gegen Minderjährige haben sich 2022 gegenüber dem Vorjahr sogar fast verdoppelt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

zur person Sultana Sediqi (19) lebt seit 2012 in Erfurt. Als Trägerin des Pro-Asyl-Preises wurde sie vorgeschlagen vom bundesweiten Verband der Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt (VBRG). Denn, so dessen Geschäftsführerin Heike Kleffner: „Sediqi steht für die Generation junger, von Rassismus im Osten betroffener Menschen, die auch andere ermutigt, nicht zu schweigen. Und sie macht unglaublich wichtige Vernetzungsarbeit vor Ort. Nicht alle Rassismus-Opfer schaffen es sich, sich selbst an die Polizei zu wenden.“ Auch als Vizevorsitzende der Migrantinnen-Initiative „MigraFem“ wurde die junge Frau bereits ausgezeichnet: mit dem im Frühjahr erstmals verliehenen Käte-Duncker-Frauenpreis der thüringischen Linken. Eine lange Migrationsgeschichte hat Sediqi hinter sich: Mit acht Jahren mit der Familie aus Afghanistan geflohen, war eine der ersten Stationen hier eine Erstaufnahmeeinrichtung in Hannover. Es folgten zwei Jahre in einer Unterkunft im thüringischen Breitenworbis, dann, als die Aufenthaltsgenehmigung vorlag, der Umzug nach Erfurt. Im Sommer hat Sediqi ihr Abitur gemacht. Der deutsche Pass ist beantragt, nächstes Jahr plant sie, Jura zu studieren. Einen Trauertag muss sie vorher, am 5. Oktober, noch bestehen: An dem Tag ertrank 2022 ihr Onkel auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer. Sediqi organisiert derzeit eine Gedenkveranstaltung vor Ort in Griechenland. Teilnehmen werden Angehörige weiterer vermisster oder im Mittelmeer gestorbener Menschen, sowie Überlebende. rü

Es liegt ganz klar an der verstärkten Mobilisierung der extremen Rechten. Erst die Pandemie, dann der Krieg mit der Folge, dass viele in noch prekäreren Umständen leben – das alles gibt den Rechten Rückenwind. Wir haben hier in Thüringen wieder an vielen Orten Montagsdemos, die Ausgangspunkt für rechte Hetze und Gewalt sind. Hinzu kommt die rassistische Stimmungsmache der AfD, aber auch durch Politiker:innen anderer Parteien. Es ist ja außerdem bekannt, dass die Polizei rassistische Hintergründe von Übergriffen oft nicht adäquat ermittelt, dass Staatsanwaltschaften Prozesse verschleppen. Ich kenne genug Familien, die inzwischen sagen: Wir sind einfach müde, wir schaffen es nicht mal mehr, Anzeige zu erstatten.

Wie ist es für Sie persönlich? Wenn Sie in Erfurt, Thüringen oder sonstwo unterwegs sind – wie sicher fühlen Sie sich dann? Und meiden Sie bestimmte Gegenden?

Unbedingt, ich habe immer Pfefferspray dabei. Und ich meide auch bestimmte Stadtteile, wie etwa Herrenberg, da ist der rechtsextreme „Dritte Weg“ sehr präsent. Die Neonazis laufen da ganz offen herum. Ich habe aber auch Angst um meine Eltern, ich bin durch mein Engagement in der Öffentlichkeit präsent und das könnte auch sie gefährden.

Ist das Alltag geworden für migrantische Menschen, dass sie sich nicht unbeschwert und gedankenlos einfach irgendwohin bewegen?

Definitiv. Ich treffe zum Beispiel Frauen, die sich nicht mehr trauen, ein Kopftuch zu tragen; andere gehen mit den Kindern zu bestimmten Zeiten nicht auf den Spielplatz. Das ständige Auf-der-Hut-Sein, das innere Zittern, immer damit rechnen, dass was passiert, das kostet unheimlich viel Energie.

Was wünschen Sie sich stattdessen?

Zunächst mal tun wir selbst was. Wir denken, dass wir uns vor allen Dingen selbst organisieren müssen, im Viertel, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, dass wir auf die Straße gehen müssen – um aus der ständigen Defensive rauszukommen. Es fehlt so viel: Nehmen Sie das Demokratiefördergesetz, das seit Jahren versprochen wird, um politische Bildung und Engagement gegen Extremismus endlich besser zu fördern. Außerdem geht es ja schon in der Kita und der Schule los mit der rassistischen Diskriminierung, da bräuchte es mehr diskriminierungskritische Bildung. Das gleiche gilt für die Polizei, die Behörden und die Justiz. Viele rassistische Taten werden nicht als solche bestraft, das entmutigt die Opfer kolossal, stärkt aber die Täter:innen. Und schauen Sie auf die rechtsextremen Morde von Hanau 2020: Bis heute müssen die Hinterbliebenen um volle Aufklärung kämpfen, für die die Behörden sorgen müssten. Wie lange sollen sie das noch tun, und immer wieder diese Kraft aufbringen, die sie eigentlich nicht haben? (Interview: Ursula Rüssmann)