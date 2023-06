Was der Fall Rammstein über unsere Gesellschaft sagt

Von: Sereina Donatsch

Rammstein-Sänger Till Lindemann. © Imago

Der Podcast „Piratensender Powerplay“ analysiert brillant den Diskurs von Medien und Gesellschaft – zum Beispiel im Fall der Band Rammstein, ihres Frontmanns Till Lindemann und ihrer Fans.

Frankfurt - Was zeigt uns der Fall Lindemann über unsere Gesellschaft? Können „Rammstein“-Fans noch guten Gewissens auf deren Konzerte gehen? Es gilt doch die Unschuldsvermutung? „An der Stelle ist es der falsche Begriff. Die Frage lautet: Möchte ich Teil dessen sein, oder nicht. Wenn ich auf ein Konzert dieser Band gehe, dann möchte ich Teil dessen sein, was auch immer da passiert.“ Willkommen im Podcast „Piratensender Powerplay“ von Samira El Ouassil und Friedemann Karig. In der Folge 132 nehmen sie Rammstein auseinander. Nein, eigentlich unsere patriarchalische Gesellschaft. Und unsere Kultur des Wegschauens.

„Piratensender Powerplay“ über den Fall Rammstein/Lindemann: Brillante Gesellschaftskritik

In ihrem politischen Gespräch ordnen die zwei Journalist:innen und Autor:innen jeden Freitag die wichtigen Ereignisse der Woche ein. Mit großer Sprachgewandtheit sezieren sie, wie darüber berichtet oder gesprochen wird. Daraus entsteht eine brillante Gesellschafts- und Medienkritik. Auch in dieser Episode erläutern sie auf scharfsinnige Weise, wie in der Rammstein-Debatte Machtmissbrauch bagatellisiert und mutmaßliche Opfer zu Täter:innen gemacht werden. Kunst und Künstler soll man zwar trennen: Die Band ist ihr eigenes Objekt, was von Fans weiterhin geliebt und vertreten werden darf“, erklärt Samira El Ouassil. Doch der Fall Lindemann zeige, wie tief die Gesellschaft in die systemische sexualisierte Gewalt gegen Frauen verstrickt ist. Da gilt: Im Zweifel sind die Opfer selbst schuld.

„Sie wollte das so“ und „Sie hätte es verhindern können“ – was beides im Kern bedeutet: „Sie ist schuld an dem, was ihr widerfahren ist.“ Die Kommentarspalten sozialer Medien offenbaren ein Reaktionsmuster der Verharmlosung. Es geht um „Backstage Mädchenbeschaffung“, aber „na ja, das gehört zur Rockmusik, früher nannte man das Groupies“. Es sei „ein trauriges Manöver des Selbstschutzes und strategisches Ignorieren.“ Das Idol zu verteidigen bedeutet, einen Teil von sich selbst zu verteidigen. Man will sich gedanklich nicht mitschuldig machen. Nicht auf das Konzert zu gehen hieße, sich selbst einzugestehen, dass man jahrelang eine Person verehrt hat, die in Wirklichkeit ein schreckliches Wesen ist. Das Leid ist zu groß.

Der Podcast „Piratensender Powerplay“ von Samira El Ouassil und Friedemann Karig. © Piratensender Powerplay

Rammstein-Fans: Aggression gegen mutmaßliche Opfer

Manche Fans gingen dazu über, Opfer zu ignorieren oder ihnen gar aggressiv zu begegnen, weil die schuld an diesem Verlust seien. Niemand könne behaupten, man hätte es nicht ahnen können, unterstreicht Friedemann Karig. Sie meint: Lindemann „sagt genau, was er macht, was er will, und was er gut findet in seiner Ästhetik, in seinem Inhalt, in seinen Texten“. Und nicht zuletzt in einem Pornofilm, in dem der „Rammstein“-Sänger sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert. „Until the end.“

Samira El Ouassil bringt es auf den Punkt: „Wenn es in der Verantwortung der Frauen liegt, nicht vergewaltigt zu werden, bedeutet das zu Ende erzählt aber auch: Jedes Vergewaltigungsopfer ist eine Versagerin, die sich nicht nur nicht öffentlich beklagen darf über die Gewalt, die ihr angetan wurde, sondern auch online durch Häme bestraft werden muss für ihre Unfähigkeit, sich nicht besser vor Übergriffen geschützt zu haben.“ (Sereina Donatsch)