Kanzler Scholz will „Atomkrieg“ verhindern – Niederlande verzichten ab Jahresende auf russisches Gas

Von: Tobias Utz, Katja Thorwarth, Nadja Austel, Andreas Schmid

Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sind festgefahren. Putin empfängt UN-Generalsekretär António Guterres. Der News-Ticker.

+++ 22.43 Uhr: Die USA sind nicht bereit, die Botschaft in Kiew wieder zu eröffnen. CNN berichtet unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen, dass die Mission nicht in die Stadt zurückkehren werde, solange die Gefahr von Raketenangriffen besteht, die US-Personal treffen könnten.

Ukraine-Krieg: Verhandlungen laut Russland ins Stocken geraten

+++ 20.50 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew zur Beendigung des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine sind nach Angaben von Russlands Außenminister Sergej Lawrow ins Stocken geraten. Die Gespräche seien festgefahren, da Moskau keine Antwort auf einen Vorschlag erhalten habe, der vor fünf Tagen der ukrainischen Seite unterbreitet worden sei, sagte Lawrow am Freitag in Moskau. Nach Angaben von Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinski fand am Freitag die jüngste Gesprächsrunde statt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich im Ukraine-Krieg nicht festlegen. © Lisi Niesner/dpa

Er habe aber den Eindruck, dass Kiew die Gespräche möglicherweise nicht fortsetzen wolle, sagte Lawrow. „Es ist sehr seltsam für mich, jeden Tag Äußerungen von verschiedenen ukrainischen Vertretern, einschließlich des Präsidenten und seiner Berater, zu hören, die den Eindruck erwecken, dass sie diese Verhandlungen überhaupt nicht brauchen und dass sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben“.

Die Gespräche zwischen Kiew und Moskau brachten bislang keine konkreten Ergebnisse. Die Ukraine bezeichnete die Verhandlungen in der vergangenen Woche als „äußerst schwierig“. Kreml-Chef Wladimir Putin warf Kiew in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag vor, nicht bereit zu sein, „nach für beide Seiten akzeptablen Lösungen zu suchen“.

Ukraine-Konflikt: Russlands Präsident Putin empfängt UN-Generalsekretär Guterres in Moskau

+++ 19.13 Uhr: Nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine wird Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag (26. April) nach Kremlangaben UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau empfangen. Guterres werde sich auch zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Der UN-Chef hatte zuvor um ein Treffen mit Putin gebeten.

Scholz will „Atomkrieg“ verhindern – Niederlande verzichten ab Jahresende auf russisches Gas

+++ 16.30 Uhr: Die Niederlande wollen bis Ende des Jahres auf die Nutzung russischer fossiler Brennstoffe verzichten, erklärte die Regierung am Freitag und versprach, schätzungsweise 623 Millionen Euro (675 Millionen Dollar) für Anreize für Unternehmen auszugeben, um einen großen Gasspeicher zu füllen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Regierung erklärte, sie konzentriere sich auf Energieeinsparungen, eine umweltfreundlichere Politik und den Import von mehr Energie aus anderen Ländern. "Auf diese Weise können die Niederlande den russischen Anteil ihres Gases bis zum Ende des Jahres vollständig einsparen oder ersetzen", hieß es in einer Erklärung, in der sie sich anderen Ländern anschloss, die aus Protest gegen Moskaus Einmarsch in der Ukraine ihre russischen Lieferungen reduzierten. Etwa 44 % des niederländischen Energieverbrauchs basiert auf Gas – einer der höchsten Anteile in Europa –, aber nur etwa 15 % des niederländischen Gases kommt nach Schätzungen der Regierung aus Russland.

Im Rahmen ihrer Bemühungen, die Abhängigkeit von Russland zu beenden, kündigte die Regierung an, dass sie Unternehmen für die Befüllung eines Gasspeichers in Bergermeer, einem der größten Europas, vor dem Winter entschädigen werde. Die Regierung schätzt die Kosten für die Befüllung des Speichers, der 4,1 Milliarden Kubikmeter Gas fasst, auf rund 623 Millionen Euro.

Ukraine-Krieg: Michel telefoniert mit Putin

+++ 14.30 Uhr: EU-Ratschef Charles Michel hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Michel drängte Putin laut eigenen Angaben dazu, unverzüglich humanitären Zugang zu belagerten Städten in der Ukraine zu gewähren. Zudem habe er gefordert, dass es einen sicheren Korridor aus Mariupol und anderen Städten geben müsse, insbesondere anlässlich des Osterfestes der orthodoxen Christen an diesem Wochenende, schrieb Michel am Freitag auf Twitter. Er habe die Position der EU nachdrücklich bekräftigt. Diese umfasse unter anderem Unterstützung für die Souveränität der Ukraine sowie die Verurteilung der russischen Aggression.

Aus EU-Kreisen hieß es, Michel habe in dem Gespräch am Freitag um 11.00 Uhr in aller Deutlichkeit betont, dass der Krieg nicht hinnehmbar sei, und zudem die Kosten für Russland durch die westlichen Sanktionen erläutert. Zudem habe der Belgier seine Erkenntnisse über russische Fehleinschätzungen und Verluste mitgeteilt. Dies habe er zum Teil auch deshalb getan, um in das Informationsvakuum einzudringen, das um Putin herum existieren könnte. Des Weiteren habe Michel den russischen Präsidenten dazu aufgefordert, sich direkt mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj auseinanderzusetzen.

Ukraine-Krieg: Großbritannien eröffnet wieder Botschaft in Kiew

+++ 14.00 Uhr: Großbritannien wird seine Botschaft in der Ukraine in der kommenden Woche wieder zurück in die Hauptstadt Kiew verlegen. „Ich kann heute bekannt geben, dass wir sehr bald in der kommenden Woche unsere Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt wiedereröffnen werden“, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag bei einem Besuch in Neu Delhi.

Ukraine-Krieg: „Schicksal von Mariupol“ für Gouverneur kriegsentscheidend

+++ 13.30 Uhr: Der weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine hängt nach den Worten des örtlichen Gouverneurs Pawlo Kyrylenko „vom Schicksal“ der Hafenstadt Mariupol ab. „Der Feind konzentriert all seine Bemühungen auf Mariupol“, sagte Kyrylenko, Gouverneur der Region Donezk, am Freitag in einem per Videokonferenz geführten Interview. „Der Erfolg der russischen Offensive im Süden hängt vom Schicksal von Mariupol ab.“ Für die Ukrainer sei die Hafenstadt bei der Verteidigung der Region von „strategischer“ Bedeutung, für die Russen bei ihrem Streben nach einer Landverbindung zur annektierten Krim.

Auf dem riesigen Industriekomplex von Asow-Stahl halten sich seinen Angaben zufolge „bis zu 300 Zivilisten“ neben den dort verschanzten ukrainischen Truppen auf. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch von rund „tausend Zivilisten, Frauen und Kindern“ und „hunderten Verletzten“ auf dem Werksgelände gesprochen.

Ukraine-Krieg: Scholz will „Atomkrieg“ verhindern

+++ 11.00 Uhr: Olaf Scholz hat sich abermals klar gegen eine Flugverbotszone in der Ukraine positioniert. „Eine Flugverbotszone einzuführen, wie gefordert wurde, hätte die Nato zur Kriegspartei gemacht“, erklärte der Bundeskanzler gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Russland sei eine „hochgerüstete Supermacht“ und eine „Nuklearmacht“. Es gelte eine Konfrontation zwischen der Nato und einem solchen Staat zu vermeiden, so Scholz im Interview. „Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben“, erklärte er. Bei der weiteren Vorgehensweise bezüglich Waffenlieferungen wolle man auf „deutsche Alleingänge“ verzichten.

Ukraine-News: Macron warnt vor neuer Eskalationsstufe im Krieg

+++ 09.00 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor Russlands Bereitschaft zur Eskalation gewarnt. Das Risiko einer Eskalation sei „sehr hoch“, sagte Macron den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der französischen Zeitung Ouest-France und der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Vor allem der Test einer russischen Interkontinentalrakete mit enormer Reichweite am Mittwoch sei „besorgniserregend“. Macron sieht demnach zwei große Eskalationsrisiken: den Einsatz von Chemie- und Nuklearwaffen. Und das Eingreifen verbündeter Staaten in das Kriegsgeschehen.

Darum gelte es, „alles zu tun, um eine Feuersbrunst zu verhindern. Der Krieg muss aufhören.“ Dabei komme auch europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland und Italien eine Vermittlerrolle zu. Man müsse der Ukraine aber auch finanziell und militärisch helfen. Auf die Frage, ob Europa und auch Deutschland schwere Waffen in die Ukraine schicken sollten, sagte Macron: „Ich mische mich nicht in die Politiken anderer Länder ein.“ Man respektiere die Entscheidung Deutschlands. „Wir haben die gleiche Strategie wie Kanzler Scholz: Wir helfen den Ukrainern auf maximale Weise. Aber sind sorgsam darauf bedacht, niemals Kriegspartei zu werden.“ Für Macron steht indes am Sonntag die Stichwahl gegen Marine Le Pen an. Eine Umfrage zum TV-Duell sieht einen eindeutigen Sieger.

Ukraine-News: Russland lehnt laut Selenykyj Feuerpause an orthodoxen Feiertagen ab

Update vom Freitag, 22. April, 06.00 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland den Vorschlag einer Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage abgelehnt. Das sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht zum Freitag. Dies zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, sagte Selenskyj weiter. „Wir werden aber trotzdem die Hoffnung behalten. Die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung darauf, dass das Leben über den Tod siegt“, sagte Selenskyj. Orthodoxe Christen begehen Ostern in diesem Jahr am 24. April. Sie stellen die größte Glaubensgruppe in der Ukraine.

Ukraine-News: Selenskyj-Deal mit Russland?

+++ 10.00 Uhr: Angesichts der dramatischen Lage im seit Wochen belagerten Mariupol hat die Ukraine eine „besondere Verhandlungsrunde“ mit Russland vorgeschlagen. Es könnten Verhandlungen „ohne Vorbedingungen“ stattfinden, schrieb der ukrainische Chefunterhändler Mychailo Podoljak am Mittwoch auf Twitter. Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederum sprach am Abend offenbar von einem möglichen Deal mit Russland. Wie die Washington Post berichtet, sei Selenskyj dazu bereit, russische Gefangene gegen Zivilisten auszutauschen, die in der Hafenstadt eingeschlossen sind.

Doch wird es dazu überhaupt kommen? Das russische Militär meldete am Donnerstag einen „Erfolg“ in Mariupol. Nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist die Hafenstadt unter russische Kontrolle. „Die verbliebenen ukrainischen Kampfeinheiten haben sich auf dem Industriegelände der Fabrik Azovstal verschanzt“, sagte Schoigu bei einem mit Kremlchef Wladimir Putin im Staatsfernsehen übertragenen Treffen. Nach Darstellung Schoigus sind die ukrainischen Einheiten vollständig blockiert. Der Minister versicherte, dass die Fabrik in drei bis vier Tagen ebenfalls eingenommen werden solle. Über die angebotenen humanitären Korridore habe niemand das Werk verlassen, sagte der Minister.

Update vom Donnerstag, 21.04.2022, 06.15 Uhr: Russischen Angaben zufolge befinden sich noch rund 2500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner im Stahlwerk Asowstal. Ukrainischen Mitteilungen zufolge sollen dort zudem rund 1000 Zivilpersonen Schutz gesucht haben. „Heute vor oder nach dem Mittagessen wird Asowstal vollständig unter Kontrolle der russischen Streitkräfte sein“, erklärte der tschetschnische Anführer Ramsan Kadyrow, dessen Einheiten in der Ukraine kämpfen, in der Nacht zum Donnerstag. Die in dem Stahlwerk verbliebenen ukrainischen Kämpfer hätten am Morgen noch die Möglichkeit, sich zu ergeben. Täten sie dies, sei er sicher, dass die russische Führung „die richtige Entscheidung“ treffen werde.

Am Mittwochabend hatten zwei Vertreter der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen mit Russland ihre Bereitschaft erklärt, für Verhandlungen über die Evakuierung der Kämpfer und Zivilpersonen aus dem Stahlwerk nach Mariupol zu kommen. Zuvor hatte der Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen um eine Evakuierung seiner Kämpfer in einen Drittstaat gebeten. Eine Rettung von Zivilisten war am Mittwoch ukrainischen Angaben zufolge abermals gescheitert.

Ukraine schlägt Verhandlungen in Mariupol vor

+++ 22.20 Uhr: Angesichts der katastrophalen Lage in der seit Wochen umkämpften Hafenstadt Mariupol hat die Ukraine eine „besondere Verhandlungsrunde” mit russischen Vertretern in der strategisch wichtigen Stadt im Süden des Landes vorgeschlagen. Es könnten Verhandlungen „ohne Vorbedingungen” stattfinden, schrieb der ukrainische Chefunterhändler und Präsidentschaftsberater Mychailo Podoljak auf Twitter. Das Ziel sei es, die ukrainischen Kämpfer, Soldaten und Zivilisten zu retten.

Ukraine-News: USA boykottieren G20-Veranstaltungen mit Russland

Update vom Mittwoch, 20.04.2022, 09.15 Uhr: Die USA haben Anfang April angekündigt, G20-Treffen zu boykottieren, wenn Vertreter Russlands teilnehmen. Diese Woche wird US-Finanzministerin Janet Yellen diesen Plan umsetzen - und einigen Treffen fernbleiben.

Yellen werde an der Eröffnungssitzung des Treffens der G-20-Finanzminister am Mittwoch (20.04.2022) teilnehmen, berichtet die Washington Post. Die erste Frau im US-Finanzministerium werde aber andere Sitzungen wegen der Anwesenheit Russlands meiden. Die anstehenden G20-Treffen - die ersten seit Ausbruch des Krieges - gelten als wegweisend, wie sich die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer positioniert. Die meisten G20-Länder verurteilen den russischen Angriffskrieg, China und Indien äußern sich jedoch weniger kritisch.

Ukraine-News: Nach Scholz‘ Zögern: Westen will Waffen liefern

Erstmeldung vom 20.04.2022: Kiew - Russland hat seine Großoffensive in der Ostukraine offenbar begonnen. Man starte nun in eine „neue Phase“ des Krieges, hieß es in der Nacht auf Mittwoch (20.04.2022) vom Kreml. Das russische Verteidigungsministerium forderte die Ukraine zur „unverzüglichen“ Kapitulation auf. Während die Lage rund um die Grenzregion Donbass angespannt ist, fordert die Ukraine weitere Hilfe aus dem Westen. Wohl mit Erfolg.

Es gibt fortan mehr wirtschaftlichen Druck auf Russland, hieß es nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs der G7 sowie der osteuropäischen Nato-Partner. „Wir werden unsere Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen und unsere finanzielle und Sicherheitshilfe für die Ukraine erhöhen“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin* Ursula von der Leyen auf Twitter. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von „noch höheren Kosten“ für Moskau.

Ukraine-News: Keine schweren Waffen an die Ukraine - Scholz zögert

Bei Militärhilfen scheinen einige Beteiligte zumindest öffentlich noch etwas zu zögern. Allen voran Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz will zwar Rüstungslieferungen der deutschen Industrie im eskalierten Ukraine-Konflikt finanzieren. Eine direkte Lieferung deutscher Panzer ins Land lehnt der SPD-Politiker jedoch ab. Der Kanzler betonte stattdessen die enge Abstimmung zwischen Deutschland und seinen Verbündeten. „Deutsche Alleingänge wären falsch“, sagte er.

Mehrere andere Länder haben der Ukraine unterdessen Waffenlieferungen zugesichert. Kanada will weitere schwere Artilleriewaffen in die Ukraine schicken. Niederlandes Ministerpräsident Mark Rutte kündigte die „Lieferung von zusätzlichem schwereren Material“ an.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj reicht das nicht. „Wenn wir Zugang zu allen Waffen hätten, die wir brauchen, die unsere Partner haben und die mit den Waffen der Russischen Föderation vergleichbar sind, hätten wir diesen Krieg bereits beendet“, sagte er am Dienstag (19.04.2022). Es sei eine „moralische Pflicht“ für jene Länder, die diese Waffen haben, sie auch zur Verfügung zu stellen. Damit könnten Tausende Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern gerettet werden.

Ukraine-News: USA wollen Militärhilfen offenbar weiter verstärken

Auch die USA bereiten ein weiteres militärisches Hilfspaket für die Ukraine vor, offenbar im Volumen von 800 Millionen Dollar (741 Millionen Euro) vor. Laut NBC News werden zu den neuen Hilfslieferungen voraussichtlich Artillerie sowie zehntausende Granaten gehören. US-Präsident Joe Biden kündigte an, demnächst Details bekannt zu geben.

Nach US-Angaben bekam die Ukraine inzwischen bereits Kampfjets geliefert. Die Ukraine verfüge jetzt über „mehr Kampfflugzeuge als vor zwei Wochen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. „Sie haben zusätzliche Flugzeuge und Flugzeugteile erhalten.“ Kirby machte jedoch keine näheren Angaben zu deren Herkunft oder Bauart.

Die ersten US-Lieferungen aus einem vorherigen militärischen Hilfspaket in Höhe von ebenfalls 800 Millionen Dollar waren am Sonntag an der ukrainischen Grenze eingetroffen, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Zu diesem Hilfspaket gehören Haubitzen, Hubschrauber und gepanzerte Personentransporter. (as/tu mit dpa/AFP)