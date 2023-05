RAF-Terrorist Rolf Heißler gestorben

Von: Tatjana Coerschulte

Ein Polizist steht im Januar 1978 in München vor einem RAF-Fahndungsplakat, mit dem auch Rolf Heißler gesucht wird. Foto: Imago Images. © Roedel / Keystone

Bis 2001 sitzt RAF-Mitglied Rolf Heißler im Gefängnis, danach lebt er in Frankfurt. Auf seinen Tod im Mai machen nun zwei große Traueranzeigen aufmerksam.

Er trug den Decknamen „Fury“ – die Furie: Der wegen Mordes verurteilte RAF-Terrorist Rolf Heißler ist im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in Offenbach gestorben. Heißler, der seit seiner letzten Haftentlassung 2001 im Frankfurter Gallusviertel gelebt hatte, starb am 18. Mai. Das geht aus Traueranzeigen hervor, die am Wochenende in der „Süddeutschen Zeitung“ sowie in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erschienen. Sie sind unterzeichnet mit „Weggefährt:innen und Gefährten aus alten Zeiten“ .

Heißler war 1982 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nachdem er 1978 im niederländischen Kerkrade zwei Zollbeamte erschossen hatte und 1979 von der Polizei in Frankfurt gefasst worden war. Er wurde auch mit der Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer im Oktober 1977 in Verbindung gebracht. Nach einer Schilderung des früheren RAF-Mitglieds Peter-Jürgen Boock soll Heißler zusammen mit einem Komplizen Schleyer erschossen haben. Nachgewiesen werden konnte das nicht.

Der Linksextremist, der aus Bayreuth stammte, war Ende der 60er-Jahre kurz mit der RAF-Terroristin Brigitte Mohnhaupt verheiratet und stieß über diese Verbindung zur RAF. Heißler galt als ideologischer Hardliner und als brutal. Nach einem Banküberfall 1971 wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Vier Jahre später presste ihn die Terrorgruppe „Bewegung 2. Juni“ frei. Er wurde gegen den damaligen Berliner CDU-Chef Peter Lorenz ausgetauscht und in den Jemen gebracht.

Von dort kehrte Heißler allerdings nach Deutschland und zur RAF zurück. 1978 kam es zu den tödlichen Schüssen in Kerkrade, als er und die Terroristin Adelheid Schulz in eine Passkontrolle gerieten. Aus der lebenslangen Haft wurde Heißler 2001 auf Bewährung entlassen. Seitdem wohnte er in Frankfurt; er lebte von Grundsicherung. Seine Zeit bei der RAF bezeichnete er auch lange danach als „bewaffneten Kampf“ gegen das System, Reue soll er nie gezeigt haben.

In der anonymen Todesanzeige heißt es, Heißler habe „eine lange politische Geschichte“ gehabt: „In dieser Geschichte waren wir verbunden.“ Die Rote Armee Fraktion wird für mindestens 33 Morde und zahlreiche Raubüberfälle verantwortlich gemacht.